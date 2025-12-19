В декабре и начале января в Клину оживают старые рождественские традиции. Вы пройдёте по историческому центру, попробуете колядовать и гадать, как это делали наши предки. А на мастер-классе создадите сувенир — рождественский чулок или народную куклу.
Описание мастер-класса
Зарядимся праздничным настроением перед новогодними праздниками!
«Будем кольца тресть, будем песни петь…»
Экскурсия по историческому центру (1 час 40 мин)
- Прогулка по любимым местам П. И. Чайковского — любителя старинных традиций
- Рассказ о рождественских обычаях и истории города
Колядование на улице (до 30 мин)
- Игра в колядовщиков — «ряженые», «хозяева» и особая роль «Козы»
- Подивимся мудрости предков, расшифровывая образы из песнопений
Мастер-класс (1 час)
- Создание рождественского чулка или народной куклы:
- Подблюдные гадания с использованием кольца или предмета бижутерии
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия по городу, мастер-класс в кафе, подблюдные гадания и колядования (для них вы можете взять свои карамельки, сушки, открыточки — любые приятные мелочи, чтобы одаривать колядовщиков)
- Программа подходит для взрослых и детей с 4 лет
- Дополнительные расходы (по желанию): заказы в кафе (напитки или блюда)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Клине
Меня с детства притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась, как тут жили люди 100 лет назад? О чем мечтали, что делали? Я аккредитованный гид, краевед, переводчик английского,
