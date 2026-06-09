В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца. Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (зимой отражение солнечного света от снега невероятно яркое).

Программа может быть изменена (т. е. предложена другая экскурсия не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая Всем понравится.

Последовательность локаций по дням определяется тревел-экспертом (при этом Вы посетите Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.

Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).

Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы гладите/кормите с рук, их, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.

У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но бывают длительные переезды на автомобиле, + резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.

Если у вас есть пожелания по отелю/проживанию, в виде двухспальной или раздельных кроватей, вида из окна, месторасположения отеля и прочее, пожалуйста, сообщите их до внесения предоплаты. Мы не сможем обеспечить особое питание (веган/без глютен и прочее). Завтракать в отеле мы обычно не успеваем тк часто выезжаем около 7 утра (иначе мы не успеем спокойно и без спешки посетить все локации). Для завтрака заезжаем в кафе национальной кухни (в некоторых отелях так же предусмотрены ланч-боксы) или останавливаемся на панорамных площадках, варим кофе и предлагаем горячий чай (перекус можно взять с собой). Если Вам не понравилось в кафе, пожалуйста, обязательно сообщите мне (мы следим за отзывами, и всегда стараемся выбирать лучшее). Я рекомендую кафе, но вы всегда можете выбрать любое другое, в рамках отведенного свободного времени.

Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.

Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.