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Рождественский комбинированный тур по Кавказу

Рождественские каникулы на Кавказе в формате гибкого тура-конструктора — горная сказка, которую мы подарим себе и своим близким в этом путешествии! Сможем подняться по канатным дорогам Эльбруса или Домбая, погрузиться
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в историю древних башен Верхней Балкарии, посетить Медовые водопады и узнать их легенду, расслабиться в термальных источниках или прогуляться по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод. Каким будет маршрут тура — выбираете вы. Вас ждет удивительное приключение!

Рождественский комбинированный тур по КавказуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский комбинированный тур по КавказуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский комбинированный тур по КавказуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»

Трансфер из аэропорта Мин. Вод (групповой) в 13:00.

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Экскурсия «Железноводск» в 15:00.

Прогулка по Железноводскому курортному парку:

  • Ванны Островского;
  • Лермонтовский источник;
  • памятник М. Ю. Лермонтову;
  • дача Эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
  • Пушкинская галерея;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды);
  • Смирновская площадка;
  • Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ~ 18:00.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Вариант II

Поездка в «Суворовские бани» в 15:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Окончание поездки ~ в 18:00.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • стоимость купания — 700 руб.
Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.
Вариант II

Экскурсия «Пятигорск», по Лермонтовским местам в 14:00.

Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».

Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Вариант III

Экскурсия «Два монастыря» в 13:00.

По программе экскурсии посещаются Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в окрестностях города Ессентуки.

Во время экскурсии будет возможность посетить монастыри, приложиться к местным святыням, заказать требы, набрать освященной воды, купить памятные подарки для себя и близких.

И конечно в ходе экскурсии все паломники смогут узнать историю возникновения монашества, историю появления на Ставропольской земле монастырей и познакомиться с укладом монашеской жизни.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.
Вариант II

Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка:

  • мостик «Дамский каприз»;
  • Зеркальный пруд со стеклянной струей;
  • клумба календарь;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову;
  • Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный);
  • Курортный бульвар.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Вариант III

Экскурсия «Пятигорск», по Лермонтовским местам в 14:00.

Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».

Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Вариант IV

Поездка в «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Окончание поездки ~ в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • стоимость купания — 700 руб.
Вариант V

Экскурсия «К мощам св. Феодосия» в 14:00.

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Дополнительные расходы:

  • питание.
Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 7:00-8:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:30.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • канатные дороги: Эльбрус — 3200 руб., Чегет — 1100 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.
Вариант II

Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:00.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.

Дополнительные расходы:

  • питание;
  • канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.
Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике. Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.

Дополнительные расходы:

  • питание.
  • въезд на территорию термального источника — 600 руб.
Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
61 50041 40066 50043 90036 400
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
50 40038 60054 95040 15035 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
47 40036 85066 50039 40031 850
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

4 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

4 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта Минеральных Вод (в 13:00)
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер и трансфер в день выезда
  • Питание
  • Купание в «Суворовских банях» - 700 руб
  • Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
  • «Эльбрус»: канатная дорога Эльбрус - 3 200 руб., канатная дорога Чегет - 1 100 руб., нац. парк - 200 руб
  • «Домбай»: канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб., нац. парк - 200 руб
  • Въезд на территорию термального источника в селе Аушигер - 600 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь;
  • очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Необходимо определиться с выбором экскурсий при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Встреча с представителем туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 (по согласованию).

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Возможны ли изменения в программе?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.

Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Что еще важно знать о туре?

Важно соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Кисловодска

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