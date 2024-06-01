Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
Наш трансфер задуман так, чтобы перед вылетом или по прилёту в город вы смогли отдохнуть и прогуляться среди зелени. Например, по живописному парку «Зелёный квартал». Вы погрузитесь в атмосферу гармонии и спокойствия и быстро восстановитесь после перелёта. Или настроитесь на дорогу и перестанете испытывать малейший стресс.
Мы заберём вас из любой точки Кисловодска или встретим в аэропорту Минеральных Вод на комфортабельном автомобиле. Наш водитель поможет вам с багажом и, если вы путешествуете с детьми, предоставит кресло или бустер.
Затем вы отправитесь в посёлок Иноземцево, где находится рукотворный парк «Зелёный квартал», красивый в любое время года. Прогуляетесь по живописным аллеям с благоухающими цветами и экзотическими растениями со всего мира. Увидите современные инсталляции и арт-объекты, а также постройки с азиатскими мотивами.
После прогулки по парку мы с комфортом доставим вас в аэропорт Минеральных Вод или по адресу проживания в Кисловодске.
В дороге не будет глубокого исторического экскурса, но наш водитель покажет самые значимые природные достопримечательности КМВ.
Организационные детали
Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот или Toyota Land Cruiser 200 с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
Дополнительно оплачивается вход в парк «Зелёный квартал» — 100 руб. /чел. Для детей до 1 года, лиц старше 70 лет и людей с ограниченными возможностями посещение бесплатно
Перед поездкой просим сообщить нам дату и время выезда, а также указать количество пассажиров и багажа. Если есть дети, обязательно указать возраст ребёнка
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Добрый день, путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини-группе на 4–7 человек. Наши места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Егор
1 июня 2024
Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид Амин очень тактичный и рассказал много интересных историй о Карачаево-черкессии. Кароче провели время с пользой, получили массу приятных впечатлений. Обязательно вернёмся, рекомендуем!
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