По следам алмасты - снежного человека по-кавказски

Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций

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Легенды местных народов рассказывают о странных людях, покрытых шерстью и обитающих в высокогорьях Кавказа. А жители утверждают, что видели огромные следы алмасты — снежного человека. Мы отправимся туда, где экспедиции пытались найти неуловимых гигантов.

Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Ближайшие даты:
16
сен
17
сен
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в малонаселённые районы по следам французской экспедиции Марии-Жанны Кофман по поиску снежного человека. А также по маршрутам Виктора Котлярова, автора книг о таинственной Кабардино-Балкарии, и местам, где, по словам местных, был замечен алмасты. Туда, где вас встретят острые вершины и широкие долины, просматриваемые на десятки километров вокруг, — в предгорья Кавказского хребта.

Что будет в нашем путешествии

  • Интригующие рассказы, легенды и детали экспедиций
  • Более 150 км разных пейзажей и ландшафтов в красивейших ущельях Кавказа
  • Горные реки и могучие водопады
  • Древние торговые пути, формирующие средневековую мировую экономику
  • Пасущиеся в горах дикие необъезженные лошади и другие животные
  • Кавказская кухня

Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки. Если вы уже поездили по этим республикам, то мы обсудим маршрут заранее, чтобы не повторяться.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
  • По желанию и за дополнительную плату — обед в кафе с национальной кухней

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Кавказ
Авторские
Карачаево-Черкессия
Природа
Уникальный опыт

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