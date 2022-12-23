Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны

Небо, уютный городок, душевные пейзажи

Небо, уютный городок, душевные пейзажи — три в одном на нашей воздушной экскурсии на самолете! С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Коломны, а дополнят эту красоту рассказы нашего пилота о ее истории и памятниках. Полет вокруг города оставит яркие впечатления и необычные фото и видео!
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
31
дек
1
янв
7
янв
8
янв
14
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Во время этого полета на двухместном самолете Aquila A210, вы увидите с воздуха город Коломна — один из древнейших и красивейших городов Подмосковья, стоящий на реке Ока.
  • Незабываемое зрелище представляют собой с высоты полета Коломенский кремль и Старо-Голутвин монастырь, расположенный в месте впадения реки Москва в Оку. Полет от аэродрома до Коломны и обратно будет проходить над живописной рекой Ока.
  • Ваш пилот-инструктор подробно расскажет Вам увлекательную историю этого древнего города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Предполетные приготовления. Перед тем как отправиться в небо, вам необходимо заполнить анкету (возьмите с собой паспорт). После вы пройдете небольшой инструктаж, и уже подготовленные к новому экспириенсу отправитесь к самолету.
  • Коломна с высоты.
  • В шумоподавляющих наушниках вы будете хорошо слышать нашего пилота. Он покажет, где и какие достопримечательности Коломны можно увидеть, и устроит для вас краткий экскурс в её прошлое.
А после приземления вы получите сертификат на память о совершенном полете — в дополнение к вашему фотоконтенту!
На территории авиакомплекса находится комфортабельный отель и кафе с летней террасой и видом на летное поле. Здесь ваши друзья могут провести время, ожидая вас и своей очереди на полет.

Организационные детали:

С собой возьмите паспорт (для регистрации на полет).

Как проходит полет:

  • Полет проходит на двухместном самолете 2012 года выпуска (вы можете увидеть его на фото в экскурсии).
  • С вами будет один из профессиональных пилотов нашей команды.
  • Если в вашей компании несколько человек, вы будете летать по очереди; на полёт для каждого уйдёт около получаса.
  • Длительность самого полета — 20 минут.
  • Воздушное судно имеет сертификат летной годности, документацию; проходит плановое техническое обслуживание в сертифицированных центрах.

Ограничения для полетов:

  • К полетам допускаются пассажиры ростом до 205 см. и весом до 120 кг; возможен полет для детей от 12 лет (присутствие родителей обязательно).
  • По желанию мы можем организовать для вас трансфер на минивэне от ж/д-станции Пески, ближайшей к аэродрому).

Cо среды по воскресенье с 9:00 до 16:00 (в светлое время суток)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предполетная подготовка
  • Экскурсионный полет с пилотом-инструктором на самолете Aquila A210 продолжительностью 20 минут
  • Вручение памятного сертификата
Что не входит
  • Кафе на аэродроме по меню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка
Завершение: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка, стр. 2
Когда начало
Cо среды по воскресенье с 9:00 до 16:00 (в светлое время суток)
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Просим Вас приехать заранее (за 10 минут до забронированного времени экскурсии) для регистрации на полет (не забудьте паспорт).
  • Полет может быть перенесен из-за плохих погодных условий.
  • Ждем Вас по адресу: г. о. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка, стр. 2
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

😎Индивидуальные⚙️Необычные🧘На выходныеКоломенский кремль🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Коломне

Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня
Завтра
25 дек
28 дек
5 500 за 1 человека
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
Нет отзывов
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Впечатлиться старинной архитектурой в свете ночных огней и раскрыть таинственные истории города
на улице Лажечникова
Завтра
25 дек
26 дек
27 дек
3 800 за всё до 10 чел.
Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
Приглашаем вас на насыщенную обзорную экскурсию по Коломне
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Коломна - уникальный город
Коломенский кремль, ул Лажечникова
5 500 за всё до 10 чел.
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
4.9
12 отзывов
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля
Улица Лажечникова, 1А, Коломна
30 дек
31 дек
1 янв
3 янв
600 за 1 человека
Уютная Коломна глазами Лажечникова
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Раскрыть образ старинной провинциальной Коломны в интерпретации отца русского исторического романа
на набережной р. Коломенки
25 дек
28 дек
29 дек
30 дек
2 600 за всё до 20 чел.
Экскурсия из Коломны в Зарайск (50 км)
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия из Коломны в Зарайск (50 км)
Посещение Коломны будет неполным без поездки в красивый город Зарайск
По согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Коломна для души - экскурсия по святым местам
4 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Коломна для души - экскурсия по святым местам
Коломна - по истине духовная сокровищница Подмосковья
Коломна, ул. ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
5 800 за всё до 50 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
4.9
78 отзывов
Коломна. Обзорная экскурсия
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания - в исторических памятниках города
Сегодня
Завтра
25 дек
26 дек
1 600 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
2.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 20 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
4
1 отзыв
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
По ходу экскурсии гости увидят репродукции старинных фотографий
По договорённости
2 700 за всё до 20 чел.
Коломна городок - Москвы уголок
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Коломна городок - Москвы уголок
Коломне более восьми веков. Этот город неоднократно преодолевал приступы вражьих войск
Улица Лажечникова, 1, Коломна
2 500 за всё до 5 чел.
Коломна: история, медовуха и калачи
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Элина
Элина
Нет отзывов
Коломна: история, медовуха и калачи
Нескучная пешеходная экскурсия по Коломне
Москва, Казанский вокзал
25 дек
1 янв
8 янв
15 янв
4 770 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
ХОРОШО
🧭
ТАМ