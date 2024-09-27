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двое детей забронировали эту экскурсию. Если вы засиделись в офисе, и вырвались на свободу-вам точно сюда. А если хотите увидеть действительно красивые места, то вам нужно не на дорогу Джилы-су, а на поляну Эммануэля(но и на знаменитую дорогу вас привезут) Не хватает адреналина, вот вам рецепт:заказываете эту экскурсию, пишите, что вам нужен Сергей, догаваривайтесь на поляну Эммануэля. С сбой нужно взять:крем от загара, воду, запасные трусы (простите, но это факт) было очень страшно. Но это то, что вы не забудете никогда. Вас остановят действительно в красивых местах. Информации много не будет, но вы познакомитесь с Эльбрусом. Возьмите морковку и семечки для сусликов, они вам будут благодарны.