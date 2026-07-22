Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Волшебное путешествие на Джилы-Су

Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Представьте себя на высоте, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет энергией.

Экскурсия на Джилы-Су из Кисловодска - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты и загадок.

Вы увидите
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величественные водопады, которые демонстрируют мощь природы, и посетите плато Шаджатмаз, где трава кажется необычайно зеленой.

Термальные источники Джилы-Су откроют вам секреты здоровья и долголетия, а скалы Аватары и площадка менгиров познакомят с древними легендами. Ваше путешествие будет наполнено открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда

5
321 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 💧 Посещение термальных источников
  • 🏞 Живописные ущелья и водопады
  • 🗿 Загадочные древние менгиры
  • 🌿 Чистый горный воздух
  • 📚 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия на Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - более дождливо. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшему количеству туристов, что может быть плюсом для любителей уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Волшебное путешествие на Джилы-Су

Что можно увидеть

  • Плато Шаджатмаз
  • Площадка менгиров
  • Скалы Аватары
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая
  • Урочище Джилы-Су
  • Пирамида солнца

Описание экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Вы проедете по потрясающе красивой высокогорной дороге, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:

  • Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
  • Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
  • Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
  • Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мертвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
  • «Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 100 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 321 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
4
4
3
3
2
1
1
павел
Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года). Поездка получилась просто замечательная! Дорога сама по себе очень красивая: горы, ущелья, водопады и
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такие виды на Эльбрус, ради которых хочется останавливаться буквально каждые десять минут.
Отдельное большое спасибо нашему водителю-гиду Саркису. Очень спокойный, внимательный и приятный в общении человек. Вёл машину уверенно и аккуратно, интересно рассказывал по дороге, отвечал на вопросы и нигде нас не торопил. Порекомендовал место для обеда, оказалось потрясающее, даже взяли дополнительные порции с собой в отель) Учел все пожелания, поэтому вся поездка прошла легко и комфортно.
Дети все перенесли отлично. Остановок было достаточно, успели и погулять, и сделать фотографии, поесть и просто спокойно полюбоваться природой.
Вернулись мы довольные и с кучей ярких впечатлений. Саркису ещё раз огромное спасибо за этот день!

Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года).
Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года).
Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года).
Ездили в Джил-Су всей семьёй — двое взрослых и двое детей (10 лет и 2 года).
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Н
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок) было максимально комфортно. Благодарю от души!
От себя добавлю, что трехлетке, конечно, было тяжеловато и
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первую половину пути укачивало, но на обратной дороге он уже адаптировался и даже поспал) серпантин в нескольких местах ощутимый, но оно и понятно, горы же.
Виды были потрясающие, экскурсия максимально познавательная и интересная. Рекомендую от души!

Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок)
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок)
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок)
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок)
Благодарю водителя Андрея за замечательную экскурсию! Машину вёл максимально аккуратно, нам всем (трое взрослых и ребенок)
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Мария
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Очень комфортная машина, Андрей опытный водитель.
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На маршруте достаточно остановок, дорога очень живописная. От красоты дух захватывает)
Не могу сказать, что дорога очень тяжелая, но мы бывалые путешественники. Есть крутой серпантин, бездорожья практически нет.
Если вас или детей укачивает, рекомендую принять таблетки и запастись пакетами)
Приятно, что при общении гид смотрит прогноз, и мы выбрали лучшую дату для поездки. Советую тоже мониторить, в ясный день будет больше впечатлений)

Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
Мы ездили на Джилы Су с двумя маленькими детьми (7 лет и год и восемь), поэтому в первую очередь хочу выразить благодарность за безопасную поездку.
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Е
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие остановки для фото, коммуникабельность, интересные истории, вкуснейшая кухня, аккуратное и комфортное вождение. Мне, как
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человеку со слабым вестибулярным аппаратом было максимально комфортно. Если у вас есть один день на экскурсию и вы думаете куда и с кем ехать, однозначно выбирайте Андрея и его экскурсию на Джилы-Су!!!
Рекомендую 100000000%

P.S.
ни одно фото не передаёт той красоты, которую вы увидите, тот воздух, который вы ощутите, те незабываемые эмоции, которые вы получите!

Андрей 💔

Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
Долго выбирали экскурсию и не пропадали, все было так, как я мечтала. Чистейшая машина, пунктуальность, лучшие
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Е
Сегодня были группой (4чел) на экскурсии "Джилы-Су". Берите именно этот маршрут!
Красота природы, свежий воздух и экскурсовод,который покажет и расскажет вам то,что вы не увидите и не услышите на других маршрутах.
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Кстати, в машине было ехать очень комфортно, Курман водит очень профессионально, виды из машины просто нереальные! В течении всей поездки была комфортная и приятная атмосфера.
Экскурсовод - Курман в течении экскурсии учитывал пожелания всех участников, на точках для фотографий выделял время столько, сколько нам нужно было,знает "те самые" инстаграмные места,где лучше сфотографироваться, знает какой ракурс лучше использовать и сделает вам крутые фотографии). Было очень интересно слушать легенды и истории про места, в которых мы побыали.
Обязательно нужно покормить сусликов

Сегодня были группой (4чел) на экскурсии "Джилы-Су". Берите именно этот маршрут!
Сегодня были группой (4чел) на экскурсии "Джилы-Су". Берите именно этот маршрут!
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С
прекрасная экскурсия и поездка. огромное спасибо! будем рекомендовать друзьям.
прекрасная экскурсия и поездка. огромное спасибо! будем рекомендовать друзьям.
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