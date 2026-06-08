Легенды местных народов рассказывают о странных людях, покрытых шерстью и обитающих в высокогорьях Кавказа. А жители утверждают, что видели огромные следы алмасты — снежного человека. Мы отправимся туда, где экспедиции пытались найти неуловимых гигантов. Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.

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Описание экскурсии

Мы отправимся в малонаселённые районы по следам французской экспедиции Марии-Жанны Кофман по поиску снежного человека. А также по маршрутам Виктора Котлярова, автора книг о таинственной Кабардино-Балкарии, и местам, где, по словам местных, был замечен алмасты. Туда, где вас встретят острые вершины и широкие долины, просматриваемые на десятки километров вокруг, — в предгорья Кавказского хребта.

Что будет в нашем путешествии

Интригующие рассказы, легенды и детали экспедиций

Более 150 км разных пейзажей и ландшафтов в красивейших ущельях Кавказа

Горные реки и могучие водопады

Древние торговые пути, формирующие средневековую мировую экономику

Пасущиеся в горах дикие необъезженные лошади и другие животные

Кавказская кухня

Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки. Если вы уже поездили по этим республикам, то мы обсудим маршрут заранее, чтобы не повторяться.

Организационные детали