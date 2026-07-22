Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Представьте себя на высоте, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет энергией.
Экскурсия на Джилы-Су из Кисловодска - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты и загадок.
Вы увидите
Экскурсия на Джилы-Су из Кисловодска - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты и загадок.
Вы увидите
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 💧 Посещение термальных источников
- 🏞 Живописные ущелья и водопады
- 🗿 Загадочные древние менгиры
- 🌿 Чистый горный воздух
- 📚 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для путешествия на Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - более дождливо. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшему количеству туристов, что может быть плюсом для любителей уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Шаджатмаз
- Площадка менгиров
- Скалы Аватары
- Водопады Шейх, Султан и Каракая
- Урочище Джилы-Су
- Пирамида солнца
Описание экскурсии
Невероятная Кабардино-Балкария
Вы проедете по потрясающе красивой высокогорной дороге, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:
- Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
- Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
- Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
- Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
- Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мертвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
- «Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.
Организационные детали
- Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 100 рублей с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 321 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года). Поездка получилась просто замечательная! Дорога сама по себе очень красивая: горы, ущелья, водопады и
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Н
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок) было максимально комфортно. Благодарю от души!
От себя добавлю, что трехлетке, конечно, было тяжеловато и
От себя добавлю, что трехлетке, конечно, было тяжеловато и
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Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Очень комфортная машина, Андрей опытный водитель.
Очень комфортная машина, Андрей опытный водитель.
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Е
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие остановки для фото, коммуникабельность, интересные истории, вкуснейшая кухня, аккуратное и комфортное вождение. Мне, как
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Е
Сегодня были группой (4чел) на экскурсии "Джилы-Су". Берите именно этот маршрут!
Красота природы, свежий воздух и экскурсовод,который покажет и расскажет вам то,что вы не увидите и не услышите на других маршрутах.
Красота природы, свежий воздух и экскурсовод,который покажет и расскажет вам то,что вы не увидите и не услышите на других маршрутах.
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С
прекрасная экскурсия и поездка. огромное спасибо! будем рекомендовать друзьям.
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