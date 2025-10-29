Поедем на свидание с главными городами Кавказских Минеральных Вод! Мы посетим Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск, насладимся пейзажами и архитектурой. Вас ждут истории о знаменитых людях, прогулки по тенистым аллеям и паркам, встреча со старинными достопримечательностями. И конечно, вы попробуете на вкус нарзаны, благодаря которым КМВ прославились на всю страну.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Ессентуки (1–1,5 часа)

Вы откроете для себя город живой воды. Здесь бьют знаменитые нарзаны и работают старинные грязелечебницы. Мы увидим величественную грязелечебницу им. Семашко, Свято-Георгиевский женский монастырь и статую Иисуса Христа.

Пятигорск (1,5–2 часа)

Город легенд, великих людей и поэзии. Мы побываем у озера Провал, заглянем в грот и на место дуэли Лермонтова, прогуляемся по парку «Цветник» и поднимемся к «Эоловой арфе». По пути встретим памятники поэту, старые аллеи, особняки и Китайскую беседку.

Кисловодск (1,5–2 часа)

Город солнца! Вы увидите знаменитую Нарзанную галерею и Колоннаду, подниметесь по Каскадной лестнице, проедем к даче Шаляпина и скале Лермонтова, к Плато Динозавров и Замку коварства и любви. Мы увидим и «Стеклянную струю», и Свято-Никольский собор — каждый уголок Кисловодска дышит историей и красотой.

Организационные детали