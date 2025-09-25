Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в Северную Осетию — край величественных гор, живописных долин и удивительных достопримечательностей, созданных как природой, так и человеком.



Вас ждут незабываемые впечатления: печально известное Кармадонское ущелье, святыня Аланского Успенского монастыря и очаровательное высокогорное село Верхний Фиагдон. 5 4 отзыва

Екатерина Ваш гид в Кисловодске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-4 человека Когда Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00. 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Республика Северная Осетия – это топазовые горные реки, бесконечная пронзительная цепь гор, заповедные родники и люди — особенные. Куда бы вы не отправились на отдых в Северной Осетии — пышущие свежие пироги с сыром уже будут ждать вас к приезду. Отмечается, что Осетия обладает большим туристическим потенциалом, благодаря своей природе и историческому наследию. Что вас ожидает: КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на это, ущелье остаётся одним из красивейших мест в республике, находясь на высоте около километра над уровнем моря. Именно здесь вы посетите мемориал погибшим «ледник Колка». ДАРГАВС «ГОРОД МЕРТВЫХ» Дорога к поселку Даргавс, где расположен некрополь, идет по крутому горному серпантину. Эта локация с каждым годом становится все более популярной среди туристов. К тому же, это уникальное место уже семь столетий окутана множеством тайн и легенд. КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Первая локация, которую мы посетим - Куртатинское ущелье. Протяженность ущелья составляет 50 км. Это историческая местность в Алагирском районе Северной Осетии. Объект во многом стал известен из-за своих архитектурных и исторических памятников. В районе находится множество поселений. В последние годы достопримечательность становится все более и более популярной среди туристов. После ущелья мы спускаемся к следующей локации - Теснина Кадаргаван. ТЕСНИНА КАДАРГАВАН Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Алании. Глубина теснины 60 метров, а ширина — всего 2 метра. Река Фиагдон за тысячелетия проделала здесь узкую и глубокую щель в скальной породе. Вид теснины поразит ваше воображение! ВЕРХНИЙ ФИАГДОН Горное селение Верхний Фиагдон в Северной Осетии расположено в Куртатинском ущелье, на правом берегу реки Фиагдон. Верхний Фиагдон в Северной Осетии – идиллический уголок, окруженный красивейшими горными пейзажами, старинными селениями и древними памятниками. АЛАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Подъезжаем к следующей локации - Аланский Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был возведен в 2000 году и имеет свою историю, о которой вам предстоит узнать. ДЗИВГИССКАЯ КРЕПОСТЬ Далее нас ожидает Дзивгисская наскальная крепость. Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов, о которых гид вам расскажет. СЕЛЕНИЕ ЦМИТИ Гробницы Города Мертвых Цмити похожи на Город Мертвых Даргавс. Большинство гробниц, боевых башен и крепостных стен Селения Цмити датируется 13-14 веком. У вас будет уникальная возможность встретиться лицом к лицу с этими древними сооружениями. АРТ - ОБЪЕКТЫ ✔️Зеркальный леопард ✔️Осетинская буква æ ✔️Качели над пропастью ✔️Арт - объект Папай ✔️Колесо Балсага ✔️Многочисленные граффити на «дороге жизни»

Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куртатинское ущелье

Кадаргаванская теснина

Дзивгисская крепость

Верхний Фиагдон

Аланский монастырь

Селение Цмити

Селение Даргавс «Город мертвых»

Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»)

Многочисленные Арт-объекты Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Питание

Билеты в город мертвых: 150-200 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем вас по вашему адресу в Кисловодске Завершение: Ваш адрес в Кисловодске Когда и сколько длится? Когда: Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00. Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.