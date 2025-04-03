Я провезу вас через живописный перевал и потрясающие речные долины.
Вы услышите о временах, когда на Кавказ пришло христианство, погрузитесь в аланскую культуру и историю Шёлкового пути. И познакомитесь с двумя древними святынями этих гор.
Вы услышите о временах, когда на Кавказ пришло христианство, погрузитесь в аланскую культуру и историю Шёлкового пути. И познакомитесь с двумя древними святынями этих гор.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Когда-то на Северном Кавказе было множество средневековых христианских храмов. Только на территории Нижне-Архызского городища их насчитывалось 14. Сегодня же хорошо сохранились лишь семь, два из которых (датированные 9–10 веками) мы посетим во время нашего путешествия.
Вы увидите:
- Перевал Гумбаши, откуда открывается прекрасный вид на Эльбрус. Дорога через перевал — часть Великого шёлкового пути
- Долину Кубани — крупнейшей реки Северного Кавказа
- Сентинский храм на вершине горы, единственный сохранивший классическую архитектуру. Его воздвигли на месте более древнего языческого святилища: у основания вы увидите камень, который был его частью. Сейчас храм закрыт, мы рассмотрим его снаружи
- Шоанинский храм неподалёку от места слияния Кубани с Тебердой. В него можно войти: он восстановлен и действует в настоящее время
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Nissan Terrano II, есть детские автокресла
- По желанию можем заехать в кафе и попробовать осетинские пироги
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 1149 туристов
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.Задать вопрос
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