Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Волшебное путешествие на Джилы-Су

Проехать по фантастически красивой дороге и насладиться панорамой великого и могучего Эльбруса

Захар
Захар – представитель из Кисловодска
Вы заглянете в живописные ущелья, увидите Каменный мост, подышите чистым воздухом и ощутите смену климатических зон.

А также полюбуетесь величественными водопадами, услышите о загадочной долине Замков и посетите термальные источники.

Подниметесь на лучшие смотровые площадки и оцените Кавказские горы ⛰️ во всем великолепии!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су

Что вас ожидает

Невероятная Кабардино-Балкария
Вы проедете по потрясающе красивой высокогорной дороге, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:

  • Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю 📖 одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
  • Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
  • Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
  • Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мертвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
  • «Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 50 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Захар
Захар
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 6 лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках УАЗ Патриот, никуда не торопимся и даем гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
2.5 часа
Кисловодск в именах и судьбах
67 отзывов
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
41 отзыв
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
35 отзывов
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
8 000
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
31 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
31 отзыв
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
29 отзывов
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена