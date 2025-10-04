1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения озера Орлёнок - это июнь, июль и август. В это время природа Кавказа особенно красива, а условия для пеших прогулок наиболее комфортные. Летние месяцы позволяют насладиться теплом и ясными днями, делая путешествие к озеру максимально приятным и запоминающимся.

Озеро Орлёнок в Архызе - это место, где горы и природа сливаются в единую картину. Путешествие начинается из Кисловодска и проходит через живописные места Карачаево-Черкессии. По пути можно увидеть величественный

Эльбрус, бирюзовую реку Кубань и византийский храм 10 века. Пеший поход к озеру занимает 6 часов, проходя через альпийские луга и заросли рододендрона. Вода в озере холодная, но летом можно окунуться. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться уединением с природой

Описание экскурсии

Путь в горы Архыза

Дорога из Кисловодска в Архыз займёт 3 часа — и будет нескучной. Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом. В осетинском селе им. Коста Хетагурова вы увидите бирюзовую реку Кубань, на горе Шоана — византийский храм 10 века. Я расскажу, как образовались горы в этом крае, поделюсь интересными фактами. Мы обязательно остановимся позавтракать, а еще посмотрим на наскальный нерукотворный лик Христа.

Поход к озеру Орлёнок — 6 часов наедине с природой

Приехав в Архыз, отправимся на поляну Таулу, где угостимся вкусными хычинами и начнем поход через реку София к балке Орлёнок. Приготовьтесь преодолеть лес по широкой тропе — она приведет нас к альпийскому лугу на высоте 2250 метров над уровнем моря. Виды покоряют: это скалистые массивы Кара-Джаш, заросли рододендрона и само озеро Орлёнок, где нет массового туризма. У вас будет час, чтобы насладиться красотой долины и кристальной воды, в которой отражаются горы. Дно кажется обманчиво близким, вода в озере холодная, около 5 градусов, но летом всё же можно искупаться. После мы вернемся обратно, и весь трекинг к озеру займет 6 часов.

Организационные детали