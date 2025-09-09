читать дальше уменьшить

я кардинально сменила профессию, осознав своё призвание во время учебной поездки по Кавказу. Получила профильное образование, и теперь моя работа — это моё хобби и огромное счастье. Я лично и многократно прошла все маршруты по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, которые провожу. Для меня каждая экскурсия — как первая, я не устаю делиться эмоциями и общаться с новыми людьми.