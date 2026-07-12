Мы совершим с вами незабываемое путешествие в знаменитое урочище Джилы-Су, по пути к которому сделаем несколько остановок на смотровых площадках, откуда нам откроются волшебные виды на Эльбрус и окрестности.
Описание экскурсииОб экскурсии Урочище Джилы-Су — одно из самых атмосферных мест. Дорога к нему сама по себе станет частью впечатлений: по пути мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус и окружающие горные хребты. Оказавшись в урочище, вы увидите сразу три мощных водопада, каждый со своим характером — от бурных потоков до тонких, будто хрустальных струй, падающих с отвесных скал. Отдельная остановка — парк «Долина нарзанов», куда стоит заглянуть не только ради видов. Здесь минеральная вода выходит прямо из-под земли, и вы сможете попробовать натуральный нарзан из источника. Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть Эльбрус с разных ракурсов, прикоснуться к дикой природе Кавказа и просто провести день среди гор, водопадов и источников.
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки с видом на Эльбрус
- Три огромных водопада
- Урочище Джилы-Су
- Парк «Долина нарзанов»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
- Курортный сбор.
Место начала и завершения?
Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Берите именно этот маршрут! Потрясающая природа, свежий воздух и очень профессиональный гид. Он знает лучшие места для фото, учитывал все наши пожелания. Было очень интересно слушать истории и легенды этих мест, а кормление сусликов стало отдельным развлечением.
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А
Поездка была просто великолепной! Гид очень заботливый, машина чистая и удобная. Дорога сложная, но водитель вел аккуратно, даже ребенка не укачало. Виды невероятные, особенно понравились водопады и альпийские луга. Отличная организация, все понравилось.
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М
Впечатления невероятные! Посетили прекрасные горы, водопады и луга. Этот формат отдыха - идеальный способ насладиться созерцанием и фотографией. Водитель был профессионалом и приятным собеседником. Дорога сложная, но комфортная. Спасибо за отличный день!
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О
Очень приятный и опытный гид, сразу видно, что любит свою работу. Все было продумано до мелочей, от общения до безопасности. Поездка оставила море положительных эмоций, уже рекомендую друзьям, которые собираются на Кавказ.
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Е
Внимательный водитель, ездили по сложной горной дороге, но все было комфортно. Гид показывал нестандартные места, очень интересно рассказывал. Обязательно поедем еще, как только появится возможность.
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А
Наконец-то добрались, и это того стоило! Чистый автомобиль, лучшие остановки для фото, интересные рассказы и очень вкусная еда. Это была идеальная поездка, которую я запомню надолго. Рекомендую всем без исключения.
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