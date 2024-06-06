1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
«Электрические велосипеды позволят преодолеть маршрут велосипедистам любого возраста и уровня физической подготовки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
«Какие преимущества есть от прогулки на электрогибридных велосипедах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ААндрей30 мая 2024Неожиданно, Увлекательно, новые ощущения
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
- ООльга15 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
- ААльбина7 мая 2024Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
- ООксана4 мая 2024Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и минимум истории - Вам
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год на велосипеде, 76 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август