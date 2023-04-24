На велосипеде в горыНаш маршрут мы начнем из Березового ущелья, которое протянулось на 18 км. от Бермамытского плато до окраины Кисловодска. Вдоль ущелья тянутся вверх скалы из доломитовой породы.

Часть маршрута проходит вдоль реки, поэтому в особенно жаркий день можно взбодриться, искупавшись в горной речке. Далее переезжаем в Аликоновское ущелье, по дну которого бежит Аликоновка — приток реки Подкумок, где через 10км подъема оказываемся у Медовых водопадов, название которых происходит, по одной из версий, от местного растения «медовая трава», которая повсеместно произрастает в этом регионе.

Важная информация• Маршрут средней сложности.

Для поездки выдаются: шлем, очки, перчатки.