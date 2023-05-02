Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии.



Вы посетите цветущий Нальчик, насладитесь видами с канатной дороги и попробуете минеральную воду в Нарзанной галерее. Величественное Чегемское ущелье и его водопады оставят незабываемые впечатления. Замок Шато Эркен, окруженный виноградниками, добавит романтики в ваше путешествие. По желанию можно расширить маршрут, включив Голубые озера и другие живописные места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для поездки из Кисловодска в Нальчик и его окрестности. В это время года можно насладиться живописными видами и комфортной температурой, что делает путешествие особенно приятным. Кроме того, летом открываются все туристические маршруты и объекты, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу региона. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также стоит отправиться в это путешествие. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, сохраняя при этом возможность увидеть все основные достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.