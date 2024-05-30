Черекская Теснина – экскурсии в Кисловодске

Найдено 15 экскурсий в категории «Черекская Теснина» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Сегодня в 06:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 6 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 500 за человека
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Групповая
12 часов
3 отзыва
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 500 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 100 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
Верхняя Балкария, Голубые озера
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария, Голубые озера
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
24 000 за всё до 7 чел.
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anapka5
    30 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная, незабываемая экскурсия, несмотря на дождливую погоду. Черекская теснина- это уникальное по красоте место. Пройтись по дороге, которая изначально была
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    построена еще в 19 веке, вдоль горы, когда сверху скалы, внизу пропасть, незабываемо. На язык Тролля мы заехали, но мы оказались внутри дождливой тучи. Поэтому красивых фотографий не было, зато был вкусный обед. Андрей очень классный гид и водитель. Мечтаем вернуться с ним снова в эти же места золотой осенью.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Немного не повезло с погодой, и это несколько смазало впечатление… но это как раз то, что не зависит ни от
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    организатора, ни от гида-водителя. А в целом экскурсия была организована отлично! Михаил, наш водитель, был очень пунктуален, внимателен. Очень аккуратное и профессиональное вождение сочетается с искренним вниманием к туристам, даже к мелочам типа остановок на чашечку кофе или для покупки чУдной клубники. А уж кофе, сваренный возле Языка Тролля - просто сказка, особенно после прогулки под проливным дождём, заставшим нас там! Ну, а сама экскурсия произвела прекрасное впечатление, завораживающие виды, интересные локации. Мы в восторге!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Были вчера на Языке тролля, верхняя Балкария, замок Шато-Эркен, горячие источники. Гид Роман был просто великолепен. Всё очень интересно рассказал,
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    везде помогал, ему 10 с +. Масса впечатлений и фото благодаря ему. Компании большое спасибо за организацию такого маршрута и за такого гида!

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Замки Кабардино-Балкарии
    Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенный день! И отдельное спасибо нашему экскурсоводу Алёне за интереснейший рассказ об этом замечательное крае. Получила массу удовольствий и впечатлений! Удачи всей вашей команде! С удовольствием поеду с вами ещё на другие экскурсии.
  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
    Отличная поездка! Все понравилось! Нас возил Александр. Забрал от места проживания и обратно привез, все вовремя. Времени в пути и на местах локаций достаточно, без спешки все успели посмотреть, пофотографировать. Много эмоций получили.
  • А
    Артем
    7 мая 2024
    Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
    Все было отлично, порадовала, даже не смотря на редкий вид молчаливых дятлов) Экскурсия удалась, спасибо большое гиду Михаилу) музыкальное сопровождение просто огонь))))
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
    Здравствуйте, отличный маршрут, сервис и экскурсовод Павел, спасибо большое за яркие впечатления!
  • Р
    Роман
    24 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Черекская Теснина»

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  1. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  2. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
  3. Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
  4. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
  5. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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