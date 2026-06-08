Легенды местных народов рассказывают о странных людях, покрытых шерстью и обитающих в высокогорьях Кавказа. А жители утверждают, что видели огромные следы алмасты — снежного человека. Мы отправимся туда, где экспедиции пытались найти неуловимых гигантов.
Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.
Вы услышите много интересных фактов на стыке вымысла и правды, а также побываете в удивительных по красоте местах.
Описание экскурсии
Мы отправимся в малонаселённые районы по следам французской экспедиции Марии-Жанны Кофман по поиску снежного человека. А также по маршрутам Виктора Котлярова, автора книг о таинственной Кабардино-Балкарии, и местам, где, по словам местных, был замечен алмасты. Туда, где вас встретят острые вершины и широкие долины, просматриваемые на десятки километров вокруг, — в предгорья Кавказского хребта.
Что будет в нашем путешествии
- Интригующие рассказы, легенды и детали экспедиций
- Более 150 км разных пейзажей и ландшафтов в красивейших ущельях Кавказа
- Горные реки и могучие водопады
- Древние торговые пути, формирующие средневековую мировую экономику
- Пасущиеся в горах дикие необъезженные лошади и другие животные
- Кавказская кухня
Маршрут включает в себя как известные природные локации Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, так и совершенно нетуристические уголки. Если вы уже поездили по этим республикам, то мы обсудим маршрут заранее, чтобы не повторяться.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
- По желанию и за дополнительную плату — обед в кафе с национальной кухней
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Пишем отзыв на экскурсию "По следам алмасты — снежного человека по-кавказски". Наш гид Иван -безупречен в своем деле! После экскурсии-ощущение радости от созерцания красоты гор и рек Кавказа и общения
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Спасибо Ивану за оригинальное путешествие! Было очень интересно и познавательно. Отличный автомобиль, не укачивало по дорогам Карачаевска. Виды были шикарные - золотая осень!
Рекомендую!
Рекомендую!
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А
Спасибо Ивану за шикарную экскурсию. Все остались под глубоким впечатлением от маршрута, музыкального сопровождения и его рассказов. Я уверен, что эту экскурсию запомним все надолго. И обязательно вернёмся не один раз.
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