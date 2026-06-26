1 день

Прибытие. Экскурсия по Железноводску или поездка в «Суворовские бани»

Трансфер из аэропорта Мин. Вод (групповой) в 13:00.

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Экскурсия «Железноводск» в 15:00.

Прогулка по Железноводскому курортному парку:

Ванны Островского;

Лермонтовский источник;

памятник М. Ю. Лермонтову;

дача Эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);

Пушкинская галерея;

памятник А. С. Пушкину;

Славяновский и Смирновский источники ( дегустация минеральной воды );

); Смирновская площадка;

Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ~ 18:00.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

питание.

Вариант II

Поездка в «Суворовские бани» в 15:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Окончание поездки ~ в 18:00.

Заселение в гостиницу.

Дополнительные расходы:

питание;

стоимость купания — 700 руб.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160