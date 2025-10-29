Увидеть всё самое интересное в Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске
Поедем на свидание с главными городами Кавказских Минеральных Вод! Мы посетим Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск, насладимся пейзажами и архитектурой.
Вас ждут истории о знаменитых людях, прогулки по тенистым аллеям и паркам, встреча со старинными достопримечательностями. И конечно, вы попробуете на вкус нарзаны, благодаря которым КМВ прославились на всю страну.
1 отзыв
Описание экскурсии
Ессентуки (1–1,5 часа)
Вы откроете для себя город живой воды. Здесь бьют знаменитые нарзаны и работают старинные грязелечебницы. Мы увидим величественную грязелечебницу им. Семашко, Свято-Георгиевский женский монастырь и статую Иисуса Христа.
Пятигорск (1,5–2 часа)
Город легенд, великих людей и поэзии. Мы побываем у озера Провал, заглянем в грот и на место дуэли Лермонтова, прогуляемся по парку «Цветник» и поднимемся к «Эоловой арфе». По пути встретим памятники поэту, старые аллеи, особняки и Китайскую беседку.
Кисловодск (1,5–2 часа)
Город солнца! Вы увидите знаменитую Нарзанную галерею и Колоннаду, подниметесь по Каскадной лестнице, проедем к даче Шаляпина и скале Лермонтова, к Плато Динозавров и Замку коварства и любви. Мы увидим и «Стеклянную струю», и Свято-Никольский собор — каждый уголок Кисловодска дышит историей и красотой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen. Есть детское кресло
Длительность — от 6 часов. План программы гибкий и время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий
Отдельно оплачивается обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 43 туристов
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.
Отзывы и рейтинг
Наталья
29 окт 2025
Несмотря на проливной дождь, мы замечательно провели время, знакомясь с достопримечательностями Пятигорья. Наш гид, Давид, знает и любит край, где живет, интересный рассказчик и внимательный и уверенный водитель! Мы побывали в тех местах, которые удивили, поразили и, безусловно, запомнятся, как в нашей памяти, так и на фото, которые Давид любезно помог нам сделать. Спасибо за организацию и доброе отношение! Наталья, Надежда и Андрей