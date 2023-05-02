Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии.
Вы посетите цветущий Нальчик, насладитесь видами с канатной дороги и попробуете минеральную воду в Нарзанной галерее. Величественное Чегемское ущелье и его водопады оставят незабываемые впечатления. Замок Шато Эркен, окруженный виноградниками, добавит романтики в ваше путешествие. По желанию можно расширить маршрут, включив Голубые озера и другие живописные места
Вы посетите цветущий Нальчик, насладитесь видами с канатной дороги и попробуете минеральную воду в Нарзанной галерее. Величественное Чегемское ущелье и его водопады оставят незабываемые впечатления. Замок Шато Эркен, окруженный виноградниками, добавит романтики в ваше путешествие. По желанию можно расширить маршрут, включив Голубые озера и другие живописные места
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏰 Романтический замок Шато Эркен
- 🚠 Захватывающая канатная дорога
- 💧 Целебная минеральная вода
- 🍽️ Вкусная местная кухня
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для поездки из Кисловодска в Нальчик и его окрестности. В это время года можно насладиться живописными видами и комфортной температурой, что делает путешествие особенно приятным. Кроме того, летом открываются все туристические маршруты и объекты, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу региона. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также стоит отправиться в это путешествие. В это время можно избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, сохраняя при этом возможность увидеть все основные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чегемское ущелье
- Замок Шато Эркен
- Атажукинский парк
- Нарзанная галерея
Описание экскурсии
Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады
В путешествии полюбуемся величественным Чегемским ущельем и одноименными водопадами, стекающими со скалы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов о природе, людях и традициях Кабардино-Балкарии.
Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея
Вы осмотрите окруженный виноградниками замок Шато Эркен в романском стиле и узнаете, кому он принадлежит. Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами. А также заглянете в одно из колоритных кафе Нальчика, чтобы оценить местную кухню. В Нарзанной галерее мы попьем целебную воду прямо из источника, бьющего из недр земли.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Kia Ceed. По запросу я могу провести ее на минивэне Toyota Alphard (вмещает до 7 человек). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
- Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 руб. с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию мы можем добавить в программу заезд на Голубые озера, Черекскую теснину, Верхнюю Балкарию и отдых в термальных бассейнах Гедуко. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 856 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Поездка была чудесная! Экскурсовод замечательный! Я всегда сама обстоятельно готовлю теоретическую часть поездки, поэтому утверждаю: программа Вашего гида была проведена по высшему разряду. Очень доброжелательное и уважительное отношение, ответы на многочисленные вопросы от "молодёжи восьмидесятых". Ещё раз большое спасибо организаторам поездки и экскурсоводу Карену за интересный тур.
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Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
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О
Вчера ездили в Нальчик с Кареном отличная поездка, очень понравилось, отличный рассказчик, много знает, энтузиаст своего дела, порекомендовал хорошее кафе, потом отвёз на источники Гейдуко, прекрасно провели время. Рекомендуем Карена.
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Т
Экскурсия понравилась Гид -Карен, пунктуальный, хорошо владеет информацией.
Однозначно воспользуемся его услугами, если соберемся посетить КМВ еще раз
Однозначно воспользуемся его услугами, если соберемся посетить КМВ еще раз
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