Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам.



Мы прокатимся по красивым местам, увидим два захватывающих дух ущелья — Березовское и Аликоновское, а еще доберемся до Медовых водопадов. Вас ждет маршрут средней сложности и впечатляющая живописная природа. 4.5 8 отзывов

Степан Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4000 ₽ за человека 4.5 8 отзывов 3.5 часа 1-5 человек На велосипеде Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии На велосипеде в горы Нас ждет путешествие к двум каньонам. Катание на велосипеде по горной местности — это не только увлекательное приключение, но и мощный стимул для укрепления здоровья. Маршрут мы начнем из Березовского ущелья, которое протянулось на 18 км. от Бермамытского плато до окраины Кисловодска. Вдоль ущелья тянутся вверх скалы из доломитовой породы. Часть маршрута проходит вдоль реки, поэтому в особенно жаркий день можно взбодриться, искупавшись в горной речке. Далее переезжаем в Аликоновское ущелье, по дну которого бежит Аликоновка — приток реки Подкумок, где через 10км подъема оказываемся у Медовых водопадов, название которых происходит, по одной из версий, от местного растения «медовая трава», которая повсеместно произрастает в этом регионе. Важная информация: Маршрут средней сложности. Для поездки выдаются шлем, очки, перчатки.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Березовское ущелье

Аликоновское ущелье

Медовые водопады Что включено Услуги гида

Трансфер от вашего места отдыха до места старта

Шлем, очки, перчатки Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Договоритесь с гидом об удобном для вас месте встречи Завершение: Возвращаемся к точке старта Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Важная информация Маршрут средней сложности

Для поездки выдаются шлем, очки, перчатки Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.