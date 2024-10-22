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Отпуск в красивом курортном городе — это, прежде всего, яркие кадры в вашу копилку путешествий.



И нам с Кисловодском есть что вам предложить! Мы прогуляемся по самым известным местам города, обсудим интересные детали о жизни на курорте и сделаем сочные фото, которые ещё долго будут напоминать вам о приятной прогулке.