Сплавиться по горной реке среди невероятных пейзажей Кавказа
Архыз — мекка для любителей активного отдыха.
Местная река Большой Зеленчук идеальна для сплава на рафтах: она бурная, с порогами, в окружении гор и лесов.
Мы проведём инструктаж, выдадим экипировку, будем всё время сопровождать вас и при желании устроим обед-пикник на природе. А по окончании пришлём фотоотчёт!
Местная река Большой Зеленчук идеальна для сплава на рафтах: она бурная, с порогами, в окружении гор и лесов.
Мы проведём инструктаж, выдадим экипировку, будем всё время сопровождать вас и при желании устроим обед-пикник на природе. А по окончании пришлём фотоотчёт!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа путешествия
7:00 — выезд из Кисловодска
9:00 — прибытие в Архыз, встреча с инструкторами, обучение основам безопасности на воде и управлению рафтом
10:00 — начало сплава по реке: вы насладитесь красивыми пейзажами и ощутите адреналин, преодолевая пороги и водовороты. Наши инструкторы всегда будут рядом, чтобы помочь вам в случае необходимости.
14:00 — перерыв на обед
16:00 — свободное время, прогулка по окрестностям
17:00 — отправление в Кисловодск
20:00 — возвращение в город
Организационные детали
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно.
В стоимость включено:
- сопровождение от профессиональных инструкторов
- транспорт
- чай
- фотоотчёт
Дополнительно оплачивается:
- снаряжение (шлем, спасательный жилет, мокрые костюмы) — 1500 руб. /чел.
- по желанию — организация пикника или обед в кафе со средним чеком 700 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 83 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
21 авг 2023
Ездили с гидом Муратом на рафтинг из Кисловодска. Получили массу впечатлений!
Сам рафтинг — просто супер, виды фантастические, можно и насладиться пейзажами, и дозу адреналина получить) инструктор дает четкие команды, все контролирует, мы чувствовали себя безопасно даже в сложных местах. Опытом никаким обладать не нужно)
Дорога до Архыза долгая, но не утомительная: мы заезжали по дороге в разные интересные места, а Мурат рассказывал нам увлекательные истории. Утром нас угостили завтраком в горах, было очень вкусно и приятно) полюбовались утренним видом на Эльбрус с перевала Гум-Баши, заглянули к древним храмам в Архызе, а на обратном пути посмотрели на величественную реку Кубань в окружении скал.
Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, останавливались везде, где мы просили, чтобы сделать фото или перекусить.
Большое спасибо за такой насыщенный день!
Сам рафтинг — просто супер, виды фантастические, можно и насладиться пейзажами, и дозу адреналина получить) инструктор дает четкие команды, все контролирует, мы чувствовали себя безопасно даже в сложных местах. Опытом никаким обладать не нужно)
Дорога до Архыза долгая, но не утомительная: мы заезжали по дороге в разные интересные места, а Мурат рассказывал нам увлекательные истории. Утром нас угостили завтраком в горах, было очень вкусно и приятно) полюбовались утренним видом на Эльбрус с перевала Гум-Баши, заглянули к древним храмам в Архызе, а на обратном пути посмотрели на величественную реку Кубань в окружении скал.
Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, останавливались везде, где мы просили, чтобы сделать фото или перекусить.
Большое спасибо за такой насыщенный день!
D
Dmitry
21 авг 2023
Отлично провели день. По пути посетили прекрасные места, увидели Эльбрус с перевала, древние городища, перекусили очень вкусными хычинами.
Сам рафтинг немного задержался, но того стоил, замечательное приключение, виды потрясающие!
Сам рафтинг немного задержался, но того стоил, замечательное приключение, виды потрясающие!
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