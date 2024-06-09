Кавказские Минеральные Воды — важный центр духовной жизни Северного Кавказа. Здесь, в окружении гор, расположено множество церквей и монастырей. За один день вы посетите 2 города — Кисловодск и Ессентуки. Увидите важнейшие православные святыни. Побываете в местах необычайной красоты, которые завораживают не только верующих. И обретёте гармонию в мыслях и душе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете о зарождении христианства на Северном Кавказе, о том, как строились первые церквушки и какова их дальнейшая история. Сможете прикоснуться к мощам и частицам значимых святых великомучеников, познакомиться с уникальной архитектурой.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Собор святителя Николая Чудотворца
- Храм святого великомученика и святителя Пантелеймона
- Церковь воздвижения Креста Господня
- Церковь Троицы Живоначальной
- Храмовый комплекс Петра и Павла
- Свято-Георгиевский женский монастырь
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание (просторный микроавтобус ГАЗ 22177) и услуги гида
- Возьмите с собой наличные деньги на свечи и перекус
- Форма одежды должна соответствовать устоям православной церкви
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле санатория «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваша команда гидов в Кисловодске
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ия. Я родилась и выросла в Кисловодске. Являюсь координатором и менеджером команды гидов. Более 15 лет мы путешествуем по Северному Кавказу и знакомим путешественников с новыми маршрутами! На экскурсиях мы с радостью делимся нашими знаниями, заботимся о достоверности рассказов и и безопасности в пути. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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