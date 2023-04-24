Тур на горном электрическом велосипеде
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам. Мы прокатимся по красивым местам, увидим два захватывающих дух ущелья и Медовые водопады. Вас ждет маршрут средней сложности и впечатляющая живописная природа.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
Что вас ожидает:
- Березовское ущелье
- Аликоновское ущелье
- Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На велосипеде в горыНаш маршрут мы начнем из Березового ущелья, которое протянулось на 18 км. от Бермамытского плато до окраины Кисловодска. Вдоль ущелья тянутся вверх скалы из доломитовой породы.
Часть маршрута проходит вдоль реки, поэтому в особенно жаркий день можно взбодриться, искупавшись в горной речке. Далее переезжаем в Аликоновское ущелье, по дну которого бежит Аликоновка — приток реки Подкумок, где через 10км подъема оказываемся у Медовых водопадов, название которых происходит, по одной из версий, от местного растения «медовая трава», которая повсеместно произрастает в этом регионе.
Важная информация• Маршрут средней сложности.
Для поездки выдаются: шлем, очки, перчатки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вашего места отдыха до места старта входит в стоимость.
- Для поездки выдаются: шлем, очки, перчатки.
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: Возвращаемся к точке старта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании