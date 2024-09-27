В Джилы-Су из Кисловодска: смотровые площадки и их величества суслики

Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Дорога к урочищу Джилы-Су — само по себе приключение и яркая картинка. По пути вы встретите зелёные луга и горные серпантины.

А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.
5
12 отзывов
В Джилы-Су из Кисловодска: смотровые площадки и их величества суслики
В Джилы-Су из Кисловодска: смотровые площадки и их величества суслики
В Джилы-Су из Кисловодска: смотровые площадки и их величества суслики
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

  • Вы посетите знаменитое урочище Джилы-Су у подножия северного склона Эльбруса на высоте 2380 метров.
  • Побываете на трёх водопадах — Каракая-Су, Кызыл-Кол и Султан.
  • Увидите природные скульптуры из застывшей вулканической лавы.
  • В летнее время познакомитесь с местными обитателями — сусликами.
  • Полюбуетесь Эльбрусом и Кавказским хребтом с плато Шаджатмаз.
  • Заглянете в ущелье реки Харбаз и удивитесь скалам причудливой формы.

Гид расскажет:

  • Почему дорога до Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.
  • В какое время здесь можно увидеть сусликов и чем их кормить.
  • Почему в урочище встречаются вулканические пики.
  • Что это за смотритель гор, чей облик выступает в скалах.
  • Как переводится название плато Шаджатмаз.
  • Какой нарзан полезен для глаз.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном минивэне/внедорожнике Infiniti QX56, Mercedes-Benz ML, Jeep Grand Cherokee, УАЗ Патриот или другом аналогичном автомобиле.
  • Дополнительно оплачиваются экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел., экосбор в ущелье реки Харбаз — 50 ₽ за чел., входной билет в национальный парк — 200 руб., обед — по желанию.
  • Заберём вас из удобного места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
  • По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
2
1
Е
27 сен 2024
Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса. Все это благодаря хорошей организации
и профессионализму водителя. Время пролетело очень быстро.
Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса.
О
25 сен 2024
Экскурсия была 22 сентября. Очень повезло с погодой - Эльбрус был открыт во всей своей красе! Гид Абрек все интересно рассказывал и помогал сделать красивые фотографии. Очень рекомендую данную экскурсию)
И
24 сен 2024
Первый отзыв писала вечером после экскурсии, была в полном восторге! Сейчас прошло 3 дня-восторга меньше не стало. Организация на высоте, все чётко, вовремя, очень много нового увидела и узнала. Не
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к чему придраться))) много шикарных фото привезли из поездки, муж до сих пор в состоянии эйфории, поет песни Высоцкого про горы. Завтра едем с Вами в Северную Осетию. Надеюсь, все пройдёт так же здОрово.

О
23 сен 2024
Поездка в Джилы-Су произвела неизгладимое впечатление. Очень повезло с погодой. Любовались Эльбрусом всю первую половину поездки. Сделали замечательные и живописные снимки. К сожалению, потом Эльбрус спрятался за облака. Но в
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поездке было ещё много чего интересного и замечательного: и подъем на 2800м, и водопады, и суслики, и скалы Аватара и источники. Все впечатлило и принесло массу незабываемых моментов. Отдельное спасибо нашему водителю Азрету, которые не только благополучно нас провез по всему маршруту и рассказал много интересных фактов о посещаемых нами местах, но и подсказывал способы, как сделать лучше фото или видео, сам фотографировал и снимал с лучших ракурсов, предлагал дополнительный реквизит для антуражу. Отдельное ему спасибо что помог разобраться с неочень как оказалось порядочным ребятами с орлами. Всем рекомендую эту поездку. На мой взгляд, эта поездка одна из самых интересных и впечатляющих.

Тамара
18 сен 2024
Экскурсия суперская! Увлекательные рассказы, классное общение. Оперативно забрали, провели по видовым местам. По пути были остановки для фото в очень живописных местах, нам ещё и с погодой повезло, Эльбрус всю
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поездку был виден. Водитель! /экскурсовод поделился солнцезащитным кремом, это очень ценная забота!
К сусиликам привезли как раз вовремя, по раньше, они с удовольствием брали морковку, невероятно мило. Позже они уже наелись и не выходили как утром.
Классная природа, великолепные водопады, набрали воды из источника.
Еда тоже порадовала в конце экскурсии, форель очень вкусная, рекомендую. В целом очень хорошие впечатления и воспоминания, спасибо!

Экскурсия суперская! Увлекательные рассказы, классное общение. Оперативно забрали, провели по видовым местам. По пути были остановкиЭкскурсия суперская! Увлекательные рассказы, классное общение. Оперативно забрали, провели по видовым местам. По пути были остановки
Н
15 сен 2024
Отличное путешествие! Чуть было погода нам не испортила впечатление, но в итоге распогодилось))) Плюс с гидом повезло, несмотря на протокольный маршрут у него есть свои фишки 😜 что не может не радовать 🥰
Н
15 сен 2024
Нестандартные локации и видовые площадки. И конечно суслики - задача максимум на поездку выполнена!!!
Мария
14 сен 2024
Отличное начало отпуска! Невероятные красоты природы! Спасибо гиду Сергею за очень комфортное и увлекательное путешествие и классные фото)
Отличное начало отпуска! Невероятные красоты природы! Спасибо гиду Сергею за очень комфортное и увлекательное путешествие и классные фото)Отличное начало отпуска! Невероятные красоты природы! Спасибо гиду Сергею за очень комфортное и увлекательное путешествие и классные фото)
Татьяна
9 сен 2024
Отзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучше его нет никого, очень грамотный, весёлый и приятный молодой человек. Рассказал много исторических моментов. Советуем на все 100%.
Отзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучшеОтзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучшеОтзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучшеОтзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучшеОтзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучше
Денис
8 сен 2024
Супер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль Эльбрус
до конца не открылся. Отдельное, огромное уважение и благодарность
гиду Сергею!
Супер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль ЭльбрусСупер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль ЭльбрусСупер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль ЭльбрусСупер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль Эльбрус
Наталья
6 сен 2024
Учитывая погодные условия, экскурсия задалась исключительно благодаря гиду - Сергей, вам отдельное искреннее спасибо!
Е
22 авг 2024
Добрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый раз он скрылся от нас, но мы не сдаемся), и в составе я и моих
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двое детей забронировали эту экскурсию. Если вы засиделись в офисе, и вырвались на свободу-вам точно сюда. А если хотите увидеть действительно красивые места, то вам нужно не на дорогу Джилы-су, а на поляну Эммануэля(но и на знаменитую дорогу вас привезут) Не хватает адреналина, вот вам рецепт:заказываете эту экскурсию, пишите, что вам нужен Сергей, догаваривайтесь на поляну Эммануэля. С сбой нужно взять:крем от загара, воду, запасные трусы (простите, но это факт) было очень страшно. Но это то, что вы не забудете никогда. Вас остановят действительно в красивых местах. Информации много не будет, но вы познакомитесь с Эльбрусом. Возьмите морковку и семечки для сусликов, они вам будут благодарны.

Добрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый разДобрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый разДобрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый разДобрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый разДобрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый разДобрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый раз

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