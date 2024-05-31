1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Древний аланский храм (Шоанинский)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Подниметесь к древнему христианскому храму, обрамленного горами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«И в завершении экскурсии посетим древний храм 10-11 веков»
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
«Сентинский храм — древнейший и мистический»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
9 июня в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
«Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
Побывать в благодатных местах и отдохнуть душой среди горных пейзажей
Начало: Возле санатория «Москва»
«Собор святителя Николая Чудотворца»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
31 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 мая 2024Особая благодарность гиду Родиону!!! Професионал своего дела, очень интересно, душевно и максимально познавательно провела время, на релаксе!!!
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ИИрина30 мая 2024Отрыв башки конечно, всё что я хотела, всё увидела, спасибо Антону Сергеевичу за увлекательную, познавательную экскурсию.
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ЛЛюдмила26 мая 2024Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, организована отлично. Гид Дмитрий выше всяких похвал, рассказчик замечательный и с чувством юмора, много интересного узнали об
- ННаталья12 мая 2024Вчера ездили в Горную Ингушетию с замечательным гидом Родионом 🔥 Красиво, вкусно, интересно - несмотря на долгий путь поездка впечатлила! Родиону
- ММария9 мая 2024С погодой не повезло, была низкая облачность, туман, но при этом благодаря Олегу мы увидели прекрасный Шоаинский храм, поднялись к нему, посмотрели на горную реку, поднялись в горы и после пообедали в чудесном маленьком кафе потрясающе вкусным жарким из баранины.
- ЮЮлия7 мая 2024Потрясающее интересно, комфортно, очень аккуратное вождение. Индивидуальная экскурсия это вообще самый лучший формат для этих мест, как мне кажется. Такая красота везде, где захотели - остановились, сделали фото, погуляли. Спасибо большое! Однозначно рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Соборы и храмы»
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