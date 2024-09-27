Дорога к урочищу Джилы-Су — само по себе приключение и яркая картинка. По пути вы встретите зелёные луга и горные серпантины.
А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.
А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
- Вы посетите знаменитое урочище Джилы-Су у подножия северного склона Эльбруса на высоте 2380 метров.
- Побываете на трёх водопадах — Каракая-Су, Кызыл-Кол и Султан.
- Увидите природные скульптуры из застывшей вулканической лавы.
- В летнее время познакомитесь с местными обитателями — сусликами.
- Полюбуетесь Эльбрусом и Кавказским хребтом с плато Шаджатмаз.
- Заглянете в ущелье реки Харбаз и удивитесь скалам причудливой формы.
Гид расскажет:
- Почему дорога до Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.
- В какое время здесь можно увидеть сусликов и чем их кормить.
- Почему в урочище встречаются вулканические пики.
- Что это за смотритель гор, чей облик выступает в скалах.
- Как переводится название плато Шаджатмаз.
- Какой нарзан полезен для глаз.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном минивэне/внедорожнике Infiniti QX56, Mercedes-Benz ML, Jeep Grand Cherokee, УАЗ Патриот или другом аналогичном автомобиле.
- Дополнительно оплачиваются экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел., экосбор в ущелье реки Харбаз — 50 ₽ за чел., входной билет в национальный парк — 200 руб., обед — по желанию.
- Заберём вас из удобного места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 96 туристов
Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организацииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 сен 2024
Спасибо организаторам за увлекательное путешествие, в котором мы смогли насладиться красотами гор и восхититься величием Эльбруса. Все это благодаря хорошей организации
и профессионализму водителя. Время пролетело очень быстро.
и профессионализму водителя. Время пролетело очень быстро.
О
Оксана
25 сен 2024
Экскурсия была 22 сентября. Очень повезло с погодой - Эльбрус был открыт во всей своей красе! Гид Абрек все интересно рассказывал и помогал сделать красивые фотографии. Очень рекомендую данную экскурсию)
И
Ирина
24 сен 2024
Первый отзыв писала вечером после экскурсии, была в полном восторге! Сейчас прошло 3 дня-восторга меньше не стало. Организация на высоте, все чётко, вовремя, очень много нового увидела и узнала. Не
О
Оксана
23 сен 2024
Поездка в Джилы-Су произвела неизгладимое впечатление. Очень повезло с погодой. Любовались Эльбрусом всю первую половину поездки. Сделали замечательные и живописные снимки. К сожалению, потом Эльбрус спрятался за облака. Но в
Тамара
18 сен 2024
Экскурсия суперская! Увлекательные рассказы, классное общение. Оперативно забрали, провели по видовым местам. По пути были остановки для фото в очень живописных местах, нам ещё и с погодой повезло, Эльбрус всю
Н
Наталья
15 сен 2024
Отличное путешествие! Чуть было погода нам не испортила впечатление, но в итоге распогодилось))) Плюс с гидом повезло, несмотря на протокольный маршрут у него есть свои фишки 😜 что не может не радовать 🥰
Н
Наталья
15 сен 2024
Нестандартные локации и видовые площадки. И конечно суслики - задача максимум на поездку выполнена!!!
Мария
14 сен 2024
Отличное начало отпуска! Невероятные красоты природы! Спасибо гиду Сергею за очень комфортное и увлекательное путешествие и классные фото)
Татьяна
9 сен 2024
Отзыв от пары из Уссурийска. Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Абрек и его финику😉 лучше его нет никого, очень грамотный, весёлый и приятный молодой человек. Рассказал много исторических моментов. Советуем на все 100%.
Денис
8 сен 2024
Супер маршрут, повезло с погодой. Суслики-короли этих гор!)Жаль Эльбрус
до конца не открылся. Отдельное, огромное уважение и благодарность
гиду Сергею!
до конца не открылся. Отдельное, огромное уважение и благодарность
гиду Сергею!
Наталья
6 сен 2024
Учитывая погодные условия, экскурсия задалась исключительно благодаря гиду - Сергей, вам отдельное искреннее спасибо!
Е
Елена
22 авг 2024
Добрый вечер. Ну что, позавчера мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый раз он скрылся от нас, но мы не сдаемся), и в составе я и моих
Входит в следующие категории Кисловодска
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