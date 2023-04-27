Загадочная Верхняя Балкария
Здесь вы сможете насладиться уединением с природой и покойными мыслями, отдохнуть от городской суеты и почувствовать себя частью великого, массивного и неизведанного мира.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Старинные башни
- Смотровые площадки с видом на глубокие ущелья
- Термальные воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Верхняя Балкария: культурное и историческое наследие в объятиях дикой природы
Верхняя Балкария — это земля, насыщенная культурными и историческими сокровищами, которые никого не оставят равнодушным. Каждый изумительный пейзаж напоминает нам об оскароносных фильмах, где нетронутая природа отображена во всей своей величественности. Неужели пришло время позвонить Спилбергу или Кэмерону и пригласить их в это место, чтобы создать новое кинематографическое шедевр?
Такое уединение с природой позволяет отвлечься от городской суеты и ощутить себя частью чего-то великого, массивного и неизведанного. Мало кто знает, что в этом районе есть скалистый выступ под названием «Язык тролля», который напоминает норвежский аналог, а также термы Аушигер. Не упустите возможность посетить это удивительное место.
Важная информация:
С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой взять теплую одежду
- Дождевик
- Солнцезащитный крем. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
На весь день
История и культура
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