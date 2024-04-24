1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Термальные источники — мы посетим источники Гедуко или Аушигер, которые станут теплым и расслабляющим завершением нашего путешествия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
«По дороге домой мы посетим горячие нарзанные источники Аушигера, где расположились оздоровительные комплексы с бассейнами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
«Мало кто знает, что в этом районе есть скалистый выступ под названием «Язык тролля», который напоминает норвежский аналог, а также термы Аушигер»
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман24 апреля 2024Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
- ММария23 апреля 2024Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
- ММарина22 апреля 2024Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
- ИИрина10 апреля 2024Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!
- ААлександр7 апреля 2024Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
- ААлина29 марта 2024Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений, эмоции от вершин захватывают! Фото всей красоты не передают, это нужно видеть своими глазами😍 Гид прекрасный, много нового узнали. Спасибо!
- ССтанислав27 февраля 2024Все понравилось. Отдельное уважение гиду Абреку, не давал заскучать. После Языка Троля по остальному маршруту сложно было удивить, его бы в середину маршрута,но все равно весь маршрут хорош. Каждая локация по своему хороша.
- ТТатьяна12 января 2024Замечательные места, красивые виды, живописная природа. Отличный водитель, внимательный гид, но не экскурсовод, к сожалению…. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые мы посещали.
- ННадежда18 декабря 2023Люблю такие экскурсии, когда возвращаешься с приятной усталостью! Много впечатлений, отличный гид!
- ННаталья11 декабря 2023Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аушигер»
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