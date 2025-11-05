Из Кисловодска за впечатлениями Вас ждёт местный колорит, горы и релакс за один день. Вы подниметесь на вершину плато и спуститесь в ущелье реки. Полюбуетесь символом Кисловодска — горой Кольцо и зайдёте в музей карачаевской культуры. А в конце экскурсии расслабитесь в минеральных водах термального источника. Гора Кольцо Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение. Водопады в окрестностях Кисловодска и аппетитные хычины • Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы.

Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и, при желании, прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны.

А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины. Суворовские термальные источники Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.

Данная экскурсия — эксклюзив нашей компании! Маршрут и тайминг составлен нами и полностью подстроен под наших гостей региона. Ехать долго не придётся, но вы сможете насладиться не только горами и водопадами, но и расслабиться после в источниках! Важная информация:.

