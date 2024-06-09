Ия — ваша команда гидов в Кисловодске

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ия. Я родилась и выросла в Кисловодске. Являюсь координатором и менеджером команды гидов. Более 15 лет мы путешествуем по Северному Кавказу и знакомим путешественников с новыми маршрутами! На экскурсиях мы с радостью делимся нашими знаниями, заботимся о достоверности рассказов и и безопасности в пути. Ждём вас в гости!