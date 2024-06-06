Изучаем Кисловодск на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Кисловодске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
«Электрические велосипеды позволят преодолеть маршрут велосипедистам любого возраста и уровня физической подготовки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
«Какие преимущества есть от прогулки на электрогибридных велосипедах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития!

  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Неожиданно, Увлекательно, новые ощущения
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
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    благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось.

    Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
  • А
    Альбина
    7 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
    Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и минимум истории - Вам
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    к Анатолию! Посетили Медовые водопады, на пути увидели красивейшие стада лошадей, яков, коров. Сам путь к водопадам- отдельная экскурия с прекрасными видами! Заказали экскурсию день в день, быстро списались, все четко. Спасибо, Анатолий!

    Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
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  3. Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год на велосипеде, 76 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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