Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Железноводск: пещера и парк
Уникальная экскурсия в Железноводск, где можно увидеть пещеру вечной мерзлоты и насладиться прогулкой по новому парку с озером и арт-объектами
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией по Пятигорску
Удобный трансфер из аэропорта в Кисловодск с захватывающей экскурсией по Пятигорску. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и откройте для себя его тайны
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:00
11 610 ₽
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 ноября 2025Спасибо Карену за познавательную, интересную и насыщенную экскурсию!
- ЕЕвгений2 ноября 2025Огромное спасибо Карену за проведенную экскурсию! Карен - человек просто энциклопедических знаний и очень хороший рассказчик, умеющий подавать информацию так, что его рассказ слушается "на одном дыхании".
9 часовая экскурсия с ним прошла интересно, познавательно и, что главное, легко 👍
- ССветлана23 октября 2025Спасибо! ВСЕ ПРОШЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО😊 Путешествие не напрягает, никто никуда не бежит и не пытается объять необъятное, при этом есть возможность
- ЮЮлия23 октября 2025Экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму экскурсовода Карена, который сумел сделать путешествие увлекательным и познавательным. Маршрут был продуман до мелочей, каждый
- ЕЕкатерина15 октября 2025Прекрасная экскурсия! Гид Карен отличный рассказчик, приятный человек. Довольны всем! Спасибо!
- ААлена9 октября 2025Благодарим Карена за отличную экскурсию! Провели с ним чудесный день! Очень внимательный, обаятельный человек и профессионал своего дела! Столько узнали
- ЛЛариса24 сентября 2025Взяла эту экскурсию, начитавшись отзывов и не прогадала. Было очень интересно, познавательно, особенно подкупило вовлечение в беседу и обсуждение исторических
- ААлексей9 сентября 2025Мы путешествуем на своем автомобиле и сначала я хотел сам проехать по всем городам. Но потом решил, что не зная
- ССветлана3 сентября 2025Карен очень грамотный гид. Немного скорректировали маршрут по моим пожеланиям. Карен интересный рассказчик. Рассказал много интересного и не известного. Время пролетело не заметно. Обязательно ещё вернусь, чтобы узнать ещё много интересного. Всем рекомендую поездку и Карена, не пожалеете.
- РРоман26 августа 2025Это самая лучшая экскурсия, багаж знаний Карена просто впечатляет, увлекательные рассказы с погружением в историю, узнали ооочень много нового и получили стимул для изучения услышанного!!! Карен, огромное спасибо, будем рекомендовать именно Вам, с наступающем))))!!!
- ССветлана30 июля 2025Отлично провели день с Кареном. Он увлек как взрослых, так и детей своими интересными рассказами, очаровал всех своим добродушием. Впечатления
- ССветлана29 июля 2025Очень разнообразная экскурсия! За один день охватили самые интересные места в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Кисловодске. Наш гид Артур не стандартно рассказал множество любопытных фактов. Сыновьям и всем нам очень понравилось! Спасибо большое за такую программу!
- ААнна20 июля 2025Сегодня посетили экскурсию "Золотое кольцо Кавказа" с Аркадием. Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Аркадий - интеллигентный
- ШШилова17 июля 2025Спасибо за экскурсию, Аркадий очень интересно рассказывает как и исторические факты так и современные, проехались по значимым местам по которым самим было бы проехать сложно, поэтому экскурсия достойная советую))
- ЕЕлена16 июля 2025Были на экскурсии с Аркадием. Очень понравился формат экскурсии, все 5 городов за один день, очень удобно, все основные места
- AAlena12 июля 2025Учитывая большое количество городов и переездов, отличная экскурсия для быстрого знакомства с Кавминводами. Карен приятный рассказчик, с большим багажом знаний, готов обсуждать маршрут и, при необходимости, корректировать прямо в ходе проведения экскурсии. Рекомендую!
- ККлимковская29 июня 2025Знакомство с регионом проводил Аркадий (изначально нам рекомендовали Карена). Приятный, хорошо образованный молодой человек, комфортная манера вождения, вежливый, пунктуальный, предупредительный. Обоснование оценки 4: пока еще не экскурсовод экстра класса. Но однозначно рекомендую рассматривать команду данных гидов.
- ИИрина28 июня 2025Очень грамотно составленная, содержательная экскурсия! Большое спасибо Карену - узнали много интересных фактов, как исторических, так и современных, посмотрели красивые места. Все прошло отлично, рекомендую!
- ККристина21 июня 2025Экскурсия очень познавательная, много нового для себя узнали. Гид Аркадий смог заинтересовать не только взрослых, но и детей.
- ЕЕлена17 июня 2025Спасибо большое Карену за такую интересную, содержательную информацию. Мы очень много узнали, очен многому удивились и вообще провели классный день! Рекомендую всем!
