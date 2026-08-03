Начало экскурсии обговаривается с вами

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незаметно под рассказы нашего гида Вадима. Вадим делал остановку по дороге, чтобы мы могли подкрепиться и размять косточки.

2. После того, как вас доставят до Архыза, нужно решить, желает ли вся группа заброску до гор, иначе идти придется достаточно долго по пыльной дороге. Это конечно же платно, но на группу из 6 человек вышло немного.

3. Обязательно рассчитать свои силы. Тропа местами крутая, идти сложно, но возможно. Это было мое первое полноценное восхождение и я дошла.

Пока шла думала «Зачем мне это надо все?», но оно того стоило, увидеть голубые озера в забвении гор и попить настоящей горной водички, где вы еще такое сможете сделать?

Спасибо Вадиму, он настоящий спец по горам, с ним вы точно не пропадете. Благодарю за такой прекрасный опыт и треккинговые палки)