Начало экскурсии обговаривается с вами

В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер.



Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами.



Вы прогуляетесь вдоль каскада Дуккинских озёр, искупаетесь, сделаете много красивых фотографий и получите море впечатлений и воспоминаний.