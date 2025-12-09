Описание Фото Ответы на вопросы Откройте главные тайны Верхней Балкарии! Наше путешествие начнётся у кавказского «Языка тролля».



Вы увидите глубокую Черекскую теснину, познакомитесь с таинственными Голубыми озёрами, меняющими цвет, и аутентичным селением Кюнлюм с древними башнями. В завершение — на выбор: посещение Шато-Эркен или отдых на термальных источниках.

Описание экскурсии В рамках этой необычной поездки вы прикоснетесь к главным секретам Верхней Балкарии, узнаете ее богатую историю и насладитесь необыкновенной природой, о которой слышал каждый! Начнём наше горное путешествие с кавказского «Языка тролля», который находится в Безенгийском ущелье. Полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки (с удовольствием подскажем, с какого ракурса лучше). Далее едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, самую глубокую на всем Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века. Также мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты удивительным оттенком воды. Из-за того что в местных водах содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет может становиться то насыщенно лазурным, то светло-голубым! Аутентичный Кюнлюм считается наиболее сохранившимся из старинных селений на территории КЧР и КБР. Здесь до наших дней дошла в целости башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. После гид предложит на выбор: либо погрузиться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вина и погулять по замку Шато-Эркен на воде, либо окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер. Важная информация: Экскурсия проходит в мини-группах до 8 человек на подготовленных внедорожниках либо минивэнах в сопровождении гида-водителя. По дороге мы будем делать остановки для красивых снимков и возможности перекусить. Возьмите с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. Наденьте тёплую одежду (погода в горах непредсказуема) и удобную утепленную обувь. Не забудьте хорошо заряженный телефон!

