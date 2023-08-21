Архыз — мекка для любителей активного отдыха. Местная река Большой Зеленчук идеальна для сплава на рафтах: она бурная, с порогами, в окружении гор и лесов. Мы проведём инструктаж, выдадим экипировку, будем всё время сопровождать вас и при желании устроим обед-пикник на природе. А по окончании пришлём фотоотчёт!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа путешествия

7:00 — выезд из Кисловодска

9:00 — прибытие в Архыз, встреча с инструкторами, обучение основам безопасности на воде и управлению рафтом

10:00 — начало сплава по реке: вы насладитесь красивыми пейзажами и ощутите адреналин, преодолевая пороги и водовороты. Наши инструкторы всегда будут рядом, чтобы помочь вам в случае необходимости.

14:00 — перерыв на обед

16:00 — свободное время, прогулка по окрестностям

17:00 — отправление в Кисловодск

20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно.

В стоимость включено:

сопровождение от профессиональных инструкторов

транспорт

чай

фотоотчёт

Дополнительно оплачивается: