Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Захар – представитель из Кисловодска

Вы заглянете в живописные ущелья, увидите Каменный мост, подышите чистым воздухом и ощутите смену климатических зон.



А также полюбуетесь величественными водопадами, услышите о загадочной долине Замков и посетите термальные источники.



Подниметесь на лучшие смотровые площадки и оцените Кавказские горы ⛰️ во всем великолепии!