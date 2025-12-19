Мои заказы

Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»

Душевно провести время в провинциальном городке и сделать сувенир своими руками
В декабре и начале января в Клину оживают старые рождественские традиции. Вы пройдёте по историческому центру, попробуете колядовать и гадать, как это делали наши предки. А на мастер-классе создадите сувенир — рождественский чулок или народную куклу.
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»

Описание мастер-класса

Зарядимся праздничным настроением перед новогодними праздниками!
«Будем кольца тресть, будем песни петь…»

Экскурсия по историческому центру (1 час 40 мин)

  • Прогулка по любимым местам П. И. Чайковского — любителя старинных традиций
  • Рассказ о рождественских обычаях и истории города

Колядование на улице (до 30 мин)

  • Игра в колядовщиков — «ряженые», «хозяева» и особая роль «Козы»
  • Подивимся мудрости предков, расшифровывая образы из песнопений

Мастер-класс (1 час)

  • Создание рождественского чулка или народной куклы:
  • Подблюдные гадания с использованием кольца или предмета бижутерии

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия по городу, мастер-класс в кафе, подблюдные гадания и колядования (для них вы можете взять свои карамельки, сушки, открыточки — любые приятные мелочи, чтобы одаривать колядовщиков)
  • Программа подходит для взрослых и детей с 4 лет
  • Дополнительные расходы (по желанию): заказы в кафе (напитки или блюда)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Клине
Меня с детства притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась, как тут жили люди 100 лет назад? О чем мечтали, что делали? Я аккредитованный гид, краевед, переводчик английского,
читать дальше

часто путешествую и с удовольствием увлеку вас своими сказами в старинный город. Ведь в каждом из нас живёт маленький ребенок. Также заинтересую тех, кто изучает английский язык. Занимаюсь фольклором, музыкой, былинами, мастер-классами по народным куклам, ткачеству браслета и не только!

Входит в следующие категории Клина

Похожие экскурсии из Клина

Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 18:00
21 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Клине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Клине