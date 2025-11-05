Мы собрали для вас весь спектр эмоций и впечатлений! Вас ждёт местный колорит, горы и релакс за один день. Вы подниметесь на вершину плато и спуститесь в ущелье реки. Полюбуетесь символом Кисловодска — горой Кольцо и зайдёте в музей карачаевской культуры. А в конце экскурсии расслабитесь в минеральных водах термального источника.
Описание экскурсии
Из Кисловодска за впечатлениями Вас ждёт местный колорит, горы и релакс за один день. Вы подниметесь на вершину плато и спуститесь в ущелье реки. Полюбуетесь символом Кисловодска — горой Кольцо и зайдёте в музей карачаевской культуры. А в конце экскурсии расслабитесь в минеральных водах термального источника. Гора Кольцо Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение. Водопады в окрестностях Кисловодска и аппетитные хычины • Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы.
- Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и, при желании, прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны.
- А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины. Суворовские термальные источники Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.
Данная экскурсия — эксклюзив нашей компании! Маршрут и тайминг составлен нами и полностью подстроен под наших гостей региона. Ехать долго не придётся, но вы сможете насладиться не только горами и водопадами, но и расслабиться после в источниках! Важная информация:.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома.
- Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится.
- Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Обязательно возьмите удобную обувь и оденьтесь потеплее (в горах холоднее), а также не забудьте взять купальники, полотенца и тапочки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер по вашему адресу
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Вход в термальные источники: взрослый - 700 руб., детский - 350 руб.
- Вход на Медовые водопады - 200 руб. с человека
- Зиплайн по желанию - 2000 руб.
- Питание - от 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем по Вашему адресу
Завершение: Развозим гостей по адресам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 ноя 2025
На экскурсии было много интересных локаций. Нас сопровождал гид Кирилл. Очень интересно и профессионально рассказывал про историю КМВ. Очень интересный собеседник. На экскурсии скучать не было времени. Гора Кольцо, водопады, немного экстрима на зиплайне (это по желанию), обед в колоритном кафе и полное расслабление в Суворовмких термальных источниках. Провели прекрасный день. Спасибо организаторам и Кириллу.
Ю
Юлия
14 окт 2025
Были на экскурсии с Кириллом, все понравилось- организация и сами места. Кирилл много знает о своем крае, интересно рассказывает, внимательный водитель и заботливый организатор. Рекомендуем 👏
Е
Елена
8 окт 2025
А
Антон
4 окт 2025
Замечательная экскурсия, насыщенная, разнообразная. Остались только положительные впечатления. Отдельное спасибо нашему гиду Кириллу за приятно проведенное время. Увидели своими глазами гору Кольцо и Медовые водопады, попробовали наивкуснейшие хычины, выпили горного чая, посетили суворовские термальные источники. Рекомендую.
Е
Елена
30 сен 2025
Спасибо большое организатору Оксане и гиду Кириллу за экскурсию. Ездили 13 сентября, все организовано четко, комфортный автомобиль, Кирилл рассказал про все достопримечательности, которые мы посещали, показал лучшие локации, фотографировал нас. Дополнительно отвез на шикарный зиплайн. Посетили чайный домик с дегустацией, уютным кафе и вкусными хичинами. Программу экскурсии выполнили на 200%. Отлично провели день.
М
Маргарита
22 сен 2025
Очень понравилось! Наш гид - Павел очень интересно рассказывал, так же поддерживал беседу во время поездки. Внимательный и заботливый. Учитывал пожелания локаций во время экскурсии. Очень понравилось! Большое спасибо!!!
О
Оксана
17 сен 2025
Сегодня была на экскурсии гора Кольцо, Медовые водопады и в заключении термальные Суворовские источники. Очень красивые места, локации не далеко от Кисловодска, для тех кто не любит долгие и горные
П
Павел
17 сен 2025
Выбрали данную экскурсию и компанию-организатора за возможность в один день посетить 3 достопримечательности КМВ, которые нас интересовали. Сопровождал гид Кирилл. Поездка получилась комфортабельной, в дружеской доброжелательной обстановке. Кирилл подстраивался под наши пожелания, при этом остались в запланированном графике. Получили удовольствие от данной экскурсии и от общения с Кириллом и другими членами нашей маленькой команды.
Е
Елена
10 сен 2025
Поездка на медовые водопады превзошла все ожидания, гид Кирилл рассказал, показал много интересного, сделал прекрасные фото, а как бонус- зиплайн, это 🔥🔥🔥 непередаваемые ощущения. Благодарю Оксану, руководителя турфирмы, за предоставленную возможность так отдохнуть, набраться положительных эмоций и сил. Спасибо попутчикам, которые за такой короткий день стали единомышленники 🤗
П
Полина
8 сен 2025
Нам экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Павел был внимательный. Забрал близко от того места, где мы проживали в Кисловодске и обратно доставил куда попросили. Он много нам рассказал о горах и водопадах. В дороге завёз в уютное кафе, где мы прекрасно утолили голод
И
Иван
26 авг 2025
Хороший вариант экскурсии для отдыха между длительными поездками. Здесь нет ничего невероятного, гора в 10 минутах, если вы в Кисловодске, небольшие водопады в уютном месте и расслабление на термальных источниках. Отлично в этот лайтовый день вписался гид Кирилл, грамотно провел экскурсию, с ним было интересно пообщаться. Отдельно хотелось бы отметить безопасное и комфортное вождение, видимо, столь редкое для этого края.
В
Виктория
20 авг 2025
Довольно интересная, насыщенная и легкая экскурсия. Наш гид Кирилл был ненавязчив, но очень внимателен к нам, к нашим пожеланиям- спасибо ему большое! Гора Кольцо и Медовые водопады- действительно стоит посетить. Очень красиво, своеобразно, а завершающие поездку термальные источники снимут напряжение и расслабят любого)))) Однозначно советую!
В
Вера
26 июл 2025
Мы были в июле на экскурсии: гора Кольцо (впечатляет очень; но подъем и спуск экстремально), Медовые водопады(красота!!!, само ущелье замечательно), купание в термальных источниках понравилось очень (есть лежаки- можно отдохнуть и позагорать). Гид и водитель Александр очень внимательный, рассказывал легенды. Спасибо!!!
Е
Елена
22 июл 2025
Добрый день, большое спасибо за экскурсию 10.07.2025: гора Кольцо, Медовые водопады, Суворовские источники. Специально выбирала небольшой маршрут, так как была очень жаркая погода и для тренировки перед дальними маршрутами Отличный гид- водитель Александр. Спасибо, успехов!
Е
Елена
10 июл 2025
Гид Александр, экскурсия была 2.07.
Программа не большая, эффекта вау конечно не было. По сравнению с другими посещенными экскурсиями эта просто меркнет.
Рекомендую к посещению в самом начале отдыха или если совсем нечего делать будет.
