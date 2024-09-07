скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
15%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборКонная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
18001 530₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДомбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
55555 000₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
20%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:30
от 46253 700₽ за человека
скидка
20%
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 сен в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПутешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
40003 800₽ за человека
4.5 часа
Групповая
В трендеИз Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 сен в 14:00
1 700₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт - это край пропасти, невероятный простор и вид на Эльбрус. Выберите дневную или вечернюю экскурсию и отправляйтесь в путь
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 07:00
3 200₽ за человека
12 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Домбай из Кисловодска: горы и ущелья
Вас ждёт незабываемое путешествие в Домбай с видами на Эльбрус и Кавказ. Погрузитесь в историю и культуру карачаевцев, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
2 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 сентября 2024Были на экскурсии 5 сентября 2024 года. С нами был экскурсовод Демьян на автомобиле УАЗ Патриот! Сказать, что мы были
- ООльга6 сентября 2024Ездили 6 сентября 2024 года, с гидом Алексеем. Впечатлений масса!!! Встретили у гостиницы вовремя, по дороге заехали позавтракать в кафе
- ККсения5 сентября 2024Брали конную прогулку 03.09.24. Очень понравилось! Все было хорошо организовано, начиная с места встречи. Привезли на место стоянки лошадей, каждому
- ССергей5 сентября 2024Прекрасные, незабываемые впечатления, от поездки! Очень красиво, маршрут понравился, необходимое количество остановок и интересных мест для осмотра, фотографий. Водопады, суслики, все было! ГИД Сергей все очень подробно рассказал о посещаемых местах и по маршруту движения, круто, спасибо!
- SSergey5 сентября 2024Катались сегодня на лошадях, очень понравилось, потрясающие виды, было немного туманно, но это никак не повлияло на настроение. Однозначно стоит съездить.
- ККсения5 сентября 2024Добрый день. С момента экскурсии уже прошло достаточно времени и я уже нахожусь за несколько тысяч километров от Кисловодска, и уже
- ММария5 сентября 2024Отличная экскурсия. Вёл Виталий, очень приветливый, эрудированный и заботливый гид. Был весел, старался со всеми быть на одной волне, каждому уделял внимание. Рекомендую! Из единственного минуса: кафе, куда привезли на обед, весьма сомнительно. Невкусно, а суп и вовсе был с кислятиной.
- ААнна5 сентября 2024Поездка прошла отлично, много красоты увидела! До сих пор под впечатлением! Наш Гид Рустам очень пунктуальный, доброжелательный и приятный собеседник) Все учёл,
- ССкакунова4 сентября 2024Есть только один минус - практически никакого экскурсионного сопровождения. Если любите послушать про местные народы, обычаи, историю - будет не хватать. В остальном хорошая машина, вежливый приятный водитель, все пунктуально, забрали и вернули минута в минуту.
- УУльяна3 сентября 2024Все было замечательно! Спасибо Дмитрию, замечательный человек и профессионал своего дела🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На Рождество»
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