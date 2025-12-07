Я предлагаю посетить вас Домбай — один из крупнейших горных курортов России. Домбай находится в Кавказских горах, на территории республики Карачаево-Черкессия, на высоте 1600 метров над уровнем моря. Курорт входит в состав Тебердинского государственного заповедника, именно на его территории соединяются три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Название горнолыжного курорта переводится с карачаевского как «зубр». Много веков назад на домбайских долинах паслись огромные стада этих животных. Со временем люди истребили зубров, но память о них осталась в названии гор. Сейчас на территории заповедника, зубры вновь проживают — их привезли из Северной Америки несколько лет назад. Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними активными видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени туристы приезжают за умиротворенным отдыхом в горах.
Что вас ожидает Перевал Гумбаши Перевал Гумбаши переводиться как Песчаная голова, и данный топоним соответствует истине – породы ближайших гор состоят из пористого песчаника. Мы можем в этом убедиться посетив Сырную пещеру. Продолжив наш путь по серпантину мы сделаем остановки и посетим Синтинский и Шоанинский христианские храмы Х века (одни из древнейших культовых сооружений на территории нашей страны). По пути нам будут также встречаться многочисленные живописные ущелья, реки и озера.
Алибе́кский водопа́д Алибе́кский водопа́д — один из самых больших и эффектных водопадов в Домбае, в западной (верхней) части Алибекского ущелья на юге Карачаево-Черкесии (Россия). Также имеет название Алибе́к. Высота водопада составляет более 25 метров. Водопад образуется падением речки Джаловчатки с Алибекского ледника камни, с которых падает вода, называют бараньими лбами.
Бадукские озёра Озёра славятся своей живописностью и являются одной из природных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого находятся. Традиционно считаются объектом пешеходного туризма. Плата за проход к Бадукским озёрам составляет 300 рублей с человека — самая большая из всех маршрутов по Тебердинскому заповеднику.
Чучхурский водопад Чучхурский водопад расположен в массиве Джугутурлучат (в переводе «пастбище туров») на высоте 3921 метр над уровнем моря в ущелье Домбай-Ульген Карачаево-Черкесской республики. Высота Чучхурского водопада — 12 метров. Этот водный поток самый мощный и величественный в Домбае.
Организационные детали
Стоимость подъема на канатной дороге в Домбае – 300 рублей; Вход в Тебердинский заповедник – 150 рублей;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 1034 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня — интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными читать дальше
людьми трансформировалась в профессиональную сферу.
Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях.
Приглашаю вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Экскурсии провожу лично, без помощников и команды гидов.
Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми!