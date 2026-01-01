Описание тура
По любым вопросам звоните/пишите, ответим и сравним с другими программами!
Приглашаем вас провести незабываемые 7 дней в горах Приэльбрусья!
В программе тура вас ждет дикая и невероятно красивая природа Приэльбрусья, горные реки и шумные водопады, озёра и море цветов, диких животных и птиц. Нас будут окружать снежные шапки и каменные скалы горных хребтов. Мы сможем познакомимся с бытом альпинистов и насладимся кавказской кухней и всё это сопровождается максимальным уровнем комфорта. Ну и конечно познакомимся с главным гигантом нашей страны - Эльбрусом! Прогуляемся по его леднику, который не тает даже в августе.
Важно!
Это не потоковая эконом программа, какие обычно представлены всюду.
Мы работаем в сегменте Комфорт+, где больше внимания уделяется не количеству, а качеству! Смотрите не на локации, которые вы посещаете (горы равны для всех), а на условия, в каких вы будете в программе!
Наши отличительные черты:
Малые группы до 8 человек! (Это позволяет инструктору уделять должное внимание всем участникам и оставаться со всеми на связи, получается реальная группа, а не толпа туристов в 15+ человек)
Комфортные условия проживания (Наши группы размещаются в комфортных отелях с хорошими завтраками)
Полноценные обеды в горах (уровень сервиса в современном мире давно вышел за пределы бутербродов и сухпайка, поэтому в большинстве дней мы готовим полноценные горячие обеды прямо на маршруте в горах)
Внимание к мелочам (А так же мы понимаем, что часто для хорошего настроения не хватает какой-то мелочи, например кружечки горячего натурального кофе, которые у нас тоже обязательно будут на маршруте)
Мы делаем туры законно! (Несмотря на маленькие размеры мы являемся официальным туроператором Приэльбрусья, компания зарегистрирована в реестре туроператоров и услуги оказываются полностью легально. Мы не самозванцы)
Программа тура по дням
Знакомство. Поляна Нарзанов, экотропа
Наша программа начинается в аэропорту Минеральные воды. К 13:00 нужно быть готовыми к отправлению. Если прибываете поездом или прилетаете заранее, можем подхватить по пути следования трансфера.
Нас ждёт достаточно долгий путь (переезд около 3х часов), но скучать не будем! Нас ждёт знакомство и много важной и интересной информации. По пути при необходимости будем делать остановки.
Терскол расположен в окружении горных вершин у подножия Эльбруса на высоте 2150 метров. Здесь мы заселимся в отель, где будем жить все дни.
После заселения нас ждёт ознакомительная прогулка вдоль горной реки Баксан до настоящих горных минеральных источников! Здесь можно будет не только насладиться горными пейзажами, но и попробовать горы на вкус)
Ущелье Ирик
Сегодня нас ждёт полноценный длинный маршрут в одно из красивейших ущелий Приэльбрусья - Ирик. Вначале будет достаточно тяжёлый подъём до Песчаных замков, зато за ними нас ждёт почти ровное ущелье с открывающимся видом на Эльбрус! Здесь мы познакомимся с настоящими дикими сусликами, которые снуют по полянке вокруг.
В хорошую погоду сделаем полноценный привал и горячий обед на берегу ручья и насладимся спокойствием.
Вернёмся в отель ориентировочно к 18.00.
Общая протяжённость маршрута около 14 км.
Набор высоты около 700 метром.
Водопад Девичьи косы, обсерватория
Отдохнули, пора и поработать! Отправляемся пожалуй на самый популярный маршрут Приэльбрусья - к водопаду Девичьи косы. Здесь по состоянию и желанию группы будет возможность выбрать один из двух маршрутов - классический или сложный, но более красивый… Водопад лишь часть пути, сделав возле него сотню снимков и отдохнув, мы отправимся ещё выше, на высоты более 3000 метров к обсерватории. Отсюда открывается прекрасный вид на Эльбрус и соседние горы - Чегет, Донгуз-Орун, Когутай и прочие… Вечером можно сделать и глинтвейн, за чашечкой которого обсудим наши приключения)
Общая протяжённость маршрута около 18 км.
Набор высоты около 1000 метром.
Чегет. Озеро Донгузорун-Кёль
Наш последний полный день, как и прошлые будет наполнен незабываемыми видами. Отправляемся на склон горы Чегет, но сегодня не будем пользоваться скучной канатной дорогой (хотя спуститься при желании можно и на ней).
Мы отправимся по красивой горной дороге к горному озеру у подножья Донгуз-Оруна. В жаркую погоду желающие могут искупаться в ледяной воде, чтобы взбодрится.
После озера поднимаемся к пересадочной станции канатной дороги, откуда начинаем спуск вниз. Кто захочет, может поехать вниз на кресельной канатной дороге. Встречаемся на поляне Чегет на сувенирном рынке, кудо обязательно зайдём перед отъездом.
