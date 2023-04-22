читать дальше уменьшить

прогулок, подсказывает хорошие ракурсы для фото. Маршрут еще не заезжен туристами, поэтому практически на всех локациях (кроме Чегемских водопадов) мы были одни, виды - сногсшибательные, однозначно рекомендую.

Огромная просьба к организаторам набирать группу только под комфортные места в машине - за это я и снизила оценку. Мне не повезло, меня забрали на экскурсию последней (я была шестой), свободным было место на заднем ряду минивэна посередине - это максимально неудобное место. Экскурсия 12 часов, большая часть по бездорожью, в конце дня моя спина молила о пощаде, а мне всего 33.

На заметку для туристов, спрашивайте сколько людей в группе и когда по маршруту заберут вас. И лучше договориться заранее и подъехать к старту, чтобы занять комфортные места.