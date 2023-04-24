Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона

Тур на горном электрическом велосипеде

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам. Мы прокатимся по красивым местам, увидим два захватывающих дух ущелья и Медовые водопады. Вас ждет маршрут средней сложности и впечатляющая живописная природа.
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Тур на горном электрическом велосипеде: Два каньона
Ближайшие даты:
24
апр

Что вас ожидает:

  • Березовское ущелье
  • Аликоновское ущелье
  • Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На велосипеде в горыНаш маршрут мы начнем из Березового ущелья, которое протянулось на 18 км. от Бермамытского плато до окраины Кисловодска. Вдоль ущелья тянутся вверх скалы из доломитовой породы.
Часть маршрута проходит вдоль реки, поэтому в особенно жаркий день можно взбодриться, искупавшись в горной речке. Далее переезжаем в Аликоновское ущелье, по дну которого бежит Аликоновка — приток реки Подкумок, где через 10км подъема оказываемся у Медовых водопадов, название которых происходит, по одной из версий, от местного растения «медовая трава», которая повсеместно произрастает в этом регионе.
Важная информация• Маршрут средней сложности.
Для поездки выдаются: шлем, очки, перчатки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вашего места отдыха до места старта входит в стоимость.
  • Для поездки выдаются: шлем, очки, перчатки.
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Возвращаемся к точке старта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Водопады
Природа и пейзажи
Плато Бермамыт
Популярные места
Медовые водопады
Каньоны

Похожие туры из Кисловодска

На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
на Вокзальной улице
Сегодня
26 апр
27 апр
28 апр
3 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
194 отзыва
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
по договоренности
29 апр
4 мая
5 мая
9 мая
от 1200010 200 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Посетить Тебердинский заповедник, впечатлиться горной природой Кавказа и увидеть седовласый Эльбрус
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
26 апр
27 апр
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