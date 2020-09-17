1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!

Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края

5
1 отзыв
Максим
Максим – Гид из Кисловодска
Осторожно — вам будут завидовать, увидев ваши фото с озера Орлёнок в горах ⛰️ Архыза! На мой взгляд, это одно из красивейших мест Кавказа, и я с радостью стану вашим проводником в этом путешествии и походе.

По пути вы увидите заснеженный Эльбрус, таинственный лик Христа и бурную реку.

К озеру и обратно пойдем пешком — по живописному лесу 🌲, наслаждаясь чистейшим воздухом.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!

Что вас ожидает

Путь в горы ⛰️ Архыза
Дорога из Кисловодска в Архыз займёт 3 часа — и будет нескучной. Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом. В осетинском селе им. Коста Хетагурова вы увидите бирюзовую реку Кубань, на горе Шоана — византийский храм 10 века. Я расскажу, как образовались горы в этом крае, поделюсь интересными фактами. Мы обязательно остановимся позавтракать, а еще посмотрим на наскальный нерукотворный лик Христа.

Поход к озеру Орлёнок — 6 часов наедине с природой
Приехав в Архыз, отправимся на поляну Таулу, где угостимся вкусными хычинами и начнем поход через реку София к балке Орлёнок. Приготовьтесь преодолеть лес 🌳 по широкой тропе — она приведет нас к альпийскому лугу на высоте 2250 метров над уровнем моря 🌊. Виды покоряют: это скалистые массивы Кара-Джаш, заросли рододендрона и само озеро Орлёнок, где нет массового туризма. У вас будет час, чтобы насладиться красотой долины и кристальной воды, в которой отражаются горы. Дно кажется обманчиво близким, вода в озере холодная, около 5 градусов, но летом всё же можно искупаться. После мы вернемся обратно, и весь трекинг к озеру займет 6 часов.

Организационные детали

  • В поездку отправимся на комфортабельном седане до поляны Таулу в Архызе, далее пеший маршрут примерно 6 часов туда и обратно
  • Я смогу забрать вас только из Кисловодска: наша программа очень продолжительная и насыщенная, поэтому заезжать в соседние города будет неудобно
  • Поход подойдет взрослым и детям от 10 лет. Для ребят помладше может быть утомительным. В автомобиле 🚘 есть 2 детских кресла.
  • Дополнительные расходы — питание в кафе (примерно 300 руб. на человека)
  • С собой можно взять еду и дождевик на случай переменной облачности
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

17 сентября 2020
Мы с женой провели незабываемый отдых по красивейшему природному маршруту. До места добирались в комфорте! Спасибо большое Максиму за интересные истории, погружение в культуру Кавказа, за сопровождение и отлично проведенное время! Рекомендуем!

Максим проводит ещё 3 экскурсии

Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
12 000
10 часов
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
3 отзыва
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Путешествие в ущелье Северной Осетии
12 000
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии
2 отзыва
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Тайны Монаховой пещеры
3 200
3 часа
Тайны Монаховой пещеры
Посетить таинственное место Кисловодска, услышать мистические легенды и открыть потрясающие панорамы

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
21 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса