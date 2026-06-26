Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»
Трансфер из аэропорта Мин. Вод (групповой) в 13:00.
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Экскурсия «Железноводск» в 15:00.
Прогулка по Железноводскому курортному парку:
- Ванны Островского;
- Лермонтовский источник;
- памятник М. Ю. Лермонтову;
- дача Эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
- Пушкинская галерея;
- памятник А. С. Пушкину;
- Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды);
- Смирновская площадка;
- Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ~ 18:00.
Заселение в гостиницу.
Дополнительные расходы:
- питание.
Вариант II
Поездка в «Суворовские бани» в 15:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Окончание поездки ~ в 18:00.
Заселение в гостиницу.
Дополнительные расходы:
- питание;
- стоимость купания — 700 руб.
Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Пятигорск" или "Два монастыря"
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Дополнительные расходы:
- питание;
- вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.
Вариант II
Экскурсия «Пятигорск», по Лермонтовским местам в 14:00.
Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».
Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Дополнительные расходы:
- питание.
Вариант III
Экскурсия «Два монастыря» в 13:00.
По программе экскурсии посещаются Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в окрестностях города Ессентуки.
Во время экскурсии будет возможность посетить монастыри, приложиться к местным святыням, заказать требы, набрать освященной воды, купить памятные подарки для себя и близких.
И конечно в ходе экскурсии все паломники смогут узнать историю возникновения монашества, историю появления на Ставропольской земле монастырей и познакомиться с укладом монашеской жизни.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Дополнительные расходы:
- питание.
Экскурсии на выбор: "Медовые водопады", "Кисловодск", "Пятигорск", "Суворовские бани" или "К мощам св. Феодосия"
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Дополнительные расходы:
- питание;
- вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.
Вариант II
Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка:
- мостик «Дамский каприз»;
- Зеркальный пруд со стеклянной струей;
- клумба календарь;
- памятник А. С. Пушкину;
- Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову;
- Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный);
- Курортный бульвар.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Дополнительные расходы:
- питание.
Вариант III
Экскурсия «Пятигорск», по Лермонтовским местам в 14:00.
Посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею».
Посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Дополнительные расходы:
- питание.
Вариант IV
Поездка в «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Окончание поездки ~ в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Дополнительные расходы:
- питание;
- стоимость купания — 700 руб.
Вариант V
Экскурсия «К мощам св. Феодосия» в 14:00.
Переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Дополнительные расходы:
- питание.
Экскурсии на выбор: "Эльбрус", "Домбай" или "Верхняя Балкария"
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» ~ в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 7:00-8:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:30.
Дополнительные расходы:
- питание;
- канатные дороги: Эльбрус — 3200 руб., Чегет — 1100 руб.;
- нац. парк — 200 руб.
Вариант II
Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:00.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.
Дополнительные расходы:
- питание;
- канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
- нац. парк — 200 руб.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике. Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.
Дополнительные расходы:
- питание.
- въезд на территорию термального источника — 600 руб.
Отъезд
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|61 500
|41 400
|66 500
|43 900
|36 400
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|50 400
|38 600
|54 950
|40 150
|35 750
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|47 400
|36 850
|66 500
|39 400
|31 850
- «Бештау» — комфорт, люкс;
- «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
- «Наутилус» — стандарт 1 кат.
Возможно добавление дополнительных суток.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта Минеральных Вод (в 13:00)
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер и трансфер в день выезда
- Питание
- Купание в «Суворовских банях» - 700 руб
- Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
- «Эльбрус»: канатная дорога Эльбрус - 3 200 руб., канатная дорога Чегет - 1 100 руб., нац. парк - 200 руб
- «Домбай»: канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб., нац. парк - 200 руб
- Въезд на территорию термального источника в селе Аушигер - 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь;
- очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Необходимо определиться с выбором экскурсий при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Встреча с представителем туроператора в день заезда с 9:00 до 18:00 (по согласованию).
Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Возможны ли изменения в программе?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.
Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Что еще важно знать о туре?
Важно соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.