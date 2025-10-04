1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в мир горных пейзажей и чистейшего воздуха на экскурсии к озеру Орлёнок. Незабываемые виды и уникальные впечатления ждут вас
Озеро Орлёнок в Архызе - это место, где горы и природа сливаются в единую картину. Путешествие начинается из Кисловодска и проходит через живописные места Карачаево-Черкессии. По пути можно увидеть величественный читать дальшеуменьшить
Эльбрус, бирюзовую реку Кубань и византийский храм 10 века. Пеший поход к озеру занимает 6 часов, проходя через альпийские луга и заросли рододендрона. Вода в озере холодная, но летом можно окунуться. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться уединением с природой
Лучшие месяцы для посещения озера Орлёнок - это июнь, июль и август. В это время природа Кавказа особенно красива, а условия для пеших прогулок наиболее комфортные. Летние месяцы позволяют насладиться теплом и ясными днями, делая путешествие к озеру максимально приятным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Река Кубань
Византийский храм
Описание экскурсии
Путь в горы Архыза
Дорога из Кисловодска в Архыз займёт 3 часа — и будет нескучной. Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом. В осетинском селе им. Коста Хетагурова вы увидите бирюзовую реку Кубань, на горе Шоана — византийский храм 10 века. Я расскажу, как образовались горы в этом крае, поделюсь интересными фактами. Мы обязательно остановимся позавтракать, а еще посмотрим на наскальный нерукотворный лик Христа.
Поход к озеру Орлёнок — 6 часов наедине с природой
Приехав в Архыз, отправимся на поляну Таулу, где угостимся вкусными хычинами и начнем поход через реку София к балке Орлёнок. Приготовьтесь преодолеть лес по широкой тропе — она приведет нас к альпийскому лугу на высоте 2250 метров над уровнем моря. Виды покоряют: это скалистые массивы Кара-Джаш, заросли рододендрона и само озеро Орлёнок, где нет массового туризма. У вас будет час, чтобы насладиться красотой долины и кристальной воды, в которой отражаются горы. Дно кажется обманчиво близким, вода в озере холодная, около 5 градусов, но летом всё же можно искупаться. После мы вернемся обратно, и весь трекинг к озеру займет 6 часов.
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry до поляны Таулу в Архызе, далее пеший маршрут примерно 6 часов туда и обратно
Я смогу забрать вас только из Кисловодска: наша программа очень продолжительная и насыщенная, поэтому заезжать в соседние города будет неудобно
В поездку могут отправится путешественники от 18 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1560 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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2
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1
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Евгения
В процессе поменяли маршрут на бадукские озёра, маршрут живописный, все понравилось
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Е
Елена
Здравствуйте. Из-за погоды экскурсия состоялась не к оз. Орлёнок, а в Осетию, в Цейское ущелье. День был проосто замечательный. Само ущелье - потрясающее по красоте место. Посмотрели ещё и древнее святилище. Максим дал много информвции о республике, обычаях, укладе жизни. Время пролетело на одном дыхании.
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Дарья
Всё очень понравилось! Маршрут невероятно живописный, разнообразный, красивый. Фоток надели много) Как советует гид, если не уверены в своих силах, то сначала попробуйте маршрут на бадукские озёра. В начале подъёма на озера мы раз 5 думали, что ну его этот маршрут. Но это однозначно того стоило!!!
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Евгения
Все мои впечатления отражены в названии этой экскурсии. Просто фантастика - это то, как вы себя почувствуете, когда доберетесь до цели, голыми ногами зайдете в ледяную воду озера, потом сидите читать дальшеуменьшить
на берегу, нальете в кружку воды или травяного чая, откусите хычин (который возьмите с собой), вдохните разряженный горный воздух и поймете, что это впечатление, которое останется с вами навсегда. Спасибо Максиму за незабываемый день! Удачи ему в его деле и прекрасных благодарных туристов.
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А
Александр
Экскурсия очень понравилась! Очень живописные места! Несмотря на трудное восхождение, чтобы было более понятно вы идёте под углом 45 градусов примерно 5км в гору. Открывается фантастически прекрасный вид!!! Кристально чистое читать дальшеуменьшить
горное озеро, температура воды примерно +5 градусов. Ну как тут не окунуться, естественно мы это сделали и ощущения я вам скажу необыкновенные!!! Максим первоклассный гид! Человек любящий свое ремесло и этот чудесный край КМВ. Прекрасно водит автомобиль,пунктуален и очень трепетно относится к своей работе. Учитывайте свою физическую форму Обязательно!!! Заядлым курильщикам настоятельно не рекомендую. Маршрут на мой взгляд сложный по сравнению прогулок по торренкурам Кисловодского парка, даже по сравнению подъёма на "Большое седло". В любом случае эта экскурсия того стоит,впечатления Супер!!! Рекомендую! Огромное спасибо Максиму!!! За содержательные рассказы о крае, за терпение на восхождение, за красивые фото и видео! Всем Крепкого Здоровья! И Добра!
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А
Александр
В отпуске очень люблю не просто ездить на автомобиле, а совмещать поездки с пешеходными маршрутами или походами на пол дня. И Максим единственный гид, который как раз предлагает поездки и читать дальшеуменьшить
переходные походы в потрясающие места. Название озера "Орлёнок" мягко скажем совсем не подходит тому, что вы увидите. Намного лучше его описывает слово "фантастика". Но учтите, что пешеходный маршрут от парковки в одну сторону примерно 6,5-7 км с подъемом на 600 метров в высоту! В хорошем темпе ушло примерно 2 часа, литр воды на человека и в конце нужна запасная футболка, на подъеме будет очень жарко))) Также эта экскурсия для тех, кто уже посмотрел все ключевые места по дороге, т. к. даже практически не останавливаясь у нас ушло 13 часов, выехали в 07:10 из Кисловодска, а вернулись в 20:20. По дороге Максим рассказывает интересные и познавательные исторические факты о местах, где проезжаете, поэтому и по дороге скучно не будет. P.S: если вы готовы к непростому походу, не собираетесь выпивать по дороге, не любите мифы и легенды, а любите факты и великолепную природу - останетесь в восторге.
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