Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой

Сергей
Сергей – Гид из Кисловодска
Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окруженное холмами и каменистыми утесами.

А еще исследуете древний некрополь, полюбуетесь водопадами и ущельями и раскроете загадочные легенды, связанные с этими местами.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 85007 650 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Что вас ожидает

Невероятная Кабардино-Балкария
Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
  • Горное село Эльтюбю — средоточие истории 📖 всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории, связанные с этими местами.
  • «Город мертвых» — вы посетите древний некрополь, расположенный на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров. Отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я расскажу, какие сражения здесь происходили и какие фильмы 🎥 снимали, и покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.

Организационные детали

Полет на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 5000 рублей за человека, продолжительность — 20-30 минут.

Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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