1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnapka530 мая 2024Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
- ССветлана25 мая 2024Немного не повезло с погодой, и это несколько смазало впечатление… но это как раз то, что не зависит ни от
- ССергей24 мая 2024Были вчера на Языке тролля, верхняя Балкария, замок Шато-Эркен, горячие источники. Гид Роман был просто великолепен. Всё очень интересно рассказал,
- ННаталия19 мая 2024Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенный день! И отдельное спасибо нашему экскурсоводу Алёне за интереснейший рассказ об этом замечательное крае. Получила массу удовольствий и впечатлений! Удачи всей вашей команде! С удовольствием поеду с вами ещё на другие экскурсии.
- ЕЕвгения9 мая 2024Отличная поездка! Все понравилось! Нас возил Александр. Забрал от места проживания и обратно привез, все вовремя. Времени в пути и на местах локаций достаточно, без спешки все успели посмотреть, пофотографировать. Много эмоций получили.
- ООльга17 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Красивейшая природа, острые ощущения, замечательный обед, веселые попутчики, самый лучший водитель и гид - Руслан-итальянец!
- ППолина8 апреля 2024Если коротко - это полный восторг! Лучше гор могут быть только горы, которые ещё не видел! Экскурсия очень насыщенная, организация на
- ЕЕкатерина24 марта 2024Экскурсия интересная, горы волшебные,Алим хороший гид, единственное очень хотелось бы посмотреть замок на воде изнутри, не только снаружи!
- ООлег10 марта 2024Экскурсия интересная. Рекомендую. Посмотреть есть что. И в качестве совета и рекомендации: Место для купания не очень благоустроено, раздеваешься в
- ЕЕвгения10 февраля 2024Очень все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Термальный источник Аушигер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Термальный источник Аушигер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Термальный источник Аушигер», 361 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август