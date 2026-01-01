Индивидуальная
Масленичный разгуляй в центра Клина
С песнями, плясками, мастер-классом и блинами
Начало: На Советской площади
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Начало: На Советской площади
9 фев в 09:00
15 фев в 09:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Масленичные вечёрки в Клину
Прогулка по городу, народные игры + мастер-класс по созданию тряпичной куколки
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
от 6000 ₽ за человека
