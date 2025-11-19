Перенесёмся на кавказский курорт 19 века. Вы узнаете, как выглядели дома и лечебные источники. Как проводили время военные и светское общество на водах. С кем дружил и пикировался Лермонтов. Чем вдохновлял его Кавказ и кем была его последняя муза. На экскурсии вы побываете во всех знаковых местах, связанных с последним днём жизни поэта, и ощутите атмосферу того времени.

Эти полдня мы целиком посвятим жизни Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказе, который так вдохновлял поэта. Я расскажу о его пребывании в Пятигорске и Железноводске, о событиях его последнего дня и о дуэли.

В нашем маршруте:

Лермонтовские места в Железноводске

Подворье Карпова. Домик кузины Лермонтова, Катеньки Быховец, — здесь он провёл последний день

Лермонтовский сквер, где установлен памятник поэту

Питьевой бювет, названный именем Лермонтова

Лермонтовские места в Пятигорске

Усадьба Уманова. Белёная мазанка, окна со ставнями — обычный крестьянский домик, крытый камышовой крышей. Здесь Лермонтов прожил последние 2 месяца. Сегодня тут расположен мемориальный музей «Домик Лермонтова»

Место дуэли Лермонтова с Мартыновым. Вы окажетесь на живописном склоне, с которого открывается потрясающий вид на гору Бештау, и поймёте, на что смотрел поэт в последние минуты

Иноземцево

Музей «Кофейня Рошке». Сюда в роковой день поручик Лермонтов заезжал на завтрак. Вы раскроете, что запомнилось хозяину заведения.

На внедорожнике Great Wall Hover H3 New. При необходимости установим бустер для ребёнка

При оформлении заказа в переписке мы согласуем время посещения музеев, чтобы успеть (при желании) на плановые экскурсионные программы

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

