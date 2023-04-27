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Верхняя Балкария: культурное и историческое наследие в объятиях дикой природы

Верхняя Балкария — это земля, насыщенная культурными и историческими сокровищами, которые никого не оставят равнодушным. Каждый изумительный пейзаж напоминает нам об оскароносных фильмах, где нетронутая природа отображена во всей своей величественности. Неужели пришло время позвонить Спилбергу или Кэмерону и пригласить их в это место, чтобы создать новое кинематографическое шедевр?

Такое уединение с природой позволяет отвлечься от городской суеты и ощутить себя частью чего-то великого, массивного и неизведанного. Мало кто знает, что в этом районе есть скалистый выступ под названием «Язык тролля», который напоминает норвежский аналог, а также термы Аушигер. Не упустите возможность посетить это удивительное место.

Важная информация:

С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.