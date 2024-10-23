Посетим знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями, пройдем по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Пятигорску
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал Пятигорска или г. Минеральные Воды до 12:00.
Трансфер в гостиницу Пятигорска.
Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00.
Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Приэльбрусье
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье — одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата —1 100 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата: взрослый —2700 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет —1 300 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).
Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице Пятигорска.
Кисловодск. Отъезд
Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата —200 руб. /чел.).
Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.
Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.
Обед (доп. плата).
Кисловодский парк и Курортный бульвар.
Возвращение в г. Пятигорск.
Трансфер в Минеральные Воды (аэропорт) и Пятигорск (ж/д вокзал).
Вылет после 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Дата
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|Стоимость тура
|16 000
|15 000
Доплата за 1-местное размещение — 3 400 руб. /чел.
В туре нет подселения.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе тура: 2 завтрака
- Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
- Проживание 2 ночи в гостинице Пятигорска (номера категории стандарт)
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (оплата в гостинице)
- Доплата за 1-местное размещение - 3 400 руб. /чел
- Канатная дорога: г. Чегет - 1 100 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 2 700 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел. 200 руб. /чел. - экологический сбор
- Г. Чегет - 1 100 руб. /чел
- Г. Эльбрус - 2 700 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел
- 200 руб. /чел. - экологический сбор
- Медовые водопады - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут осуществляться перевозки?
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.
Может ли программа быть изменена?
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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