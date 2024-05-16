Экскурсии по рекам в Кисловодске 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Кисловодске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Пешая экскурсия к Медовым водопадам через ущелье реки Аликоновки
Пройдите 7 километров по живописному маршруту в группе до 10 человек и насладитесь видами Медовых водопадов и реликтовых зарослей
Начало: Возле Замка коварства и любви
3 июля в 11:00
7 июля в 11:00
1 900 за человека
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Рафтинг в Архызе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рафтинг в Архызе
Сплавиться по горной реке среди невероятных пейзажей Кавказа
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
    Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
    Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
    Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный экскурсовод Олег. Интересно рассказывает
    читать дальше

    и легенды и о каждом цветочке, кустике и о горных породах. Дорога конечно не легкая, но очень красивая. Нам было интересно пройти этот путь пешком. Всем, кому интересно увидеть красоту природы Кисловодска 🏞️ не только из окна машины, экскурсия точно понравится.

    Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
    Интересный маршрут, хороший гид, шикарные виды. Экскурсия понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
  2. Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
  3. Рафтинг в Архызе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Плато Бермамыт
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Кисловодск – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам