Начало экскурсии обговаривается с вами

Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе

В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара,...

В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер.

Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами.

Вы прогуляетесь вдоль каскада Дуккинских озёр, искупаетесь, сделаете много красивых фотографий и получите море впечатлений и воспоминаний.
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе
Прекрасные Дуккинские Озёра в Архызе

Об экскурсии:

  • В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема.
  • В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз.
  • Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами.
  • Каждое озеро по-своему уникально. Например, одно из них называется Семицветным, потому что когда из-за ветра на озере появляется рябь, из-за освещения и окружающих пейзажей, поверхность воды начинает пестреть радужными бликами.

Вас ожидает:

  • Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр
  • Возможность искупаться
  • Великолепные фотографии
  • Море впечатлений и воспоминаний в вашу личную копилку

При себе желательно иметь:

  • Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (обязательно)
  • Куртку непромокаемую или дождевик
  • Тёплую одежду
  • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды

Организационные моменты:

  • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: вокзальная площадь, вход в парк Ессентуков
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Виталий В.
Виталий В.
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