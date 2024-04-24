Экскурсии к термальному источнику Аушигер из Кисловодска

Найдено 12 экскурсий в категории «Аушигер» в Кисловодске, цены от 4 050 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Термальные источники — мы посетим источники Гедуко или Аушигер, которые станут теплым и расслабляющим завершением нашего путешествия»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
«По дороге домой мы посетим горячие нарзанные источники Аушигера, где расположились оздоровительные комплексы с бассейнами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
«Мало кто знает, что в этом районе есть скалистый выступ под названием «Язык тролля», который напоминает норвежский аналог, а также термы Аушигер»
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    24 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
    Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
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    об местности, жителях и их обычаях. Пожелания каждого участника экскурсии были полностью удовлетворены. Мы максимально довольны всем тем, чем могли насладиться от этой поездки.

  • И
    Ирина
    10 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!
  • А
    Александр
    7 апреля 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
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    лишнего, настолько интересно слушать…. И важно, что он сам очень хорошо понимает о чем говорит, чувствует как говорится кожей. Просто его рассказы это отдельная тема. Советовал проверенных самим продавцов товаров, без навязывания. Все честно и открыто. Словами многое не передашь. В общем экскурсия пролетела на одном дыхании. Живо, энергично, с захватывающими видами и ликбезом по истории! Все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо ОГРОМНОЕ, Карен!!! Рекомендуем однозначно! Всем привет из Воронежской области!

    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
  • А
    Алина
    29 марта 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений, эмоции от вершин захватывают! Фото всей красоты не передают, это нужно видеть своими глазами😍 Гид прекрасный, много нового узнали. Спасибо!
    Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатленийПотрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений
  • С
    Станислав
    27 февраля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Все понравилось. Отдельное уважение гиду Абреку, не давал заскучать. После Языка Троля по остальному маршруту сложно было удивить, его бы в середину маршрута,но все равно весь маршрут хорош. Каждая локация по своему хороша.
  • Т
    Татьяна
    12 января 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
    Замечательные места, красивые виды, живописная природа. Отличный водитель, внимательный гид, но не экскурсовод, к сожалению…. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые мы посещали.
  • Н
    Надежда
    18 декабря 2023
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
    Люблю такие экскурсии, когда возвращаешься с приятной усталостью! Много впечатлений, отличный гид!
  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
    читать дальше

    хороший экскурсовод, а эрудированный и интереснейший человек, увлечённый своим делом. Нам не было скучно до самой последней минуты нашего путешествия, несмотря на то что дорога была дальней. Всё оооочень понравилось!

    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аушигер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  2. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
  3. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
  4. Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
  5. Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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