Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утёсами. А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, увидите древний некрополь.
Описание экскурсии
Невероятная Кабардино-Балкария
Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе:
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
- Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
- Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов.
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи.
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок, где есть захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 5000 ₽ за человека, продолжительность — 20-30 минут.
- Программу для вас проведу я или один из представителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|5 и более человек
|25 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Сергею за экскурсию. Он также помог организовать полёт на параплане, было здорово. Показал самые красивые локации и помог сделать фото. Ещё рассказал много интересных историй)
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Отличная экскурсия, очень красиво, виды фантастика! Сергей очень много рассказывает про места и историю, очень интересно. Путешествовали с маленьким ребенком, вме прошло лучше, чем могли даже представить. Особо благодарны за терпение и понимание в некоторых моментах
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А
Спасибо Магомеду за отличное путешествие, фантастические пейзажи, экскурсия на целый день пролетела мгновенно.
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Р
Благодарим Сергея за замечательно проведенное время на экскурсии Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит. Очень коммуникабельный человек, умеющий рассказать все. что касается маршрута и даже больше, показать самые
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И
Экскурсия понравилась, места очень красивые и разнообразные: еще полон впечатлений от озера и уже восхищаешься видами с перевала. Сергей интересный рассказчик и душевный человек, напоил очень вкусным чаем и угостил
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Благодарю Сергея за организацию нашей поездки!
Мы ездили с Олегом, который не только обеспечил комфортное передвижение по, порой, непростому маршруту, но и «полетал» всех желающих на параплане!
Очень здорово, что есть не только отличный гид, но и прекрасный подготовленный спортсмен. Общаться было приятно, поездка прошла спокойно и познавательно! Природа впечатляет ❤️
Мы ездили с Олегом, который не только обеспечил комфортное передвижение по, порой, непростому маршруту, но и «полетал» всех желающих на параплане!
Очень здорово, что есть не только отличный гид, но и прекрасный подготовленный спортсмен. Общаться было приятно, поездка прошла спокойно и познавательно! Природа впечатляет ❤️
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