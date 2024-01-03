Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков

Северный Кавказ — одна из древних колыбелей христианства. Я покажу вам православные объекты — уникальные в историческом смысле. Они расположены рядом друг с другом, поэтому поездка будет неутомительной. На экскурсии расскажу о судьбе храмов.

Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Собор святителя Николая Чудотворца.
  • Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона.
  • Церковь Воздвижения Креста Господня.
  • Церковь Троицы Живоначальной.
  • Церковь Николая Чудотворца.
  • Храмовый комплекс Петра и Павла.
  • Свято-Георгиевский женский монастырь.

Мы поговорим:

  • О древней Алании и Византии.
  • Казачестве и христианстве на Кавказских Минеральных Водах.
  • Становлении и развитии христианства на Северном Кавказе.
  • Строительстве первых церквей и их дальнейшей истории.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле ГАЗ22177 и услуги гида.
  • Возьмите с собой наличные, чтобы купить свечи, иконки и перекус.
  • Пожалуйста, помните, что форма одежды должна соответствовать правилам и устоям православной церкви.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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