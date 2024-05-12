Джип-туры на квадроциклах

Найдено 4 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
«Опытный гид-инструктор поможет вам освоить управление квадроциклом на сложных участках, а также расскажет любопытные исторические факты и местные легенды, которыми славится Кавказ»
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500 за человека
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«— покататься на лошадях и квадроциклах»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200 за человека
Квадротур по Берёзовскому ущелью
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Цена указана за поездку на трёхместном квадроцикле для 1-3 человек»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 600 за всё до 3 чел.
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    12 мая 2024
    На квадроциклах по Кавказу - в группе
    Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
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    маршрута которые даёт приятные испытания, так и исторической о обывательской или местной справкой. Гид, точно знает, где остановиться, чтобы сделать удачные фото и на протяжении всего путешествия сам фотографирует или снимает на видео, как и красоты края, так и туристов, благодаря чему получается просто незабываемые кадры. И природа. Природа, которая поражает своими видами. Ощущение, буд-то ты оказался не на экскурсии, а на рабочем столе своего компьютера, на который ты ставишь самые живописные обои. Итог: великолепная экскурсия, на которую обязательно стоит потратить деньги и время, впечатления от которой останутся если и не всю жизнь, но точно на оооочень долгое время

  • Р
    Руслан
    17 февраля 2024
    Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
    Добрый день все прошло отлично,Инструктор (Гид) Рома просто отличный специалист,техника в отличном состояний,Ездили по Красивейшим местам КЧР и КМВ,вернемся еще Летом надеюсь!!!
  • Н
    Николай
    13 января 2024
    Квадротур по Берёзовскому ущелью
    Спасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровне
    Спасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровнеСпасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровне
  • Е
    Евгения
    3 августа 2023
    Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
    Отличная поездка на Бермамыт с захватом ущелья и медовых водопадов. На медовые не рекомендую ездить - только если на зиплайне прокатиться. Сами же водопады комплектуются жуткими ТОЛПАМИ. Гиду Алиму спасибо за аккуратное вождение и заботу о пассажирах)
  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
    Нас возил Мурат. Очень общительный и приятный гид. Рассказал много интересного по пути. В общем очень приятно провели время. Бермамыт прекрасен в любую
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    погоду. В нашем случае был и туман и небольшой дождь. Эльбруса не видели, но красивейший обрыв Бермамыта и в тумане очень красив.

    Нас возил Мурат. Очень общительный и приятный гидНас возил Мурат. Очень общительный и приятный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На квадроциклах по Кавказу - в группе
  2. Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
  3. Квадротур по Берёзовскому ущелью
  4. Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год на квадроциклах, 24 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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