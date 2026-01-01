Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Приглашаем вас провести незабываемые 7 дней в горах Приэльбрусья!

В программе тура вас ждет дикая и невероятно красивая природа Приэльбрусья, горные реки и шумные водопады, озёра и море цветов, диких животных и птиц. Нас будут окружать снежные шапки и каменные скалы горных хребтов. Мы сможем познакомимся с бытом альпинистов и насладимся кавказской кухней и всё это сопровождается максимальным уровнем комфорта. Ну и конечно познакомимся с главным гигантом нашей страны - Эльбрусом! Прогуляемся по его леднику, который не тает даже в августе.

Важно!

Это не потоковая эконом программа, какие обычно представлены всюду.

Мы работаем в сегменте Комфорт+, где больше внимания уделяется не количеству, а качеству! Смотрите не на локации, которые вы посещаете (горы равны для всех), а на условия, в каких вы будете в программе!

Наши отличительные черты: