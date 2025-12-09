Сейчас в Кисловодске в категории "Трансфер в Домбай" можно забронировать 3 экскурсии от 7600 до 16 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5