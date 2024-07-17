Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утёсами. А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, увидите древний некрополь.
4.9
10 отзывов
Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Описание экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
  • Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов.
  • «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи.
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок, где есть захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 5000 ₽ за человека, продолжительность — 20-30 минут.
  • Программу для вас проведу я или один из представителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4700 ₽
5 и более человек25 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
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как показали бы его друзьям и близким. Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона. Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые локации и помог сделать фото. Ещё рассказал много интересных историй)
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые
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Маргарита
Отличная экскурсия, очень красиво, виды фантастика! Сергей очень много рассказывает про места и историю, очень интересно. Путешествовали с маленьким ребенком, вме прошло лучше, чем могли даже представить. Особо благодарны за терпение и понимание в некоторых моментах
Отличная экскурсия, очень красиво, виды фантастика! Сергей очень много рассказывает про места и историю, очень интересно.
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А
Спасибо Магомеду за отличное путешествие, фантастические пейзажи, экскурсия на целый день пролетела мгновенно.
Спасибо Магомеду за отличное путешествие, фантастические пейзажи, экскурсия на целый день пролетела мгновенно.
Спасибо Магомеду за отличное путешествие, фантастические пейзажи, экскурсия на целый день пролетела мгновенно.
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Р
Благодарим Сергея за замечательно проведенное время на экскурсии Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит. Очень коммуникабельный человек, умеющий рассказать все. что касается маршрута и даже больше, показать самые
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интересные виды природы на маршруте, ответить на вопросы и немного помолчать для "переваривания" информации. Едешь с ним будто со старым знакомым, который делится своими знаниями, ощущениями да еще и чудесным кофе угостит на фоне величественных гор. Такое общение и есть настоящее путешествие в историю края, традиции народа и погружение в природу. Желаем Сергею продолжать свою интересную работу с тем же энтузиазмом и открытостью. Иван и Рита

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И
Экскурсия понравилась, места очень красивые и разнообразные: еще полон впечатлений от озера и уже восхищаешься видами с перевала. Сергей интересный рассказчик и душевный человек, напоил очень вкусным чаем и угостил
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медом.
Но если вы непривычны ездить по плохим дорогам, то экскурсия может показаться утомительной, так как примерно только половина пути (по времени) пролегает по асфальтированной дороге, все остальное - гравийка. Для нас это не проблема, красота природы компенсирует все неудобства.

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Дарья
Благодарю Сергея за организацию нашей поездки!
Мы ездили с Олегом, который не только обеспечил комфортное передвижение по, порой, непростому маршруту, но и «полетал» всех желающих на параплане!
Очень здорово, что есть не только отличный гид, но и прекрасный подготовленный спортсмен. Общаться было приятно, поездка прошла спокойно и познавательно! Природа впечатляет ❤️
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