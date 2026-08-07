Что вас ожидает

В Тызыльскую теснину мы поедем через Кабардино-Балканские горы и ущелья. По пути заедем на Шаджатмаз — плато на высоте 2100 метров над уровнем моря — и насладимся величественным Эльбрусом.

Проедем по таинственной «Кровавой дороге», посмотрим на горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуемся заливными лугами, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы.

Посетим удивительные по красоте карстовые озера Большой и Малый Шадхурей, где снимался знаменитый фильм «Земля Санникова».

Заехав в Баксанское ущелье, мы познакомим вас историей и культурой народа, проживающего здесь. Вы узнаете о противостоянии немецких и советских солдат, Кавказской войне, завоеваниях Тамерлана и Скифской культуре.

В Тызыльском ущелье полюбуемся великолепными водопадами, понаблюдаем, как стремящийся вниз поток воды разлетается на тысячи струек и миллионы капелек, образуя сплошную завесу из воды. В ущелье много таких удивительных мест (например, шахты и следы жизни древних людей), и мы вам о них расскажем. Этот участок республики до сих пор считается полностью неизведанным, его нечасто посещают путешественники. Лишь пастухи пасут здесь скот и заготавливают сено.

Организационные детали