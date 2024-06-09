Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод

Побывать в благодатных местах и отдохнуть душой среди горных пейзажей
Кавказские Минеральные Воды — важный центр духовной жизни Северного Кавказа. Здесь, в окружении гор, расположено множество церквей и монастырей. За один день вы посетите 2 города — Кисловодск и Ессентуки. Увидите важнейшие православные святыни. Побываете в местах необычайной красоты, которые завораживают не только верующих. И обретёте гармонию в мыслях и душе.
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете о зарождении христианства на Северном Кавказе, о том, как строились первые церквушки и какова их дальнейшая история. Сможете прикоснуться к мощам и частицам значимых святых великомучеников, познакомиться с уникальной архитектурой.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Собор святителя Николая Чудотворца
  • Храм святого великомученика и святителя Пантелеймона
  • Церковь воздвижения Креста Господня
  • Церковь Троицы Живоначальной
  • Храмовый комплекс Петра и Павла
  • Свято-Георгиевский женский монастырь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание (просторный микроавтобус ГАЗ 22177) и услуги гида
  • Возьмите с собой наличные деньги на свечи и перекус
  • Форма одежды должна соответствовать устоям православной церкви

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле санатория «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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