Общая протяжённость маршрута около 12 км.
Набор высоты около 600 метром.
Ущелье и водопад Терскол
Сегодня состоится наш первый выход в горы! Утром, позавтракав в отеле, мы собираемся и выходим на маршрут. Сперва заглянем в прокат, чтобы взять при необходимости недостающие вещи, а дальше отправляемся в красивое горное ущелье к водопаду Терскол.
Идём неспеша с остановками на отдых и фото. Наслаждаемся красотой окружающей природы и понемногу акклиматизируемся. У водопада сделаем привал и подкрепимся.
Сегодня выход относительно недлинный, привыкаем к высоте. Вернёмся в отель ориентировочно к 16.00, успеем отдохнуть и помыться.
А вечером отправимся на ужин в одно из кафе, где продолжим знакомиться с местной кухней.
После ужина в отеле можно поиграть в настольные игры или просто спокойно прогуляться неподалёку.
Общая протяжённость маршрута около 12 км.
Набор высоты около 600 метром.
Эльбрус
После двух дней активных прогулок нужно немного отдохнуть) Сегодня нас ждёт видовой, но не столь активный, как предыдущие день.
Мы поднимемся на склон высочайшей в России горы - Эльбрус. Однако, в этот раз воспользуемся канатной дороги, которая поднимет нас до высоты 3847 метров к началу ледника Гара-Баши. Здесь прогуляемся по льду, а если позволит погода, то можно и покидаться снежками. Для желающих подняться ещё выше можно воспользоваться услугами снегоходов или ратраков (за дополнительную плату) и подняться до высоты 5000 метров! Здесь можно отведать высокогорный глинтвейн, сделать незабываемые фото на качелях над пропастью, зайти в один из приютов альпинистов и посмотреть, как живут восходители, ну и конечно просто бесконечно созерцать просторы вокруг. При хорошей погоде и желании прогуляемся до Эльбрусского озера.
Вечером желающие могут сходить в одну из горных бань или на ферму альпак… ну или просто насладиться чашечкой чая из настоящего самовара на шишках!
Отъезд домой
Наш завершающий день.
После завтрака собираем вещи и отправляемся на трансфере Минеральные воды. Ориентировочное время прибытия в аэропорт 13.00.
Так же кто не спешит улетать, можно будет выйти чуть раньше возле Пятигорска.
Однако, советуем задержаться ещё хотя бы на денёк в Пятигорске или Кисловодске, где есть что посмотреть)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Минеральные воды
- Трансфер до с. Терскол и обратно
- Завтраки в отеле
- Обеды (горячие или в формате перекусов), кроме 1, 4 и 7 дней
- Проживание в 2-3 местных комфортных номерах с санузлом в Терсколе (6 ночей)
- Проход на территорию Национального парка Приэльбрусье
- Услуги инструктора-проводника
- Подъём и спуск на канатном подъемнике на гору Эльбрус (до 3847 метров)
- Локальные трансферы (Терскол-Азау-Эльбрус)
- Страхование на дни программы (покрывающая активный отдых - трекинг)
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Ужины
- Обеды в 1, 4 и 7 дни
- Прочие развлечения (баня, катание на лошадях/снегоходах, сувениры, джипы, парапланы и тд)
О чём нужно знать до поездки
Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение. но гарантировать этого не можем, поэтому закладывайте вероятность оплаты одноместного размещения! Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!
Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов!
Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами, так же в одни даты могут быть две параллельные группы под руководством разных инструкторов.
Список снаряжения и одежды:
Снаряжение:
Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда:
Одежда для сна
Нижнее бельё
Носки или термоноски
Футболка
Теплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки(осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи:
Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Пожелания к путешественнику
Для участия в программе специальный опыт и навыки работы с каким-либо снаряжением не требуются. Однако, это не лёгкая прогулка по городскому парку.
Ежедневно мы будем проходить дистанции 10-18 км по горной местности на высотах 2000-4000 метров над уровнем моря с набором высоты (и затем спуском) 600-1000 метров. Тропы проходят по естественному рельефу (песок, камни, трава, снег).
Бронируя место в группе вы подтверждаете отсутствие у вас противопоказаний для занятий активным отдыхом в горной местности, а так же подтверждаете, что ваш уровень физического и психологического состояния соответствует уровню сложности программы.
Инструктор-проводник имеет право отстранить участника от активной части программы в случае несоответствия физического состояния участника уровню программы, при нарушении участником требований безопасности, общественного порядка и законодательства Рф.
Участники обязуются исполнять распоряжения инструктора-проводника на время программы.
Если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать такой формат отдыха, рекомендуем ознакомить с новой облегчённой версией программы (посмотреть можно в профиле организатора). Ну и в любом случае не стесняйтесь, пишите свои вопросы и сомнения, постараемся подобрать подходящую программу!
Визы
Визы и пропуска не требуются.