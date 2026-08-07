Эти места стоит увидеть! Как минимум потому, что второго такого ущелья, как Тызыльское, на Кавказе больше нет.
Вы увидите около 20 водопадов, начинающихся из «ниоткуда»! Также мы покажем вам невероятные карстовые озёра, где снимался фильм «Земля Санникова», отвезём на плато Шаджатмаз и откроем для вас таинственную «Кровавую дорогу».
Вы увидите около 20 водопадов, начинающихся из «ниоткуда»! Также мы покажем вам невероятные карстовые озёра, где снимался фильм «Земля Санникова», отвезём на плато Шаджатмаз и откроем для вас таинственную «Кровавую дорогу».
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Тызыльскую теснину мы поедем через Кабардино-Балканские горы и ущелья. По пути заедем на Шаджатмаз — плато на высоте 2100 метров над уровнем моря — и насладимся величественным Эльбрусом.
Проедем по таинственной «Кровавой дороге», посмотрим на горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуемся заливными лугами, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы.
Посетим удивительные по красоте карстовые озера Большой и Малый Шадхурей, где снимался знаменитый фильм «Земля Санникова».
Заехав в Баксанское ущелье, мы познакомим вас историей и культурой народа, проживающего здесь. Вы узнаете о противостоянии немецких и советских солдат, Кавказской войне, завоеваниях Тамерлана и Скифской культуре.
В Тызыльском ущелье полюбуемся великолепными водопадами, понаблюдаем, как стремящийся вниз поток воды разлетается на тысячи струек и миллионы капелек, образуя сплошную завесу из воды. В ущелье много таких удивительных мест (например, шахты и следы жизни древних людей), и мы вам о них расскажем. Этот участок республики до сих пор считается полностью неизведанным, его нечасто посещают путешественники. Лишь пастухи пасут здесь скот и заготавливают сено.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero или УАЗ Patriot.
- Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни и сувениры (по желанию). Также вы можете захватить перекус с собой.
- Не забудьте взять паспорт.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
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