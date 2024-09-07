На Рождество – экскурсии в Кисловодске

Найдено 12 экскурсий в категории «На Рождество» в Кисловодске, цены от 1 530 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
На машине
скидка
20%
530 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
40003 200 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
На машине
Конные прогулки
скидка
15%
64 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
18001 530 за человека
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
298 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
532 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
41503 735 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
156 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
55555 000 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джиппинг
На машине
64 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
3 200 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
Джиппинг
На машине
скидка
20%
133 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:30
от 46253 700 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
На машине
скидка
20%
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 сен в 06:15
50004 000 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
скидка
5%
23 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
40003 800 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
59 отзывов
4.5 часа
Групповая
В тренде
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 сен в 14:00
1 700 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Джиппинг
На машине
42 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт - это край пропасти, невероятный простор и вид на Эльбрус. Выберите дневную или вечернюю экскурсию и отправляйтесь в путь
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 07:00
3 200 за человека
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
На автобусе
13 отзывов
12 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Домбай из Кисловодска: горы и ущелья
Вас ждёт незабываемое путешествие в Домбай с видами на Эльбрус и Кавказ. Погрузитесь в историю и культуру карачаевцев, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот! Сказать, что мы были
    читать дальше

    в восторге это ничего не сказать! Демьян с первой минуты создал очень комфортную и дружественную обстановку! Услышали от него массу интересной информации! Он очень хорошо знает историю и обычаи Кавказа, о чем нам повествовал на протяжении всей экскурсии! Хоть погода в Кисловодске была пасмурной и дождливой, Эльбрус предстал нам во всей красе! По времени было достаточно выделено на прогулку! На озеро Гижгит нам открылся шикарный вид с высоты! Здесь Демьян заварил нам чай с собранными нами облепихой, шиповником и барбарисом! По возвращению с нашей экскурсии, Демьян предложил нам дополнительно увидеть Чегемские водопады и ущелье Актопрак! На что мы охотно согласились! Но так как погода в горах переменчива, в ущелье Актопрак начался дождь и туман, Демьян показал себя как настоящий профессионал! С ним были не страшны бездорожье в ущелье и высота! По окончанию экскурсии Демьян привез нас на ужин к Курману, где мы получили нереальное гастрономическое наслаждение!!! А Чегемские водопады даже в темноте произвели на нас нереальное впечатление!!!! В общем экскурсия получилась фантастической! Теперь путешествуем только с этими ребятами!! Доверьтесь профессионалам и вы получите максимальное удовольствие!!!! Спасибо громадное!!! Всем привет с Южного Урала!!!

    Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот!
  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Ездили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дороге заехали позавтракать в кафе
    читать дальше

    Лидия, с очень вкуснрй кухней и демократичными ценами. Сама экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь и туман. На Эльбрусе погода может меняться каждые 5 минут, поэтому горы мы увидели даже в таких условиях. Будет повод вернуться и посмотреть на них в солнечную погоду. Глинтвейн в кафе на горе - выше всяких позвал, как и наш веселый гид Алексей, очень рекондуем! Кроме Эльбруса мы съездили еще в несколько красивейших локаций.

    Ездили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дорогеЕздили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дороге
  • К
    Ксения
    5 сентября 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Брали конную прогулку 03.09.24. Очень понравилось! Все было хорошо организовано, начиная с места встречи. Привезли на место стоянки лошадей, каждому
    читать дальше

    предоставили по лошади. Лошади все спокойные, добрые, легко управляемые. А сопровождающие товарищи были очень вежливы и веселы. В целом двух часовой прогулки для перввого раза хватило, маршрут был очень красивый, захватывающий дух. Большое спасибо организаторам!

  • С
    Сергей
    5 сентября 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Прекрасные, незабываемые впечатления, от поездки! Очень красиво, маршрут понравился, необходимое количество остановок и интересных мест для осмотра, фотографий. Водопады, суслики, все было! ГИД Сергей все очень подробно рассказал о посещаемых местах и по маршруту движения, круто, спасибо!
  • S
    Sergey
    5 сентября 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Катались сегодня на лошадях, очень понравилось, потрясающие виды, было немного туманно, но это никак не повлияло на настроение. Однозначно стоит съездить.
  • К
    Ксения
    5 сентября 2024
    Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
    Добрый день. С момента экскурсии уже прошло достаточно времени и я уже нахожусь за несколько тысяч километров от Кисловодска, и уже
    читать дальше

    успела побывать и на Домбае и на Эльбрусе. Но те впечатления, которые мы получили своей компанией (4 человека) на закате на плато Бермамыт, это не описать просто в отзыве здесь и даже, сделанные фото и видео не могут передать всей красоты, мощи и могущества этого плато. У нас было несколько локаций, фотографировать хотелось всё!!! Я бы не хотела в отзыве делать спойлер иначе вы не получите тех эмоций,которые получили мы. Изначально, по своему незнанию, мы хотели взять машину в аренду и поехать самостоятельно, но все компании нам отказывали, объясняя это бездорожьем и правильно делали, скажу я вам. Дорога туда это, как отдельная экскурсия. Я ни разу не пожалела, что села в машину и поехала в это приключение. Отдельное спасибо хочется выразить Роману, который осуществлял данную поездку. Его мастерство за рулем-высший пилотаж. Знает все нюансы дороги. Всё было четко, строго, что позволяло чувствовать себя в безопасности, так как Роман всё держал под контролем. Был четкий тайминг,который как раз привел нас к красивейшему закату. Мы пили кофе, приготовленный Романом на высоте, наслаждались видом на Эльбрус, который открылся нам и далее заканчивали экскурсию настоящим джип туром, по пути встречали зайцев, лошадей. Рассказы Романа и его чувство юмора это тоже отдельная история))))мы так подружились, что по окончанию экскурсии обнимали Романа, за те эмоции, которые мы получили, так мы хотели выразить свою благодарность. Всем всем рекомендую данную экскурсию. Цена супер!!! Впечатлений море!!! Спасибо.

  • М
    Мария
    5 сентября 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Отличная экскурсия. Вёл Виталий, очень приветливый, эрудированный и заботливый гид. Был весел, старался со всеми быть на одной волне, каждому уделял внимание. Рекомендую! Из единственного минуса: кафе, куда привезли на обед, весьма сомнительно. Невкусно, а суп и вовсе был с кислятиной.
  • А
    Анна
    5 сентября 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением! Наш Гид Рустам очень пунктуальный, доброжелательный и приятный собеседник) Все учёл,
    читать дальше

    начиная от погоды в течении дня, как и куда лучше ехать сначала, чтобы подгадать с погодой и что оставить на потом, ну и заканчивая угощениями😁 Все показал, рассказал! Спасибо большое за организацию! 😊

    Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением!
  • С
    Скакунова
    4 сентября 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Есть только один минус - практически никакого экскурсионного сопровождения. Если любите послушать про местные народы, обычаи, историю - будет не хватать. В остальном хорошая машина, вежливый приятный водитель, все пунктуально, забрали и вернули минута в минуту.
  • У
    Ульяна
    3 сентября 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Все было замечательно! Спасибо Дмитрию, замечательный человек и профессионал своего дела🙌
    Все было замечательно! Спасибо Дмитрию, замечательный человек и профессионал своего дела🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  2. Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
  3. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
  4. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  5. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Долина Нарзанов
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На Рождество" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 530 до 5 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1938 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Кисловодске на 2024 год на рождество, 1938 ⭐ отзывов, цены от 1530₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам