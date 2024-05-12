1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
«Опытный гид-инструктор поможет вам освоить управление квадроциклом на сложных участках, а также расскажет любопытные исторические факты и местные легенды, которыми славится Кавказ»
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«— покататься на лошадях и квадроциклах»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Цена указана за поездку на трёхместном квадроцикле для 1-3 человек»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор12 мая 2024Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
- РРуслан17 февраля 2024Добрый день все прошло отлично,Инструктор (Гид) Рома просто отличный специалист,техника в отличном состояний,Ездили по Красивейшим местам КЧР и КМВ,вернемся еще Летом надеюсь!!!
- ННиколай13 января 2024Спасибо за увлекательные покатушки на квадроциклах, уже не первый раз заказываю экскурсию у этого организатора, все как всегда на высшем уровне
- ЕЕвгения3 августа 2023Отличная поездка на Бермамыт с захватом ущелья и медовых водопадов. На медовые не рекомендую ездить - только если на зиплайне прокатиться. Сами же водопады комплектуются жуткими ТОЛПАМИ. Гиду Алиму спасибо за аккуратное вождение и заботу о пассажирах)
- ААндрей3 мая 2023Нас возил Мурат. Очень общительный и приятный гид. Рассказал много интересного по пути. В общем очень приятно провели время. Бермамыт прекрасен в любую
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На квадроциклах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год на квадроциклах, 24 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август