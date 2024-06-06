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благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось.