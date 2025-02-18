Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией

С комфортом добраться до Кисловодска и увидеть главное в городах Кавказских Минеральных Вод
Дорога из аэропорта в отель или санаторий может быть увлекательной! Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле и отвезём в Кисловодск — а по дороге заглянем в Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Вы узнаете много интересного о каждом из городов, о направлениях и местах, которые стоит посетить. А ещё мы расскажем о населении Кавказа, о быте, обычаях и традициях.
5
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды с автомобильной экскурсией
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание трансфер

Мы встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и довезём до нужного адреса. А по пути в Кисловодск заглянем во все курортные города Кавказских Минеральных Вод:

  • небольшой и аккуратный Железноводск. Здесь можно посетить Верхний парк или знаменитое Железноводское озеро
  • Пятигорск — ворота Кавказа. Мы проедем мимо места дуэли Лермонтова и парка Цветник, а ещё увидим гору Машук
  • уютные Ессентуки. Прокатимся по центральным улицам и посмотрим на самую большую статую Христа в России в местечке, которое прозвали Рио-де-Кавказ

Наконец, прибываем в Кисловодск! В окрестностях города вы увидите знаменитую гору Кольцо, воссозданное Старое озеро и Комсомольский парк. А в центре — Колоннаду, Каскадную лестницу, Северокавказскую филармонию и многое другое.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельных кроссоверах Mitsubishi Outlander (для 1-4 человек) или минивэне Mercedes (для 4-7 человек)
  • Также возможен трансфер с железнодорожного вокзала Минеральных Вод
  • Есть бустеры для детей от 3 лет, кресла для детей до 3 лет предоставляем по запросу
  • Вас встретит опытный гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 фев 2025
Всем рекомендую такой вид экскурсии, очень удобно! Александр встретил нас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, за три часа экскурсии мы побывали в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и приехали в свой отель
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в Кисловодске. Во всех городах выходили на различные локации и слушали интереснейшие рассказы гида. По дороге Александр также интересно рассказывал об истории, природе, достопримечательностях городов КМВ, отвечал на все наши вопросы, дал много практических советов, которыми мы воспользовались в следующие дни. Спасибо большое!

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