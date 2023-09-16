Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Легенды местных народов рассказывают о странных людях, покрытых шерстью и обитающих в высокогорьях Кавказа. А жители утверждают, что видели огромные следы алмасты — снежного человека. Мы отправимся туда, где экспедиции пытались найти неуловимых гигантов.
Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.
Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся в малонаселённые районы по следам французской экспедиции Марии-Жанны Кофман по поиску снежного человека. А также по маршрутам Виктора Котлярова, автора книг о таинственной Кабардино-Балкарии, и местам, где, по словам местных, был замечен алмасты. Туда, где вас встретят острые вершины и широкие долины, просматриваемые на десятки километров вокруг, — в предгорья Кавказского хребта.
Что будет в нашем путешествии
- Интригующие рассказы, легенды и детали экспедиций
- Более 150 км разных пейзажей и ландшафтов в красивейших ущельях Кавказа
- Горные реки и могучие водопады
- Древние торговые пути, формирующие средневековую мировую экономику
- Пасущиеся в горах дикие необъезженные лошади и другие животные
- Кавказская кухня
Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки. Если вы уже поездили по этим республикам, то мы обсудим маршрут заранее, чтобы не повторяться.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
- По желанию и за дополнительную плату — обед в кафе с национальной кухней
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 769 туристов
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
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