Кабардино-Балкарская республика является одним из наиболее живописных уголков России, где можно прикоснуться к удивительной природной красоте горных ущелий, хрустальных озер, самобытных аулов, напитаться силой целебной минеральной воды и услышать древние легенды, погружаясь в историю и предания Кавказа. А посетив Безенгийское ущелье вы растворитесь в величии и звенящей тишине гор. На каждой локации открываются невероятные виды, которые потрясают своей историей. Мы поделимся с вами этой историей.