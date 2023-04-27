Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер

Загадочная Верхняя Балкария

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Ответы на вопросы
Здесь вы сможете насладиться уединением с природой и покойными мыслями, отдохнуть от городской суеты и почувствовать себя частью великого, массивного и неизведанного мира.
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Старинные башни
  • Смотровые площадки с видом на глубокие ущелья
  • Термальные воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Верхняя Балкария: культурное и историческое наследие в объятиях дикой природы
Верхняя Балкария — это земля, насыщенная культурными и историческими сокровищами, которые никого не оставят равнодушным. Каждый изумительный пейзаж напоминает нам об оскароносных фильмах, где нетронутая природа отображена во всей своей величественности. Неужели пришло время позвонить Спилбергу или Кэмерону и пригласить их в это место, чтобы создать новое кинематографическое шедевр?
Такое уединение с природой позволяет отвлечься от городской суеты и ощутить себя частью чего-то великого, массивного и неизведанного. Мало кто знает, что в этом районе есть скалистый выступ под названием «Язык тролля», который напоминает норвежский аналог, а также термы Аушигер. Не упустите возможность посетить это удивительное место.

Важная информация:

С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С собой взять теплую одежду
  • Дождевик
  • Солнцезащитный крем. Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
На весь день
История и культура
Аушигер
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