Термальный источник Аушигер – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Термальный источник Аушигер» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 500 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 500 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 100 за человека
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anapka5
    30 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Немного не повезло с погодой, и это несколько смазало впечатление… но это как раз то, что не зависит ни от
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    организатора, ни от гида-водителя. А в целом экскурсия была организована отлично! Михаил, наш водитель, был очень пунктуален, внимателен. Очень аккуратное и профессиональное вождение сочетается с искренним вниманием к туристам, даже к мелочам типа остановок на чашечку кофе или для покупки чУдной клубники. А уж кофе, сваренный возле Языка Тролля - просто сказка, особенно после прогулки под проливным дождём, заставшим нас там! Ну, а сама экскурсия произвела прекрасное впечатление, завораживающие виды, интересные локации. Мы в восторге!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Были вчера на Языке тролля, верхняя Балкария, замок Шато-Эркен, горячие источники. Гид Роман был просто великолепен. Всё очень интересно рассказал,
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    везде помогал, ему 10 с +. Масса впечатлений и фото благодаря ему. Компании большое спасибо за организацию такого маршрута и за такого гида!

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Замки Кабардино-Балкарии
    Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенный день! И отдельное спасибо нашему экскурсоводу Алёне за интереснейший рассказ об этом замечательное крае. Получила массу удовольствий и впечатлений! Удачи всей вашей команде! С удовольствием поеду с вами ещё на другие экскурсии.
  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
    Отличная поездка! Все понравилось! Нас возил Александр. Забрал от места проживания и обратно привез, все вовремя. Времени в пути и на местах локаций достаточно, без спешки все успели посмотреть, пофотографировать. Много эмоций получили.
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Прекрасная экскурсия! Красивейшая природа, острые ощущения, замечательный обед, веселые попутчики, самый лучший водитель и гид - Руслан-итальянец!
  • П
    Полина
    8 апреля 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
    Если коротко - это полный восторг! Лучше гор могут быть только горы, которые ещё не видел! Экскурсия очень насыщенная, организация на
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    высоте. Огромное спасибо гиду Геннадию, он просто душа этой поездки: интересные истории, шутки, позитивная энергия, шикарное вождение, страшно не было совсем) Сначала мы посмотрели на настоящий замок, послушали его историю, потом поднялись на язык тролля, по дороге наблюдая шикарные виды величественных гор, насладились хычинами (просто ум отъешь), потом насладились видами и прогулками в Верхней Балкарии, отведали местную кухню… В общем всех впечатлений не описать, это просто надо пережить каждому! Очень рекомендую этот маршрут! 10/10.

  • Е
    Екатерина
    24 марта 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
    Экскурсия интересная, горы волшебные,Алим хороший гид, единственное очень хотелось бы посмотреть замок на воде изнутри, не только снаружи!
  • О
    Олег
    10 марта 2024
    Замки Кабардино-Балкарии
    Экскурсия интересная. Рекомендую. Посмотреть есть что. И в качестве совета и рекомендации: Место для купания не очень благоустроено, раздеваешься в
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    вагончике и метров 30 по мелким камням и холодную погоду идти к бассейну. В кафе, который рекомендовала экскурсовод шашлык из баранины очень жёсткий, половину не смог разжевать.

  • Е
    Евгения
    10 февраля 2024
    Замки Кабардино-Балкарии
    Очень все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Термальный источник Аушигер»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Термальный источник Аушигер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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