Северный Кавказ — одна из древних колыбелей христианства. Я покажу вам православные объекты — уникальные в историческом смысле. Они расположены рядом друг с другом, поэтому поездка будет неутомительной. На экскурсии расскажу о судьбе храмов.
Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Собор святителя Николая Чудотворца.
- Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона.
- Церковь Воздвижения Креста Господня.
- Церковь Троицы Живоначальной.
- Церковь Николая Чудотворца.
- Храмовый комплекс Петра и Павла.
- Свято-Георгиевский женский монастырь.
Мы поговорим:
- О древней Алании и Византии.
- Казачестве и христианстве на Кавказских Минеральных Водах.
- Становлении и развитии христианства на Северном Кавказе.
- Строительстве первых церквей и их дальнейшей истории.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле ГАЗ22177 и услуги гида.
- Возьмите с собой наличные, чтобы купить свечи, иконки и перекус.
- Пожалуйста, помните, что форма одежды должна соответствовать правилам и устоям православной церкви.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1691 туриста
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов и внутренних росписей на библейские темы. Рекомендую к посещению.
Алексея благодарю за комфортное вождение ✊
Алексея благодарю за комфортное вождение ✊
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