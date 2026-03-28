Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Ессентукам и Железноводску

В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем уютный Железноводск и легендарные Ессентуки. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Курорты бережно хранят своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Описание трансфер
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске — или наоборот, заберёт вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. А самое главное — совершим полноценную обзорную экскурсию по двум городам КМВ — Железноводску и Ессентукам.
Железноводск
- Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
- Продегустируете местных минеральных вод в бюветах
- Увидите дом, в котором провёл свой последний день Лермонтов
- Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
- Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов
Ессентуки
- Вы прогуляетесь от исторического здания вокзала в знаменитый лечебный парк
- Попробуете легендарную воду из самых недр земли в старейшем здании города — галерее источника №17
- Заглянете внутрь здания механотерапии
- Оцените необычную архитектуру Николаевских ванн, музыкальных беседок и частных дач начала 20 века
- Пройдётесь вокруг масштабного здания грязелечебницы
На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия городов, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ. О том, как один человек мог сыграть решающую роль в развитии целого города. Вы узнаете, откуда берётся нумерация Ессентуков №4 и №17 и почему эта вода так ценна.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Есть детские кресла
- В одном из городов заедем в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 ₽ за чел.
- Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт или просто экскурсию без трансфера
- С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1916 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Впервые с друзьями прилетели в КМВ. Спасибо Виктору за экскурсию (предварительно задавала много вопросов в переписке, на все получила ответы). Как и договаривались встретил нас в аэропорту, заботливо поинтересовался накануне
Виктор
Ответ организатора:
Анна, спасибо! Очень рад, что вам понравилось! Всё делаем из любви к родным местам!
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