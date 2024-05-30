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организатора, ни от гида-водителя. А в целом экскурсия была организована отлично! Михаил, наш водитель, был очень пунктуален, внимателен. Очень аккуратное и профессиональное вождение сочетается с искренним вниманием к туристам, даже к мелочам типа остановок на чашечку кофе или для покупки чУдной клубники. А уж кофе, сваренный возле Языка Тролля - просто сказка, особенно после прогулки под проливным дождём, заставшим нас там! Ну, а сама экскурсия произвела прекрасное впечатление, завораживающие виды, интересные локации. Мы в восторге!