Что вас ожидает

Замок Шато Эркен, Атажукинский парк и канатная дорога

Вы осмотрите окруженный виноградниками замок Шато Эркен в романском стиле и узнаете, кому он принадлежит. Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами. А также заглянете в одно из колоритных кафе Нальчика, чтобы оценить местную кухню.

Чегемское ущелье, водопады и Нарзанная галерея

В Нарзанной галерее мы попьем целебную воду прямо из источника, бьющего из недр земли. В путешествии полюбуемся величественным Чегемским ущельем и одноименными водопадами, стекающими со скалы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов о природе, людях и традициях Кабардино-Балкарии.

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