Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Представьте себя на высоте, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет энергией.Экскурсия на Джилы-Су из Кисловодска - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты и загадок.Вы увидите

величественные водопады, которые демонстрируют мощь природы, и посетите плато Шаджатмаз, где трава кажется необычайно зеленой. Термальные источники Джилы-Су откроют вам секреты здоровья и долголетия, а скалы Аватары и площадка менгиров познакомят с древними легендами. Ваше путешествие будет наполнено открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия на Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - более дождливо. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшему количеству туристов, что может быть плюсом для любителей уединения.

Сейчас август — это идеальное время.