Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности

Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле

Индивидуальная
Приглашаю в путешествие по живописной Кабардино-Балкарии! Вы погуляете по цветущему Нальчику, прокатитесь по канатной дороге и отведаете местную минеральную воду в Нарзанной галерее.

Впечатлитесь мощью Чегемского ущелья и увидите необычный замок Шато Эркен, напоминающий старинное европейское поместье.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Замок Шато Эркен, Атажукинский парк и канатная дорога

Вы осмотрите окруженный виноградниками замок Шато Эркен в романском стиле и узнаете, кому он принадлежит. Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами. А также заглянете в одно из колоритных кафе Нальчика, чтобы оценить местную кухню.

Чегемское ущелье, водопады и Нарзанная галерея

В Нарзанной галерее мы попьем целебную воду прямо из источника, бьющего из недр земли. В путешествии полюбуемся величественным Чегемским ущельем и одноименными водопадами, стекающими со скалы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов о природе, людях и традициях Кабардино-Балкарии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Kia Ceed. По запросу я могу провести ее на минивэне Toyota Alphard (вмещает до 7 человек). В этом случае цена составит 20 тысяч руб.
  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию мы можем добавить к программе отдых в термальных бассейнах Гедуко. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день💧Водопады🏞ПаркиЧегемские водопадыНарзанная галерея🗽ДостопримечательностиНальчикКанатная дорогаМинеральные источникиИсточник ГедукоСмотровые площадкиЭкскурсии к 8 марта🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Эдельвейс
4.6
38 отзывов
Очень популярно сейчас
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
Горные вершины, стремительные реки, водопады, карстовое озеро с кристально чистой водой - все это вы увидите
2 000 за 1 человека
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
Нет отзывов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
10 000 за 1-4 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Из Кисловодска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии и отдохнуть в целебных горячих водах
от 10 500 за 1-3 чел.
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Дмитрий
4.5
2 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Великолепная поездка по красотам природы Кабардино-Балкарии
12 000 за 1-4 чел.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Источник
Нет отзывов
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые водопады, расположившиеся
1 000 за 1 человека
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Источник
4.8
5 отзывов
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа - вы с сопровождении нашего опытного гида посетите Чегемские
2 000 за 1 человека
Потрясающие окрестности Кисловодска
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
3 отзыва
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
5 300 за 1-6 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Denis
4.7
30 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
2 900 за 1 человека
Волшебные окрестности Кисловодска
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмат
4.7
15 отзывов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
6 500 за 1-4 чел.
На внедорожнике - в загадочную Кабардино-Балкарию
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Андрей
5
1 отзыв
На внедорожнике - в загадочную Кабардино-Балкарию
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
от 12 000 за 1-4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
9 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
9 000 за 1-3 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
1 отзыв
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
12 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