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Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Кисловодска
Эльтюбю — село, которое славится своей таинственностью, кроме этого, оно известно как место–средоточие балкарской истории 📖.

Укрывшееся от внешнего мира в живописных местах в верховьях Чегема, средь величественных и неприступных гор ⛰️, оно дарит кров человеку вот уже не одно тысячелетие.

В селе Эльтюбю была обнаружена древнейшая стоянка первобытного человека, возраст которой более десяти тысяч лет, а также старинное городище Лыгыт, возникновение которого относят к восьмому столетию нашей эры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 💧Водопады
  • 🛣Джиппинг
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами

Что вы увидите

  • Селение Эльтюбю
  • Старинные дома
  • Камень Байрам-таши
  • Оборонительные лестницы
  • Остатки греческих христианских пещерных храмов
  • Бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева
  • Башню XVII века
  • Древние гробницы
  • Город мёртвых
  • Удивительную природу
  • Чегемские водопады
  • Водопад Абай-Су
Тайны селения Эльтюбю
Мы осмотрим чудо средневековой мысли — подземный деревянный водопровод, который находится на территории городища, и поговорим об укладе жизни предков. А после прогуляемся между каменных домов, построенных несколько столетий назад, и вспомним местные легенды у «Башни любви» XVII века.
Вы увидите священный камень Байрам-таши, оборонительные лестницы, остатки греческих христианских пещерных храмов и бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева. Близ селения Эльтюбю находится крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины.
Я расскажу о версиях возникновения Города мёртвых, зороастризме на Кавказе и археологических находках. Сейчас здесь находится восемь могил, сохранившихся в первозданном виде, хотя еще в 30-е годы прошлого века их было значительно больше. Мы сравним мавзолеи между собой и обсудим виды усыпальниц, поговорим об аномалиях этой зоны и полюбуемся живописными пейзажами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
  • Видеосъёмка с профессионального дрона.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с путешественником
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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