Начало экскурсии обговаривается с вами

В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема.
В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз.
Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами.
Каждое озеро по-своему уникально. Например, одно из них называется Семицветным, потому что когда из-за ветра на озере появляется рябь, из-за освещения и окружающих пейзажей, поверхность воды начинает пестреть радужными бликами.
Вас ожидает:
Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр
Возможность искупаться
Великолепные фотографии
Море впечатлений и воспоминаний в вашу личную копилку
При себе желательно иметь:
Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (обязательно)
Куртку непромокаемую или дождевик
Тёплую одежду
Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды
Организационные моменты:
Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Взрослый
3 500 ₽
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем
Начало: вокзальная площадь, вход в парк Ессентуков
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.