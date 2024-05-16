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и легенды и о каждом цветочке, кустике и о горных породах. Дорога конечно не легкая, но очень красивая. Нам было интересно пройти этот путь пешком. Всем, кому интересно увидеть красоту природы Кисловодска 🏞️ не только из окна машины, экскурсия точно понравится.