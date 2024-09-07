читать дальше

успела побывать и на Домбае и на Эльбрусе. Но те впечатления, которые мы получили своей компанией (4 человека) на закате на плато Бермамыт, это не описать просто в отзыве здесь и даже, сделанные фото и видео не могут передать всей красоты, мощи и могущества этого плато. У нас было несколько локаций, фотографировать хотелось всё!!! Я бы не хотела в отзыве делать спойлер иначе вы не получите тех эмоций,которые получили мы. Изначально, по своему незнанию, мы хотели взять машину в аренду и поехать самостоятельно, но все компании нам отказывали, объясняя это бездорожьем и правильно делали, скажу я вам. Дорога туда это, как отдельная экскурсия. Я ни разу не пожалела, что села в машину и поехала в это приключение. Отдельное спасибо хочется выразить Роману, который осуществлял данную поездку. Его мастерство за рулем-высший пилотаж. Знает все нюансы дороги. Всё было четко, строго, что позволяло чувствовать себя в безопасности, так как Роман всё держал под контролем. Был четкий тайминг,который как раз привел нас к красивейшему закату. Мы пили кофе, приготовленный Романом на высоте, наслаждались видом на Эльбрус, который открылся нам и далее заканчивали экскурсию настоящим джип туром, по пути встречали зайцев, лошадей. Рассказы Романа и его чувство юмора это тоже отдельная история))))мы так подружились, что по окончанию экскурсии обнимали Романа, за те эмоции, которые мы получили, так мы хотели выразить свою благодарность. Всем всем рекомендую данную экскурсию. Цена супер!!! Впечатлений море!!! Спасибо.