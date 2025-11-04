Мои заказы

Золотое кольцо Кавказа – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотое кольцо Кавказа» в Кисловодске, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Железноводск: пещера и парк
Уникальная экскурсия в Железноводск, где можно увидеть пещеру вечной мерзлоты и насладиться прогулкой по новому парку с озером и арт-объектами
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5.5 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией по Пятигорску
Удобный трансфер из аэропорта в Кисловодск с захватывающей экскурсией по Пятигорску. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и откройте для себя его тайны
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:00
11 610 ₽12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
На машине
9 часов
-
10%
194 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 ноября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Спасибо Карену за познавательную, интересную и насыщенную экскурсию!
  • Е
    Евгений
    2 ноября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Огромное спасибо Карену за проведенную экскурсию! Карен - человек просто энциклопедических знаний и очень хороший рассказчик, умеющий подавать информацию так, что его рассказ слушается "на одном дыхании".
    9 часовая экскурсия с ним прошла интересно, познавательно и, что главное, легко 👍
  • С
    Светлана
    23 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Спасибо! ВСЕ ПРОШЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО😊 Путешествие не напрягает, никто никуда не бежит и не пытается объять необъятное, при этом есть возможность
    увидеть максимально за малый срок и отдохнуть в обществе эрудированного, любящего этот край человека. Время пролетело незаметно, общение оставило очень теплые впечатления и наверное, теперь есть желание еще раз вернуться в регион Кавказских минеральных вод…

    Спасибо! ВСЕ ПРОШЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО😊 Путешествие не напрягает, никто никуда не бежит и не пытается объять необъятное, при этом есть возможность увидеть максимально за малый срок и отдохнуть в обществе эрудированного, любящего этот край человека. Время пролетело незаметно, общение оставило очень теплые впечатления и наверное, теперь есть желание еще раз вернуться в регион Кавказских минеральных вод…
  • Ю
    Юлия
    23 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму экскурсовода Карена, который сумел сделать путешествие увлекательным и познавательным. Маршрут был продуман до мелочей, каждый
    город открыл перед нами свою уникальную атмосферу и историю. Однако немного подпортила впечатление лишь погода в Железноводске, где дождь помешал насладиться прогулкой в полной мере. Тем не менее, общее впечатление осталось исключительно положительным, и мы рекомендуем этот тур всем любителям активного отдыха и ценителям красивых мест нашей страны.

  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Прекрасная экскурсия! Гид Карен отличный рассказчик, приятный человек. Довольны всем! Спасибо!
  • А
    Алена
    9 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Благодарим Карена за отличную экскурсию! Провели с ним чудесный день! Очень внимательный, обаятельный человек и профессионал своего дела! Столько узнали
    нового, влюбились в Кавказ! Спасибо за прекрасный русский язык и глубокое знание истории! Мы, Севастопольцы очень довольны и планируем приезжать еще и еще к вам!!! Будем рекомендовать Карена обязательно всем!

  • Л
    Лариса
    24 сентября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Взяла эту экскурсию, начитавшись отзывов и не прогадала. Было очень интересно, познавательно, особенно подкупило вовлечение в беседу и обсуждение исторических
    персонажей. Не много посплетничали о Мише(Лермонтове), всплакнули о судьбе Бухарского эмира, посетили бесплатно Провал, ударили в колокол в парке «Святой град Иерусалим», выпили по рекомендации Карена кофе на гранатовом соке, шикарно поужинали в кафе(Карен, вы были правы, хашламу можно кушать губами, баранина нежнейшая, шашлык из печени с гранатовым соусом просто песня какая то)
    5 звезд!

    5 звезд!
  • А
    Алексей
    9 сентября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Мы путешествуем на своем автомобиле и сначала я хотел сам проехать по всем городам. Но потом решил, что не зная
    местность, находясь за рулем в чужом городе мне будет некомфортно, а самое главное, я не смогу охватить все что хотелось бы. Поэтому я решил воспользоваться предложением местного гида.
    Огромное спасибо Карену за экскурсию "Золотое кольцо Кавказа". Охват самых главных достопримечательностей основных городов по максимуму, учитывались все наши пожелания. Доплатив еще 5000 рублей мы с комфортом расположились в новом кроссовере с панорамной крышей. Рассказывает Карен очень интересно, очень много знает про Лермонтова, даже дети были очень увлечены в беседу, все получили много новой информации о поэте, узнали его с совершенно разных сторон, не озвучиваемых в школе. В пробках и дороге мы не скучали - играли в игры, отвечали на вопросы)) Такого еще ни на одной экскурсии не было) Обед был в кафе, все было очень вкусно. Однозначно рекомендуем Карена как гида!
    Привет от Кати, Миши, Алексея и Юлии из Самары.

