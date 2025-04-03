Я провезу вас через живописный перевал и потрясающие речные долины. Вы услышите о временах, когда на Кавказ пришло христианство, погрузитесь в аланскую культуру и историю Шёлкового пути. И познакомитесь с двумя древними святынями этих гор.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Когда-то на Северном Кавказе было множество средневековых христианских храмов. Только на территории Нижне-Архызского городища их насчитывалось 14. Сегодня же хорошо сохранились лишь семь, два из которых (датированные 9–10 веками) мы посетим во время нашего путешествия.

Вы увидите:

Перевал Гумбаши, откуда открывается прекрасный вид на Эльбрус. Дорога через перевал — часть Великого шёлкового пути

Долину Кубани — крупнейшей реки Северного Кавказа

Сентинский храм на вершине горы, единственный сохранивший классическую архитектуру. Его воздвигли на месте более древнего языческого святилища: у основания вы увидите камень, который был его частью. Сейчас храм закрыт, мы рассмотрим его снаружи

Шоанинский храм неподалёку от места слияния Кубани с Тебердой. В него можно войти: он восстановлен и действует в настоящее время

Организационные детали