Наш трансфер задуман так, чтобы перед вылетом или по прилёту в город вы смогли отдохнуть и прогуляться среди зелени. Например, по живописному парку «Зелёный квартал». Вы погрузитесь в атмосферу гармонии и спокойствия и быстро восстановитесь после перелёта. Или настроитесь на дорогу и перестанете испытывать малейший стресс.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы заберём вас из любой точки Кисловодска или встретим в аэропорту Минеральных Вод на комфортабельном автомобиле. Наш водитель поможет вам с багажом и, если вы путешествуете с детьми, предоставит кресло или бустер.

Затем вы отправитесь в посёлок Иноземцево, где находится рукотворный парк «Зелёный квартал», красивый в любое время года. Прогуляетесь по живописным аллеям с благоухающими цветами и экзотическими растениями со всего мира. Увидите современные инсталляции и арт-объекты, а также постройки с азиатскими мотивами.

После прогулки по парку мы с комфортом доставим вас в аэропорт Минеральных Вод или по адресу проживания в Кисловодске.

В дороге не будет глубокого исторического экскурса, но наш водитель покажет самые значимые природные достопримечательности КМВ.

Организационные детали