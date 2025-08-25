Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
«Кроме того, в Клине находится необычный музей елочной игрушки, где Новый год царит каждый день»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
«По желанию возможно расширить маршрут: посетить музей и магазин «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музей Гайдара и другие достопримечательности»
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Начало: На Советской площади
«Мы отправимся в гости к мастеру гончарных дел или в волшебный мир новогодних чудес — на ваш выбор:»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: В Москве, СТ.М. «Саларьево»
«Поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
31 450 ₽ за всё до 4 чел.
- ИИрина25 августа 2025Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
- ЭЭльвира9 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
- ККамилла25 декабря 2024Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
- ЕЕкатерина22 декабря 2024Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
- ООльга8 ноября 2024Клин отрылся с совершенно другой стороны, очень интересно! Всем рекомендую
- ЕЕлена30 августа 2024Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
- ННаталия14 июля 2024Провели чудесный день в Клину) Дмитрий аккуратно довёз, внимательно всё спланировал, учёл наши пожелания до поездки, но и легко подстроился
- ООльга1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
- ТТатьяна24 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
- ЛЛюдмила18 июня 202418 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
- ААлла19 апреля 2024Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
- ННаталья14 апреля 2024Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
- ММария3 марта 2024Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
- ВВероника26 февраля 2024Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
- ММария6 февраля 2024Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
- ИИрина29 января 2024Добрый день. Хочется выразить огромное спасибо Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Что больше всего нам понравилось это наличии аудиогида.
- ННаталья28 декабря 2023Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
- ЕЕлена19 ноября 2023Спасибо Дмитрию за очень интересную экскурсию по городу. До самого последнего момента были уверены, что Дмитрий - уроженец данного города. Всем рекомендую!
- ТТамара7 ноября 2023Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Дмитрий - профессионал своего дела! Спасибо)
- ЕЕлена30 сентября 2023Благодарим Дмитрия за познавательный тур, очень понравилась экскурсия!
