Мини-группа
до 6 чел.
Язык тролля, Верхняя Балкария и Шато-Эркен
Погрузитесь в мир горных озёр и древних селений. Откройте для себя величие Безенгийского ущелья и насладитесь купанием в термальных источниках
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
12 окт в 06:00
4500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно
13 окт в 06:30
14 окт в 06:30
4500 ₽
5625 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Спрятанная в ледниках и первозданной природе Верхняя Балкария
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 07:00
13 окт в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и замок Шато-Эркен
Начало: Курортный бульвар, 21
Завтра в 06:00
12 окт в 06:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
