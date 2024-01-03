Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков
Северный Кавказ — одна из древних колыбелей христианства. Я покажу вам православные объекты — уникальные в историческом смысле. Они расположены рядом друг с другом, поэтому поездка будет неутомительной. На экскурсии расскажу о судьбе храмов.
Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Собор святителя Николая Чудотворца.
- Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона.
- Церковь Воздвижения Креста Господня.
- Церковь Троицы Живоначальной.
- Церковь Николая Чудотворца.
- Храмовый комплекс Петра и Павла.
- Свято-Георгиевский женский монастырь.
Мы поговорим:
- О древней Алании и Византии.
- Казачестве и христианстве на Кавказских Минеральных Водах.
- Становлении и развитии христианства на Северном Кавказе.
- Строительстве первых церквей и их дальнейшей истории.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле ГАЗ22177 и услуги гида.
- Возьмите с собой наличные, чтобы купить свечи, иконки и перекус.
- Пожалуйста, помните, что форма одежды должна соответствовать правилам и устоям православной церкви.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Мира
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 628 туристов
Привет! Меня зовут Татьяна. Я коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид с многолетним опытом работы. Очень люблю свою малую родину и с радостью расскажу вам о ней: интересно, увлекательно, весело и познавательно. Поделюсь множеством удивительных историй и дам развёрнутые ответы на все вопросы.
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