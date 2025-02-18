Дорога из аэропорта в отель или санаторий может быть увлекательной! Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле и отвезём в Кисловодск — а по дороге заглянем в Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Вы узнаете много интересного о каждом из городов, о направлениях и местах, которые стоит посетить. А ещё мы расскажем о населении Кавказа, о быте, обычаях и традициях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–4 человек или 1990 ₽ за человека, если вас больше

от 7960 ₽ за 1–4 человек или 1990 ₽ за человека, если вас больше

Описание трансфер

Мы встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и довезём до нужного адреса. А по пути в Кисловодск заглянем во все курортные города Кавказских Минеральных Вод:

небольшой и аккуратный Железноводск . Здесь можно посетить Верхний парк или знаменитое Железноводское озеро

. Здесь можно посетить Верхний парк или знаменитое Железноводское озеро Пятигорск — ворота Кавказа. Мы проедем мимо места дуэли Лермонтова и парка Цветник, а ещё увидим гору Машук

— ворота Кавказа. Мы проедем мимо места дуэли Лермонтова и парка Цветник, а ещё увидим гору Машук уютные Ессентуки. Прокатимся по центральным улицам и посмотрим на самую большую статую Христа в России в местечке, которое прозвали Рио-де-Кавказ

Наконец, прибываем в Кисловодск! В окрестностях города вы увидите знаменитую гору Кольцо, воссозданное Старое озеро и Комсомольский парк. А в центре — Колоннаду, Каскадную лестницу, Северокавказскую филармонию и многое другое.

Организационные детали