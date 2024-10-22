Фотопрогулка по Кисловодску

Пройти по городу с гидом-фотографом и получить на память профессиональные снимки
Отпуск в красивом курортном городе — это, прежде всего, яркие кадры в вашу копилку путешествий.

И нам с Кисловодском есть что вам предложить! Мы прогуляемся по самым известным местам города, обсудим интересные детали о жизни на курорте и сделаем сочные фото, которые ещё долго будут напоминать вам о приятной прогулке.
5
1 отзыв
Фотопрогулка по Кисловодску
Фотопрогулка по Кисловодску
Фотопрогулка по Кисловодску
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 12:00, 12:30, 13:00

Описание фото-прогулки

Наш фотомаршрут пройдёт по центру города и захватит такие локации:

  • Курортный парк: Долина роз, Зеркальный пруд, каскадная лестница и мостик «Дамский каприз»
  • Нарзанная галерея и бюветы с минеральной водой
  • Улица, где проходили съёмки фильма «Чебурашка»
  • Курортный бульвар, наполненный красивой архитектурой
  • Колоннада, построенная ещё в начале 20 века

На фотопрогулке мы поговорим о туризме в Кисловодске, а также о культуре, жизни в городе и местной гастрономии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа, 10–20 профессиональных фото, из них 5–6 фото в обработке и ретуши
  • В течение суток после экскурсии вы получите ссылку на облачное хранилище
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Nikon D5100
  • При желании можем снять видео для сториз на Iphone 15 max pro
  • Можем скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
22 окт 2024
Огромная благодарность вам за организацию нашей фотопрогулки: красивые фотографии, интересные локации, много ценной и интересной информации о парке и Кисловодске в целом.
Рекомендую к посещению данной экскурсии!!!!!

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