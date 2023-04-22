Отправляемся покорять горную республику, природа которой запомнится вам навсегда.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эльтюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эльтюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
Описание экскурсии
Выезжаем в 7 утра — день предстоит долгий и насыщенный. По пути забираем участников из Ессентуков и Пятигорска. Дорога до первой природной достопримечательности займёт где-то 2,5 часа и будет очень живописной.
- Озеро Гижгит. Немного свернём с нашего пути, чтобы насладиться бирюзовой гладью этого водоёма посреди гор.
- Перевал Актопрак. Двигаемся на высокогорный перевал, с которого вам откроются прекрасные виды на ущелья.
- Эльтюбю. Вы побываете в местном «городе мёртвых».
- Чегемское ущелье. Ключевой точкой нашего путешествия станут знаменитые Чегемские водопады. Путь к ним пролегает по теснине, высота стен которой достигает 200 метров при ширине ущелья в 20-25 метров! Чегемские водопады по-своему прекрасны в любое время года — зимой они застывают грудой льда, а летом «распускаются» и показывают всё своё величие.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот, Рено Дастер, Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор).
- По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы:
- Сувенирная продукция
- Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Понравилось путешествовать с гидом Сергеем. На озере Гижгит мы были второй раз, но благодаря Сергею мы наблюдали прекрасную панораму на озеро с разных точек. Даже услышали пение лягушек. На перевале
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Заказывали индивидуальную экскурсию в актопрак. Списались, предупредили что взять с собой как одеться и т. д. Приехали в точное время, всю дорогу рассказывали интересные факты истории. Вся наша компания в восторге. Очень понравилась экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Добрый день!
На экскурсию ездили с гидом Михаилом. Позитив, прекрасное чувство юмора, при этом получил столько информации по краю, по экскурсии, по народностям, по языкам. На любые дополнительные вопросы получил ответ.
На экскурсию ездили с гидом Михаилом. Позитив, прекрасное чувство юмора, при этом получил столько информации по краю, по экскурсии, по народностям, по языкам. На любые дополнительные вопросы получил ответ.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия с гидом Сергеем. Много и интересно рассказывает о местах, куда едем, внимательный к просьбам о доп остановках, если хочется больше фот, достаточно времени дает на локациях для
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо за проведенную поездку! И отдельное спасибо Михаилу за все локации и бодрость духа 😁. Хочется съездить ещё раз)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады»
Мини-группа
до 6 чел.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Начало: По согласованию
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На джипе из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 25 200 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
5200 ₽ за человека