    Мы путешествуем на своем автомобиле и сначала я хотел сам проехать по всем городам. Но потом решил, что не зная местность, находясь за рулем в чужом городе мне будет некомфортно, а самое главное, я не смогу охватить все что хотелось бы. Поэтому я решил воспользоваться предложением местного гида.
Огромное спасибо Карену за экскурсию "Золотое кольцо Кавказа". Охват самых главных достопримечательностей основных городов по максимуму, учитывались все наши пожелания. Доплатив еще 5000 рублей мы с комфортом расположились в новом кроссовере с панорамной крышей. Рассказывает Карен очень интересно, очень много знает про Лермонтова, даже дети были очень увлечены в беседу, все получили много новой информации о поэте, узнали его с совершенно разных сторон, не озвучиваемых в школе. В пробках и дороге мы не скучали - играли в игры, отвечали на вопросы)) Такого еще ни на одной экскурсии не было) Обед был в кафе, все было очень вкусно. Однозначно рекомендуем Карена как гида!
Привет от Кати, Миши, Алексея и Юлии из Самары.
  • С
    Светлана
    3 сентября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Карен очень грамотный гид. Немного скорректировали маршрут по моим пожеланиям. Карен интересный рассказчик. Рассказал много интересного и не известного. Время пролетело не заметно. Обязательно ещё вернусь, чтобы узнать ещё много интересного. Всем рекомендую поездку и Карена, не пожалеете.
  • Р
    Роман
    26 августа 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Это самая лучшая экскурсия, багаж знаний Карена просто впечатляет, увлекательные рассказы с погружением в историю, узнали ооочень много нового и получили стимул для изучения услышанного!!! Карен, огромное спасибо, будем рекомендовать именно Вам, с наступающем))))!!!
  • С
    Светлана
    30 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Отлично провели день с Кареном. Он увлек как взрослых, так и детей своими интересными рассказами, очаровал всех своим добродушием. Впечатления
    от экскурсии у всей нашей семьи только положительные.
    По ходу нашей поездки Карен показал много красивых мест. Также по его совету попробовали необычные и вкусные блюда и напитки.
    Обязательно хотим встретиться еще с этим замечательным человеком при следующем посещении КМВ.

    Отлично провели день с Кареном. Он увлек как взрослых, так и детей своими интересными рассказами, очаровал всех своим добродушием. Впечатления от экскурсии у всей нашей семьи только положительные.
По ходу нашей поездки Карен показал много красивых мест. Также по его совету попробовали необычные и вкусные блюда и напитки.
Обязательно хотим встретиться еще с этим замечательным человеком при следующем посещении КМВ.
  • С
    Светлана
    29 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Очень разнообразная экскурсия! За один день охватили самые интересные места в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Кисловодске. Наш гид Артур не стандартно рассказал множество любопытных фактов. Сыновьям и всем нам очень понравилось! Спасибо большое за такую программу!
    Очень разнообразная экскурсия! За один день охватили самые интересные места в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Кисловодске. Наш гид Артур не стандартно рассказал множество любопытных фактов. Сыновьям и всем нам очень понравилось! Спасибо большое за такую программу!
  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Сегодня посетили экскурсию "Золотое кольцо Кавказа" с Аркадием. Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Аркадий - интеллигентный
    молодой человек, с прекрасным чувством юмора. Его манера речи, знание своей малой родины - на высшем уровне. С нами на экскурсии были дети - подростки 14 и 17 лет. Так вот они в восторге от Аркадия, им даже грустно было в конце расставаться с Аркадием. В Железноводске Аркадий завёз нас в кафе "Отдых", очень вкусно пообедали, замечательный шашлык и салатики. Благодарим за прекрасную поездку.

    Сегодня посетили экскурсию "Золотое кольцо Кавказа" с Аркадием. Сказать, что мы в восторге - ничего неСегодня посетили экскурсию "Золотое кольцо Кавказа" с Аркадием. Сказать, что мы в восторге - ничего неСегодня посетили экскурсию "Золотое кольцо Кавказа" с Аркадием. Сказать, что мы в восторге - ничего не
  • Ш
    Шилова
    17 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Спасибо за экскурсию, Аркадий очень интересно рассказывает как и исторические факты так и современные, проехались по значимым местам по которым самим было бы проехать сложно, поэтому экскурсия достойная советую))
    Спасибо за экскурсию, Аркадий очень интересно рассказывает как и исторические факты так и современные, проехались по значимым местам по которым самим было бы проехать сложно, поэтому экскурсия достойная советую))
  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Были на экскурсии с Аркадием. Очень понравился формат экскурсии, все 5 городов за один день, очень удобно, все основные места
    в каждом городе посетили, в каждом городе было время погулять самостоятельно, экскурсия не перегружена историческими фактами, всего в меру, по рекомендации Аркадия вкусно пообедали. Экскурсию рекомендую.

  • A
    Alena
    12 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Учитывая большое количество городов и переездов, отличная экскурсия для быстрого знакомства с Кавминводами. Карен приятный рассказчик, с большим багажом знаний, готов обсуждать маршрут и, при необходимости, корректировать прямо в ходе проведения экскурсии. Рекомендую!
  • К
    Климковская
    29 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Знакомство с регионом проводил Аркадий (изначально нам рекомендовали Карена). Приятный, хорошо образованный молодой человек, комфортная манера вождения, вежливый, пунктуальный, предупредительный. Обоснование оценки 4: пока еще не экскурсовод экстра класса. Но однозначно рекомендую рассматривать команду данных гидов.
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Очень грамотно составленная, содержательная экскурсия! Большое спасибо Карену - узнали много интересных фактов, как исторических, так и современных, посмотрели красивые места. Все прошло отлично, рекомендую!
  • К
    Кристина
    21 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Экскурсия очень познавательная, много нового для себя узнали. Гид Аркадий смог заинтересовать не только взрослых, но и детей.
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Спасибо большое Карену за такую интересную, содержательную информацию. Мы очень много узнали, очен многому удивились и вообще провели классный день! Рекомендую всем!

