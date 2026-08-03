Начало экскурсии обговаривается с вами

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Дуккинские озёра из Кисловодска

Поход по горам и купание в Дуккинских озерах: необычная экскурсия из Кисловодска
Небольшая, но живописная высокогорная долина Архыз славится своими кристально чистыми озёрами.

Давайте отправимся в поход по горам, поросшим рододендронами! По пути у вас будет возможность искупаться в Дуккинских озёрах и сделать множество фото с незабываемыми видами.
4.9
20 отзывов
Дуккинские озёра из Кисловодска
Дуккинские озёра из Кисловодска
Дуккинские озёра из Кисловодска

Описание экскурсии

Об экскурсии: В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз. Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально. Вас ожидает: Пешая часть маршрута составляет 9 км. в обе стороны по горной тропе с набором высоты 500 м. до 2500 м. над уровнем моря. Маршрут не экстремальный, но подойдет не всем, рассчитывайте свои силы.

• Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр • Возможность искупаться • Великолепные фотографии • Море впечатлений и воспоминаний При себе желательно иметь:

• Куртку непромокаемую или дождевик • Тёплую одежду • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды Организационные моменты:

  • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.

по набору группы

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дуккинские озёра
  • Архыз
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Заброска 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, ваш адрес
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
2
1
Н
Поездка-поход к Дуккинским озерам понравилась очень! Потрясающе красивая природа, чистейший воздух, виды открываются просто сказочные! На счет сложности - это мой перый, подобного рода, маршрут; я человек не подготовленный, мне
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сорок семь годиков, но я справилась, что называется, на «ура», хотя немного боялась перед поездкой). Подниматься было сложно, но можно)) Даже искупались в озере, и на сапе поплавали! Нам всем очень понравилось! И за это отдельное СПАСИБО нашему гиду Тамерлану - более позитивного, ко всем внимательного, открытого гида я еще не встречала в поездках по Северному Кавказу. Огромная ему благодарность за всё!

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А
Самое запоминающееся событие на КМВ это поход по горам Архыза, а именно на Дуккинские озера. Видели мы только одно озеро, которое оттаяло на половину. По пути к озерам очень живописные
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места, речка жучит, рододендрон цветет, альпийские луга, и альпийские коровы) эмоции зашкаливали. Подъём не легкий, так что рассчитывайте свои силы, на 13.06 лежал еще снег, на спуске скатывались. Дорога с Кисловодска достаточно долгая, 4 ч в одну сторону. Но оно того стоит, однозначно рекомендую!

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А
Я давно рассматривала именно такой формат, так как это не просто экскурсия, а настоящее приключение. Нужно учитывать ряд факторов:
1. Дорога на машине занимает 4 часа, но для меня они пролетели
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незаметно под рассказы нашего гида Вадима. Вадим делал остановку по дороге, чтобы мы могли подкрепиться и размять косточки.
2. После того, как вас доставят до Архыза, нужно решить, желает ли вся группа заброску до гор, иначе идти придется достаточно долго по пыльной дороге. Это конечно же платно, но на группу из 6 человек вышло немного.
3. Обязательно рассчитать свои силы. Тропа местами крутая, идти сложно, но возможно. Это было мое первое полноценное восхождение и я дошла.
Пока шла думала «Зачем мне это надо все?», но оно того стоило, увидеть голубые озера в забвении гор и попить настоящей горной водички, где вы еще такое сможете сделать?
Спасибо Вадиму, он настоящий спец по горам, с ним вы точно не пропадете. Благодарю за такой прекрасный опыт и треккинговые палки)

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С
Ездили на экскурсию Дуккинские озера 14 сентября 24 года. Гид-Тамерлан. Поездка очень понравилась, все четко, по графику, организованно. Никого не оставили без внимания. Если кто-то задерживался на подъеме,, Тамерлан спускался
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вниз и помогал подняться. Подъем достаточно крутой, нужен настрой на победу и желание увидеть озёра. О красотах природы много написано, это нужно увидеть своими глазами, т. к. никакие съёмки не передают реальной картины. Подниматься сложно, но интересно. А после продолжительной дороги вас ждут вкуснейшие хычины и чай. Организационные вопросы- была остановка на перекус, можно взять еду с собой, можно было купить выпечку в пятерочке, там же автомат с кофе. Было несколько санитарных остановок. Машина чистая, ехать было комфортно. Тамерлан доброжелательный и радушный гид, так что дорога не будет в тягость. Проедете мимо развивающегося горнолыжного курорта Архыз.

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А
Отлично провели время в горном туре с Александром! Гид великолепный: интересно, познавательно и с душой. Обязательно порекомендуем вас всем друзьям.
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Р
Все было замечательно, во время всего подъёма никаких трудностей не наблюдалось, в конце подъёма почти вся группа решили искупаться в ледяной воде=)
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