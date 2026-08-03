Начало экскурсии обговаривается с вами

Небольшая, но живописная высокогорная долина Архыз славится своими кристально чистыми озёрами.
Давайте отправимся в поход по горам, поросшим рододендронами! По пути у вас будет возможность искупаться в Дуккинских озёрах и сделать множество фото с незабываемыми видами.
Давайте отправимся в поход по горам, поросшим рододендронами! По пути у вас будет возможность искупаться в Дуккинских озёрах и сделать множество фото с незабываемыми видами.
Описание экскурсииОб экскурсии: В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз. Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально. Вас ожидает: Пешая часть маршрута составляет 9 км. в обе стороны по горной тропе с набором высоты 500 м. до 2500 м. над уровнем моря. Маршрут не экстремальный, но подойдет не всем, рассчитывайте свои силы.
• Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр • Возможность искупаться • Великолепные фотографии • Море впечатлений и воспоминаний При себе желательно иметь:
• Куртку непромокаемую или дождевик • Тёплую одежду • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды Организационные моменты:
- Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
по набору группы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дуккинские озёра
- Архыз
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание.
Что не входит в цену
- Заброска 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, ваш адрес
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка-поход к Дуккинским озерам понравилась очень! Потрясающе красивая природа, чистейший воздух, виды открываются просто сказочные! На счет сложности - это мой перый, подобного рода, маршрут; я человек не подготовленный, мне
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А
Самое запоминающееся событие на КМВ это поход по горам Архыза, а именно на Дуккинские озера. Видели мы только одно озеро, которое оттаяло на половину. По пути к озерам очень живописные
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А
Я давно рассматривала именно такой формат, так как это не просто экскурсия, а настоящее приключение. Нужно учитывать ряд факторов:
1. Дорога на машине занимает 4 часа, но для меня они пролетели
1. Дорога на машине занимает 4 часа, но для меня они пролетели
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С
Ездили на экскурсию Дуккинские озера 14 сентября 24 года. Гид-Тамерлан. Поездка очень понравилась, все четко, по графику, организованно. Никого не оставили без внимания. Если кто-то задерживался на подъеме,, Тамерлан спускался
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А
Отлично провели время в горном туре с Александром! Гид великолепный: интересно, познавательно и с душой. Обязательно порекомендуем вас всем друзьям.
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Р
Все было замечательно, во время всего подъёма никаких трудностей не наблюдалось, в конце подъёма почти вся группа решили искупаться в ледяной воде=)
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