Во время этого полета на двухместном самолете Aquila A210, вы увидите с воздуха город Коломна — один из древнейших и красивейших городов Подмосковья, стоящий на реке Ока.
Незабываемое зрелище представляют собой с высоты полета Коломенский кремль и Старо-Голутвин монастырь, расположенный в месте впадения реки Москва в Оку. Полет от аэродрома до Коломны и обратно будет проходить над живописной рекой Ока.
Ваш пилот-инструктор подробно расскажет Вам увлекательную историю этого древнего города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Предполетные приготовления. Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь к самолету.
Коломна с высоты.
В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.
А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!
На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.
Организационные детали:
С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).
Как проходит полет:
Полет проходит на двухместном самолете 2012 года выпуска (вы можете увидеть его на фото в экскурсии).
С вами будет один из профессиональных пилотов нашей команды.
Если в вашей компании несколько человек, вы будете летать по очереди; на полёт для каждого уйдёт около получаса.
Длительность самого полета — 20 минут.
Воздушное судно имеет сертификат летной годности, документацию; проходит плановое техническое обслуживание в сертифицированных центрах.
Ограничения для полетов:
К полетам допускаются пассажиры ростом до 205 см. и весом до 120 кг; возможен полет для детей от 12 лет (присутствие родителей обязательно).
По желанию мы можем организовать для вас трансфер на минивэне от ж/д-станции Пески, ближайшей к аэродрому).
Cо среды по воскресенье с 9:00 до 16:00 (в светлое время суток)
Ответы на вопросы
Что входит
Предполетная подготовка
Экскурсионный полет с пилотом-инструктором на самолете Aquila A210 продолжительностью 20 минут
Вручение памятного сертификата
Что не входит
Кафе на аэродроме по меню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка
Завершение: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка, стр. 2
Когда начало
Cо среды по воскресенье с 9:00 до 16:00 (в светлое время суток)
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Просим Вас приехать заранее (за 10 минут до забронированного времени экскурсии) для регистрации на полет (не забудьте паспорт).
Полет может быть перенесен из-за плохих погодных условий.
Ждем Вас по адресу: г. о. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка, стр. 2
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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