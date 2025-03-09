Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
«По желанию возможно расширить маршрут: посетить музей и магазин «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музей Гайдара и другие достопримечательности»
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
«В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик»»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
31 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Погрузитесь в историю Клина через ремёсла и прогулки по старинным улочкам. Узнайте, как народные промыслы поддерживали дух в трудные времена
Начало: На Советской площади
«Мы отправимся в гости к мастеру гончарных дел или в волшебный мир новогодних чудес — на ваш выбор:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
- ЭЭльвира9 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
- ККамилла25 декабря 2024Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
- ЕЕкатерина22 декабря 2024Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
- ООльга8 ноября 2024Клин отрылся с совершенно другой стороны, очень интересно! Всем рекомендую
- ЕЕлена30 августа 2024Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
- ООльга1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
- ТТатьяна24 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
- ЛЛюдмила18 июня 202418 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
- ММария3 марта 2024Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
- ВВероника26 февраля 2024Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
- ММария6 февраля 2024Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
- ИИрина29 января 2024Добрый день. Хочется выразить огромное спасибо Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Что больше всего нам понравилось это наличии аудиогида.
- ЕЕлена19 ноября 2023Спасибо Дмитрию за очень интересную экскурсию по городу. До самого последнего момента были уверены, что Дмитрий - уроженец данного города. Всем рекомендую!
- ТТамара7 ноября 2023Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Дмитрий - профессионал своего дела! Спасибо)
- ННаталья24 сентября 2023Спасибо большое Марии за интересную экскурсию по Клину. Клин теперь заиграл совсем другими красками для нас. Очень рекомендую экскурсовода Марию и экскурсию по Клину.
- ЕЕлена29 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Исключительно продуманный маршрут, много интересных фактов. Дмитрий очень приятный и знающий экскурсовод. Для знакомства с Клином идеальный вариант.
- ООльга28 мая 2023Огромная благодарность Дмитрию за организацию нашего знакомства с Клином! Все как мы любим - полная историческая справка о городе -
- ААнна27 ноября 2022Благодарим Дмитрия за экскурсию. Дмитрий хороший рассказчик, профессионал своего дела. Удобный момент- использование микрофона и наушников для всех участников.
По содержанию:
- ААнна7 ноября 2022Дмитрий, еще раз большое спасибо! Экскурсия динамичная! Узнали для себя много нового и полезного! Для полноты картины всем туристам рекомендую сочетать данную экскурсию с посещением музея Аркадия Гайдара и музея-заповедника П. И. Чайковского.
- ИИрина23 июля 2022Было интересно узнать историю Клина, что находится рядом с дачей. Случайно выбор попал на Дмитрия и мы не пожалели, что
