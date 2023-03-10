Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.
13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Начало 09:00
Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата)
Километраж за день: 250 км.
Начало 09:00
Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа.
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет), Пятигорск (при посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца).
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата)
19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
Километраж за день: 320 км.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата)
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
|Dbl / Twin
|Single
|Triple
|DBL+СH
|Завтрак
|Машук 2* – Снежный барс 3* – Россия 4*
|стандарт
|09.04.2023 – 02.12.2023
|68500
|44600
|98680
|95930
|Шв. стол
|Интурист 3* – Снежный барс 3* – Синдика 4*
|стандарт
|09.04.2023 – 02.12.2023
|74000
|52000
|107630
|101660
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Россия» расположена в центре Нальчика, в 5 минутах ходьбы от парка Горького и площади 400-летия. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором. Ванные комнаты общие или собственные. В некоторых номерах имеются балкон, холодильник.
В кафе гостиницы «Россия» сервируют блюда местной кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно записаться на туры по Кабардино-Балкарии. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты различные кафе и магазины. Предоставляется бесплатная парковка.
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
Отель «Меридиан» расположен в Домбае, в 200 метрах от центра Домбая. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и прямой доступ к лыжным склонам. В распоряжении гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут обменять валюту.
В некоторых номерах обустроена кухня с холодильником. Все номера отеля укомплектованы постельным бельем и полотенцами.
Ежедневно в отеле «Меридиан» сервируют завтрак по меню.
Также в распоряжении гостей терраса. Гости отеля «Меридиан» могут взять напрокат велосипеды и лыжное снаряжение. Район популярен среди любителей лыжного спорта и велосипедных прогулок.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.