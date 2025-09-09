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Семь святынь Кавказских Минеральных Вод

Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков
Северный Кавказ — одна из древних колыбелей христианства. Я покажу вам православные объекты — уникальные в историческом смысле. Они расположены рядом друг с другом, поэтому поездка будет неутомительной. На экскурсии расскажу о судьбе храмов.

Вы увидите самую высокую в России статую Иисуса Христа и узнаете, какая из церквей никогда не закрывала свои двери.
5
1 отзыв
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Собор святителя Николая Чудотворца.
  • Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона.
  • Церковь Воздвижения Креста Господня.
  • Церковь Троицы Живоначальной.
  • Церковь Николая Чудотворца.
  • Храмовый комплекс Петра и Павла.
  • Свято-Георгиевский женский монастырь.

Мы поговорим:

  • О древней Алании и Византии.
  • Казачестве и христианстве на Кавказских Минеральных Водах.
  • Становлении и развитии христианства на Северном Кавказе.
  • Строительстве первых церквей и их дальнейшей истории.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле ГАЗ22177 и услуги гида.
  • Возьмите с собой наличные, чтобы купить свечи, иконки и перекус.
  • Пожалуйста, помните, что форма одежды должна соответствовать правилам и устоям православной церкви.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1691 туриста
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
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я кардинально сменила профессию, осознав своё призвание во время учебной поездки по Кавказу. Получила профильное образование, и теперь моя работа — это моё хобби и огромное счастье. Я лично и многократно прошла все маршруты по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, которые провожу. Для меня каждая экскурсия — как первая, я не устаю делиться эмоциями и общаться с новыми людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Вера
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов и внутренних росписей на библейские темы. Рекомендую к посещению.
Алексея благодарю за комфортное вождение ✊
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Время есть для ознакомления архитектурных стилей храмов
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