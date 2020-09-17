1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путь в горы ⛰️ Архыза

Дорога из Кисловодска в Архыз займёт 3 часа — и будет нескучной. Мы проедем по горной местности Карачаево-Черкессии и через перевел Гум-Баши, где полюбуемся высочайшей горой Европы, двуглавым Эльбрусом. В осетинском селе им. Коста Хетагурова вы увидите бирюзовую реку Кубань, на горе Шоана — византийский храм 10 века. Я расскажу, как образовались горы в этом крае, поделюсь интересными фактами. Мы обязательно остановимся позавтракать, а еще посмотрим на наскальный нерукотворный лик Христа.

Поход к озеру Орлёнок — 6 часов наедине с природой

Приехав в Архыз, отправимся на поляну Таулу, где угостимся вкусными хычинами и начнем поход через реку София к балке Орлёнок. Приготовьтесь преодолеть лес 🌳 по широкой тропе — она приведет нас к альпийскому лугу на высоте 2250 метров над уровнем моря 🌊. Виды покоряют: это скалистые массивы Кара-Джаш, заросли рододендрона и само озеро Орлёнок, где нет массового туризма. У вас будет час, чтобы насладиться красотой долины и кристальной воды, в которой отражаются горы. Дно кажется обманчиво близким, вода в озере холодная, около 5 градусов, но летом всё же можно искупаться. После мы вернемся обратно, и весь трекинг к озеру займет 6 часов.

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