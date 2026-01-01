Найдено 3 экскурсии в категории « Мастер-классы » в Клине, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная Масленичный разгуляй в центра Клина С песнями, плясками, мастер-классом и блинами Начало: На Советской площади 3000 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Индивидуальная Душа Клина и его ремёсла Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек Начало: На Советской площади 6500 ₽ за человека Пешая 3 часа Индивидуальная Масленичные вечёрки в Клину Прогулка по городу, народные игры + мастер-класс по созданию тряпичной куколки Начало: Возле Торговых рядов от 6000 ₽ за человека Другие экскурсии Клина

