🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 68 отзывов Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай Начало: В любом удобном для Вас месте «Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами» 14 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 8 отзывов Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе) Начало: У места вашего проживания «Древний аланский храм (Шоанинский)» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 3 отзыва Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп Начало: В Кисловодске «На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана» Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15 4 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай Начало: Кисловодск «А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 13 часов 3 отзыва Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды Начало: От места вашего проживания «Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь» Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00 6000 5 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Бермамыт - храм природы и клад впечатлений Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Из Кисловодска - в горный поселок Архыз Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день Начало: По договорённости «Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши» от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 19 отзывов Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм Начало: По договоренности с туристом «Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны» 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 263 отзыва Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс «Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г» Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 507 отзывов Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске «Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов» Расписание: Каждый день в 7:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска) Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии Начало: В любом удобном для Вас месте «А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах Начало: В Кисловодске «Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа» Начало: По договоренности «Подниметесь к древнему христианскому храму, обрамленного горами» Расписание: Ежедневно 14 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день Начало: В любом удобном для Вас месте «И в завершении экскурсии посетим древний храм 10-11 веков» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму Начало: У вашего отеля «Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Пять древних храмов Карачаево-Черкесии Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа «Сентинский храм — древнейший и мистический» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги Начало: В удобном вам месте в Кисловодске «Далее в программе Шоанинский храм 10 века» 5000 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм Начало: У вашего отеля «Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод Побывать в благодатных местах и отдохнуть душой среди горных пейзажей Начало: Возле санатория «Москва» «Собор святителя Николая Чудотворца» от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.