Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Невероятная Кабардино-Балкария Вы проедете по потрясающе красивой высокогорной дороге, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:
Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю 📖 одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мертвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
«Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю.
Организационные детали
Экологический сбор при въезде на Джилы-Су не включен в стоимость — 50 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 6 лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках УАЗ Патриот, никуда не торопимся и даем гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.