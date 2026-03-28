Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Ессентукам и Железноводску

В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем уютный Железноводск и легендарные Ессентуки. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Курорты бережно хранят своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске — или наоборот, заберёт вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. А самое главное — совершим полноценную обзорную экскурсию по двум городам КМВ — Железноводску и Ессентукам.

Железноводск

Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее

Продегустируете местных минеральных вод в бюветах

Увидите дом, в котором провёл свой последний день Лермонтов

Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы

Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

Ессентуки

Вы прогуляетесь от исторического здания вокзала в знаменитый лечебный парк

Попробуете легендарную воду из самых недр земли в старейшем здании города — галерее источника №17

Заглянете внутрь здания механотерапии

Оцените необычную архитектуру Николаевских ванн, музыкальных беседок и частных дач начала 20 века

Пройдётесь вокруг масштабного здания грязелечебницы

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия городов, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ. О том, как один человек мог сыграть решающую роль в развитии целого города. Вы узнаете, откуда берётся нумерация Ессентуков №4 и №17 и почему эта вода так ценна.

Организационные детали