Вояж в созвездие гор

В данном туре Вы познакомитесь с городами Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В данном туре Вы познакомитесь с городами Кавказских Минеральных Вод – Пятигорском и Кисловодском, посмотрите их основные достопримечательности, такие как: парк «Цветник», грот Дианы, пещера Провал, Медовые водопады, природный памятник гора Кольцо, Курортный парк, Каскадная лестница, главная Нарзанная галерея.

Во второй день Вы отправитесь на горнолыжный курорт Домбай, по пути посетив Шоанинский и Сентинский храмы, Тебердинский заповедник, переночуете в гостинице на Домбайской поляне с невероятными видами.

Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы – Эльбрус.
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Вояж в созвездие гор
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горные вершины
Горные вершины
На канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы – Эльбрус
Курортные города
Курортные города
Познакомимся с главными достопримечательностями и прогуляемся по паркам Пятигорска и Кисловодска
Невероятные виды
Невероятные виды
Посетим красивые и живописные природные места, такие как Тебердинский заповедник, Черекское ущелье, поляна Домбай

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.

13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата)

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет), Пятигорск (при посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца).

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата)

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата)

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия ценыDbl / TwinSingleTripleDBL+СHЗавтрак
Машук 2* – Снежный барс 3* – Россия 4*стандарт09.04.2023 – 02.12.202368500446009868095930Шв. стол
Интурист 3* – Снежный барс 3* – Синдика 4*стандарт09.04.2023 – 02.12.20237400052000107630101660Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

3 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Машук» 2

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2

Отель «Пятигорск» 3

3 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

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Гостиница «Интурист» 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

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Спа-отель «Синдика»

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»

Гостиница «Россия»

1 ночь

Гостиница «Россия» расположена в центре Нальчика, в 5 минутах ходьбы от парка Горького и площади 400-летия. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором. Ванные комнаты общие или собственные. В некоторых номерах имеются балкон, холодильник.

В кафе гостиницы «Россия» сервируют блюда местной кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно записаться на туры по Кабардино-Балкарии. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты различные кафе и магазины. Предоставляется бесплатная парковка.

Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»

Отель «Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Отель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» Домбай

Отель «Меридиан»

1 ночь

Отель «Меридиан» расположен в Домбае, в 200 метрах от центра Домбая. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и прямой доступ к лыжным склонам. В распоряжении гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут обменять валюту.

В некоторых номерах обустроена кухня с холодильником. Все номера отеля укомплектованы постельным бельем и полотенцами.

Ежедневно в отеле «Меридиан» сервируют завтрак по меню.

Также в распоряжении гостей терраса. Гости отеля «Меридиан» могут взять напрокат велосипеды и лыжное снаряжение. Район популярен среди любителей лыжного спорта и велосипедных прогулок.

Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные воды в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб.
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» – 500 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Иностранным гражданам

Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
  • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 мар 2023
Тур интересный, виды прекрасные. Горная Дигория великолепна. Горы это лучшее, что может быть.
Н
9 мар 2023
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда хочется вернуться! И мы обязательно это сделаем летом!
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. за дивные красоты, за вкусные приёмы,за знакомство с традициями и обычаями Дагестана, прекрасный молодой человек, интересный собеседник! Наш водитель Кадырбек-ас дорог,с ним хоть на Луну(в тумане ориентируется как рыба в воде)!
В Чечне отдельное спасибо гиду Анзору! Его голова-дом советов! Много и интересно рассказывает,за маской грозного горца,скрывается тонкий организации человек!
Спасибо большое!
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,кудаЗдравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.

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