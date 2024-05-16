1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Пешая экскурсия к Медовым водопадам через ущелье реки Аликоновки
Пройдите 7 километров по живописному маршруту в группе до 10 человек и насладитесь видами Медовых водопадов и реликтовых зарослей
Начало: Возле Замка коварства и любви
3 июля в 11:00
7 июля в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рафтинг в Архызе
Сплавиться по горной реке среди невероятных пейзажей Кавказа
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 мая 2024Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
- ООльга17 апреля 2024Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный экскурсовод Олег. Интересно рассказывает
- ЕЕлена1 апреля 2024Интересный маршрут, хороший гид, шикарные виды. Экскурсия понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «По рекам и каналам»
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