Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы совершим с вами незабываемое путешествие в знаменитое урочище Джилы-Су, по пути к которому сделаем несколько остановок на смотровых площадках, откуда нам откроются волшебные виды на Эльбрус и окрестности. 5 37 отзывов

Марат Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 37 отзывов 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Урочище Джилы-Су — одно из самых атмосферных мест. Дорога к нему сама по себе станет частью впечатлений: по пути мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус и окружающие горные хребты. Оказавшись в урочище, вы увидите сразу три мощных водопада, каждый со своим характером — от бурных потоков до тонких, будто хрустальных струй, падающих с отвесных скал. Отдельная остановка — парк «Долина нарзанов», куда стоит заглянуть не только ради видов. Здесь минеральная вода выходит прямо из-под земли, и вы сможете попробовать натуральный нарзан из источника. Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть Эльбрус с разных ракурсов, прикоснуться к дикой природе Кавказа и просто провести день среди гор, водопадов и источников.

Ежедневно в 8:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровые площадки с видом на Эльбрус

Три огромных водопада

Урочище Джилы-Су

Парк «Долина нарзанов» Что включено Транспорт

Услуги гида. Что не входит в цену Питание

Сувениры

Курортный сбор. Место начала и завершения? Кисловодск, по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.