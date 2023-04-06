Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Отправляемся покорять горную республику, природа которой запомнится вам навсегда.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 7 утра — день предстоит долгий и насыщенный. По пути забираем участников из Ессентуков и Пятигорска. Дорога до первой природной достопримечательности займёт где-то 2,5 часа и будет очень живописной.
- Гижгит. Немного свернём с нашего пути, чтобы насладиться бирюзовой гладью этого озера посреди гор.
- Актопрак. Двигаемся на высокогорный перевал, с которого вам откроются прекрасные виды на ущелья.
- Эль-Тюбю. Почему люди покинули это древнее селение? Когда оно появилось и сколько жителей здесь было раньше? Вы побываете в местном «городе мёртвых» и узнаете его историю.
- Чегемское ущелье. Ключевой точкой нашего путешествия станут знаменитые Чегемские водопады. Путь к ним пролегает по теснине, высота стен которой может достигать 200 метров при ширине ущелья в 20-25 метров! Чегемские водопады по-своему прекрасны в любое время года — зимой они застывают грудой льда, а летом «распускаются» и показывают всё своё величие.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно. Также можем забрать вас из Ессентуков и Пятигорска по фиксированному адресу.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) или полноприводном минивэне (Hyundai Starex)
- По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 15 000 руб. за группу до 4 участников, а если участников больше, то +2 800 руб. за каждого следующего человека
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 659 экскурсий для 939 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!
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