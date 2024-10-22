Отпуск в красивом курортном городе — это, прежде всего, яркие кадры в вашу копилку путешествий.
И нам с Кисловодском есть что вам предложить! Мы прогуляемся по самым известным местам города, обсудим интересные детали о жизни на курорте и сделаем сочные фото, которые ещё долго будут напоминать вам о приятной прогулке.
И нам с Кисловодском есть что вам предложить! Мы прогуляемся по самым известным местам города, обсудим интересные детали о жизни на курорте и сделаем сочные фото, которые ещё долго будут напоминать вам о приятной прогулке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 12:00, 12:30, 13:00
Описание фото-прогулки
Наш фотомаршрут пройдёт по центру города и захватит такие локации:
- Курортный парк: Долина роз, Зеркальный пруд, каскадная лестница и мостик «Дамский каприз»
- Нарзанная галерея и бюветы с минеральной водой
- Улица, где проходили съёмки фильма «Чебурашка»
- Курортный бульвар, наполненный красивой архитектурой
- Колоннада, построенная ещё в начале 20 века
На фотопрогулке мы поговорим о туризме в Кисловодске, а также о культуре, жизни в городе и местной гастрономии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа, 10–20 профессиональных фото, из них 5–6 фото в обработке и ретуши
- В течение суток после экскурсии вы получите ссылку на облачное хранилище
- Съёмка проводится на фотоаппарат Nikon D5100
- При желании можем снять видео для сториз на Iphone 15 max pro
- Можем скорректировать маршрут по вашему желанию
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
22 окт 2024
Огромная благодарность вам за организацию нашей фотопрогулки: красивые фотографии, интересные локации, много ценной и интересной информации о парке и Кисловодске в целом.
Рекомендую к посещению данной экскурсии!!!!!
Рекомендую к посещению данной экскурсии!!!!!
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