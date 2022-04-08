Язык Тролля+Верхняя Балкария

Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария
Язык Тролля+Верхняя Балкария

Что вас ожидает 🤩

  • В программе:
  • Скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам.
  • Черекское ущелье
  • Загадочные Голубые озера
  • Посещение самой глубокой на Кавказе - Черекской теснины
  • Осмотр древних сторожевых башен: аул Кюнлюм, крепость Зылги, башня Абаевых, качели в Старой Балкарии.
  • Термальные источники Аушигер.
  • Замок Шато-Эркен
  • Самой первой локацией будет ЯЗЫК ТРОЛЛЯ в ущелье БЕЗЕНГИ, который ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую БЕЗЕНГИЙСКУЮ СТЕНУ и горы ПЯТИТЫСЯЧНИКИ. С этой точки фотографии получаются великолепные!
  • ЗАГАДОЧНЫЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА
  • Затем переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретает разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.
  • ЛЕГЕНДАРНАЯ ЧЕРЕКСКАЯ ТЕСНИНА
  • Проехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси Господи». На дне этого ущелья протекает река Черек Балкарский. А я с удовольствием поделюсь историей происхождения этих мест.
  • ДРЕВНИЕ СТОРОЖЕВЫЕ БАШНИ
  • Мощная трехъярусная крепость ЗЫЛГИ с замком КУРНАЯТ перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого.
  • В ауле КЮНЛЮМ вы осмотрите сохранившуюся башню АБАЙ-КАЛА — сторожевую и одновременно родовую постройку 17 — 18 веков. Обязательно поговорим о прошлом аула. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях.
  • ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ АУШИГЕР.
  • Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные горячие целебные воды. А ее температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
  • ЗАМОК ШАТО-ЭРКЕН. Если успеваем по времени заезжаем в райский уголок. Замок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв. Сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Узнаете о владельце замка — признанном виноделе России и Европы, Тембулата Эркенова, местного винодела.
  • После полной перезагрузки мы отправляемся обратно.
  • Во время поездки мы сможем остановиться, чтобы отведать блюда национальной кухни
Кабардино-Балкарская республика является одним из наиболее живописных уголков России, где можно прикоснуться к удивительной природной красоте горных ущелий, хрустальных озер, самобытных аулов, напитаться силой целебной минеральной воды и услышать древние легенды, погружаясь в историю и предания Кавказа. А посетив Безенгийское ущелье вы растворитесь в величии и звенящей тишине гор. На каждой локации открываются невероятные виды, которые потрясают своей историей. Мы поделимся с вами этой историей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (ок 500 на чел)
  • Сувениры
  • Рекомендуем взять с собой воду
  • Вход в термальные источники-200 р с чел на 1 час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках (до 6 пассажиров)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем взять также воду, солнцезащитные очки и дождевик. В наш тур входит купание в термальных источниках, поэтому необходимо при себе иметь купальные принадлежности и тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно при наборе группы до 6 человек

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