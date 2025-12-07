Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Я предлагаю посетить вас Домбай — один из крупнейших горных курортов России. Домбай находится в Кавказских горах, на территории республики Карачаево-Черкессия, на высоте 1600 метров над уровнем моря. Курорт входит в состав Тебердинского государственного заповедника, именно на его территории соединяются три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген.

Название горнолыжного курорта переводится с карачаевского как «зубр». Много веков назад на домбайских долинах паслись огромные стада этих животных. Со временем люди истребили зубров, но память о них осталась в названии гор. Сейчас на территории заповедника, зубры вновь проживают — их привезли из Северной Америки несколько лет назад.

Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними активными видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени туристы приезжают за умиротворенным отдыхом в горах.

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши

Перевал Гумбаши переводиться как Песчаная голова, и данный топоним соответствует истине – породы ближайших гор состоят из пористого песчаника. Мы можем в этом убедиться посетив Сырную пещеру.

Продолжив наш путь по серпантину мы сделаем остановки и посетим Синтинский и Шоанинский христианские храмы Х века (одни из древнейших культовых сооружений на территории нашей страны).

По пути нам будут также встречаться многочисленные живописные ущелья, реки и озера.

Алибе́кский водопа́д

Алибе́кский водопа́д — один из самых больших и эффектных водопадов в Домбае, в западной (верхней) части Алибекского ущелья на юге Карачаево-Черкесии (Россия). Также имеет название Алибе́к. Высота водопада составляет более 25 метров. Водопад образуется падением речки Джаловчатки с Алибекского ледника камни, с которых падает вода, называют бараньими лбами.

Бадукские озёра

Озёра славятся своей живописностью и являются одной из природных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого находятся. Традиционно считаются объектом пешеходного туризма. Плата за проход к Бадукским озёрам составляет 300 рублей с человека — самая большая из всех маршрутов по Тебердинскому заповеднику.

Чучхурский водопад

Чучхурский водопад расположен в массиве Джугутурлучат (в переводе «пастбище туров») на высоте 3921 метр над уровнем моря в ущелье Домбай-Ульген Карачаево-Черкесской республики. Высота Чучхурского водопада — 12 метров. Этот водный поток самый мощный и величественный в Домбае.

Организационные детали

Стоимость подъема на канатной дороге в Домбае – 300 рублей;

Вход в Тебердинский заповедник – 150 рублей;