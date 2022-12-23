Что вас ожидает:

Предполетные приготовления. Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь к самолету.

Коломна с высоты.

В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.

А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!

На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.

Организационные детали:

С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).

Как проходит полет:

Полет проходит на двухместном самолете 2012 года выпуска (вы можете увидеть его на фото в экскурсии).

С вами будет один из профессиональных пилотов нашей команды.

Если в вашей компании несколько человек, вы будете летать по очереди; на полёт для каждого уйдёт около получаса.

Длительность самого полета — 20 минут.

Воздушное судно имеет сертификат летной годности, документацию; проходит плановое техническое обслуживание в сертифицированных центрах.

Ограничения для полетов: