Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:
Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
Горное село Эльтюбю — средоточие истории 📖 всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории, связанные с этими местами.
«Город мертвых» — вы посетите древний некрополь, расположенный на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров. Отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я расскажу, какие сражения здесь происходили и какие фильмы 🎥 снимали, и покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
Организационные детали
Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 5000 рублей за человека, продолжительность — 20-30 минут.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!