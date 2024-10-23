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Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур

Три счастливых осенних дня на Кавказе
Тур выходного дня по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск — всё это мы увидим всего за три дня.

Посетим знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями, пройдем по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск.
4.33
3 отзыва
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
24
окт7
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал Пятигорска или г. Минеральные Воды до 12:00.

Трансфер в гостиницу Пятигорска.

Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00.

Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Прибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье — одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата —1 100 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата: взрослый —2700 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет —1 300 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск. Отъезд

Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата —200 руб. /чел.).

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.

Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.

Обед (доп. плата).

Кисловодский парк и Курортный бульвар.

Возвращение в г. Пятигорск.

Трансфер в Минеральные Воды (аэропорт) и Пятигорск (ж/д вокзал).

Вылет после 21:00.

Кисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ДатаВзрослыеДети до 14 лет
Стоимость тура16 00015 000

Доплата за 1-местное размещение — 3 400 руб. /чел.

В туре нет подселения.

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе тура: 2 завтрака
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 2 ночи в гостинице Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (оплата в гостинице)
  • Доплата за 1-местное размещение - 3 400 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 1 100 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 2 700 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел. 200 руб. /чел. - экологический сбор
  • Г. Чегет - 1 100 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 2 700 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел
  • 200 руб. /чел. - экологический сбор
  • Медовые водопады - 200 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Может ли программа быть изменена?

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
М
23 окт 2024
Не понравилось что за минуту опоздания туристку гид полоскал так, будто она опоздала на неделю) тайминг это прекрасно, но человеческое отношение и атмосфера путешествия главнее)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида несколько омрачила ваши
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впечатления о туре. Информацию об его работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ним разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Б
26 мая 2025
Выражаем благодарность Саттаровой Светлане за отлично организованный тур.
Н
22 мая 2025
Все отлично, максимальная пунктуальность автобусов
Все отлично, максимальная пунктуальность автобусов

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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