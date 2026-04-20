Мы начнём путешествие от Курортного бульвара — главной артерии Кисловодска, где оживают истории и витает атмосфера спокойствия и отдыха.
Нарзанные ванны, колоннада, Нижний парк — вы погрузитесь в прошлое и увидите, как гармонично оно переплетается здесь с современностью.
Нарзанные ванны, колоннада, Нижний парк — вы погрузитесь в прошлое и увидите, как гармонично оно переплетается здесь с современностью.
Описание экскурсии
Вы увидите легендарные места, знакомые по открыткам:
- величественную колоннаду
- символический нулевой километр
- роскошные усадьбы, что принадлежали выдающимся людям
А ещё:
- полюбуетесь архитектурой филармонии и старинного железнодорожного вокзала
- восхититесь красотой светомузыкального фонтана
- узнаете о целебной силе нарзанных ванн
- услышите, как город получил своё название
В финале по вашему желанию — гастрономический штрих. Мы расскажем и покажем, где подают лучшие осетинские пироги, шашлыки, авторские салаты и знаменитые кисловодские пончики.
Организационные детали
- Еда оплачивается отдельно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2111 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением. Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Оксана замечательный рассказчик и очень приятный человек, прогулка по Кисловодску в ее компании прошла увлекательно и интересно. Время пролетело незаметно за интересными историями про жизнь людей и города.
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