Приглашаем вас в Северную Осетию — край величественных гор, живописных долин и удивительных достопримечательностей, созданных как природой, так и человеком.
Вас ждут незабываемые впечатления: печально известное Кармадонское ущелье, святыня Аланского Успенского монастыря и очаровательное высокогорное село Верхний Фиагдон.
Вас ждут незабываемые впечатления: печально известное Кармадонское ущелье, святыня Аланского Успенского монастыря и очаровательное высокогорное село Верхний Фиагдон.
Описание экскурсииРеспублика Северная Осетия – это топазовые горные реки, бесконечная пронзительная цепь гор, заповедные родники и люди — особенные. Куда бы вы не отправились на отдых в Северной Осетии — пышущие свежие пироги с сыром уже будут ждать вас к приезду. Отмечается, что Осетия обладает большим туристическим потенциалом, благодаря своей природе и историческому наследию. Что вас ожидает: КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на это, ущелье остаётся одним из красивейших мест в республике, находясь на высоте около километра над уровнем моря. Именно здесь вы посетите мемориал погибшим «ледник Колка». ДАРГАВС «ГОРОД МЕРТВЫХ» Дорога к поселку Даргавс, где расположен некрополь, идет по крутому горному серпантину. Эта локация с каждым годом становится все более популярной среди туристов. К тому же, это уникальное место уже семь столетий окутана множеством тайн и легенд. КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Первая локация, которую мы посетим - Куртатинское ущелье. Протяженность ущелья составляет 50 км. Это историческая местность в Алагирском районе Северной Осетии. Объект во многом стал известен из-за своих архитектурных и исторических памятников. В районе находится множество поселений. В последние годы достопримечательность становится все более и более популярной среди туристов. После ущелья мы спускаемся к следующей локации - Теснина Кадаргаван. ТЕСНИНА КАДАРГАВАН Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Алании. Глубина теснины 60 метров, а ширина — всего 2 метра. Река Фиагдон за тысячелетия проделала здесь узкую и глубокую щель в скальной породе. Вид теснины поразит ваше воображение! ВЕРХНИЙ ФИАГДОН Горное селение Верхний Фиагдон в Северной Осетии расположено в Куртатинском ущелье, на правом берегу реки Фиагдон. Верхний Фиагдон в Северной Осетии – идиллический уголок, окруженный красивейшими горными пейзажами, старинными селениями и древними памятниками. АЛАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Подъезжаем к следующей локации - Аланский Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был возведен в 2000 году и имеет свою историю, о которой вам предстоит узнать. ДЗИВГИССКАЯ КРЕПОСТЬ Далее нас ожидает Дзивгисская наскальная крепость. Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов, о которых гид вам расскажет. СЕЛЕНИЕ ЦМИТИ Гробницы Города Мертвых Цмити похожи на Город Мертвых Даргавс. Большинство гробниц, боевых башен и крепостных стен Селения Цмити датируется 13-14 веком. У вас будет уникальная возможность встретиться лицом к лицу с этими древними сооружениями. АРТ - ОБЪЕКТЫ ✔️Зеркальный леопард ✔️Осетинская буква æ ✔️Качели над пропастью ✔️Арт - объект Папай ✔️Колесо Балсага ✔️Многочисленные граффити на «дороге жизни»
Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Верхний Фиагдон
- Аланский монастырь
- Селение Цмити
- Селение Даргавс «Город мертвых»
- Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»)
- Многочисленные Арт-объекты
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в город мертвых: 150-200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Кисловодске
Завершение: Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 сен 2025
Ездили на экскурсию в Северную Осетию из Кисловодска в конце сентября 2025 года. Благодаря Марии экскурсия получилась легкой, интересной и очень комфортной, Марии как экскурсоводу твердую 5, как водителю тоже 5! Очень рекомендуем👌🏻 С благодарностью, Наталья и Дмитрий из Москвы.
Е
Екатерина
10 мая 2024
Брала индивидуальную экскурсию для себя и родителей. Увидели все топовые достопримечательности Осетии. Влюбились в регион и потрясающие пейзажи! Родителям очень понравился индивидуальный формат экскурсии. Огромное спасибо гиду Фариду. Всю дорогу рассказывал исторические факты о регионе. Учел все наши пожелания, сделал крутые фотки) Заранее заказал обед, что спасло нас от длительного ожидания.
Л
Людмила
10 мая 2024
Экскурсия просто велеколепна! 13 часов с Гидом Дмитрием пролетели незаметно. Каждая локация - это потрясающие виды, которые сопровождались историческими рассказами и легендами. Спасибо гиду Дмитрию за незабываемую поездку, яркие эмоции, полученны нашей группой, его профессионализм и безграничное терпение и спокойствие!
М
Максим
25 окт 2023
Замечательная экскурсия! Комфортный автомобиль, вежливый и неравнодушный гид. Поездка богатая впечатлениями и эмоциями, вкусная кухня. Большое спасибо! Надеюсь, в ближайшее время снова поедем вместе с вами на экскурсию!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
18 ноя в 06:00
5000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
18 ноя в 06:00
5000 ₽
5550 ₽ за человека
-
9%
Мини-группа
до 7 чел.
Завтра в 06:30
18 ноя в 06:30
5000 ₽
5500 ₽ за человека