местность, находясь за рулем в чужом городе мне будет некомфортно, а самое главное, я не смогу охватить все что хотелось бы. Поэтому я решил воспользоваться предложением местного гида.

Огромное спасибо Карену за экскурсию "Золотое кольцо Кавказа". Охват самых главных достопримечательностей основных городов по максимуму, учитывались все наши пожелания. Доплатив еще 5000 рублей мы с комфортом расположились в новом кроссовере с панорамной крышей. Рассказывает Карен очень интересно, очень много знает про Лермонтова, даже дети были очень увлечены в беседу, все получили много новой информации о поэте, узнали его с совершенно разных сторон, не озвучиваемых в школе. В пробках и дороге мы не скучали - играли в игры, отвечали на вопросы)) Такого еще ни на одной экскурсии не было) Обед был в кафе, все было очень вкусно. Однозначно рекомендуем Карена как гида!

Привет от Кати, Миши, Алексея и Юлии из Самары.