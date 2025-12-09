-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на Домбай из Кисловодска
Уникальная экскурсия для любителей активного отдыха. Величественные горы, древние храмы и захватывающие виды ждут вас на этом маршруте
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
12 дек в 06:00
16 500 ₽
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Кисловодска до Домбая, Архыза или Эльбруса (на выбор)
Быстрый и комфортный путь в горы
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай для всей семьи
Выберите надежный трансфер до Домбая. Комфортное путешествие из Кисловодска с учетом всех ваших пожеланий
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Трансфер в Домбай" можно забронировать 3 экскурсии от 7600 до 16 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
